https://ria.ru/20230303/ukaz-1855655950.html

Путин подписал указ о бумагах, купленных у недружественных нерезидентов

Путин подписал указ о бумагах, купленных у недружественных нерезидентов - РИА Новости, 04.03.2023

Путин подписал указ о бумагах, купленных у недружественных нерезидентов

Президент Владимир Путин подписал указ об особенностях сделок с ценными бумагами российских эмитентов, приобретенными у нерезидентов из недружественных... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-03T15:43

2023-03-03T15:43

2023-03-04T01:35

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ об особенностях сделок с ценными бумагами российских эмитентов, приобретенными у нерезидентов из недружественных государств после 1 марта 2022 года.Речь идет о сделках с акциями российских АО, ОФЗ, облигациями российских эмитентов, учет прав на которые осуществляется отечественными депозитариями, с инвестиционными паями российских паевых инвестиционных фондов, если эти сделки влекут за собой переход права собственности на эти бумаги, их передачу в доверительное управление или залог.Положения документа регулируют операции, при которых ценные бумаги либо бумаги иностранных эмитентов, удостоверяющие права в отношении акций российских АО, "приобретены после 1 марта прошлого года у лиц недружественных иностранных государств" и зачислены на счет в российском депозитарии.Сделки с такими бумагами могут проводиться с разрешения центрального банка или правительственной комиссии. Среди этих сделок: операции по передаче бумаг резидентам, а также нерезидентам которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц и информация о контроле над ними раскрыта налоговым органам России, нерезидентам дружественных государств, приобретенных российских ценных бумаг, в том числе на основании договора, заключенного до 1 марта прошлого года.Помимо этого, с разрешения Банка России или правительственной комиссии допускаются сделки по передаче после 1 марта минувшего года акций российских эмитентов, полученных при погашении бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении таких акций. Это формулировка действует в случае, если бумаги иностранных эмитентов получены при прекращении обязательств по иностранному финансовому инструменту, приобретенному до 1 марта прошлого года.Документ также регулирует операции с российскими бумагами, которые пройдут в дальнейшем, совет директоров Банка России при этом может установить максимальное количество и объем таких сделок. Исключением считаются будущие операции российских банков, находящихся под ограничительными мерами государств Запада, с российскими ценными бумагами, кроме ОФЗ, полученными при погашении обязательств по кредитному договору или договору займа, исполнение по которому обеспечено залогом российских бумаг (при условии, что соответствующий договор займа заключен до вступления в силу указа).Указ предписывает регистраторам и депозитариям обеспечивать обособленный учет российских ценных бумаг.Требования документа не распространяются на сделки с акциями российских АО, приобретенными при конвертации бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что эти бумаги поступили во владение лица до 1 марта прошлого года. Также установки указа не касаются операций при конвертации, выкупе и погашении российских бумаг их эмитентом, сделки при выкупе акций публичных акционерных обществ и бумаг, конвертируемых в такие акции, а также связанные с погашением паев инвестиционных фондов.Кроме того, положения документа не касаются сделок, связанных с возвратом российских бумаг в качестве исполнения обязательств по договору займа ценными бумагами и обязательств по второй части договора репо, заключенных до 1 марта прошлого года, а также тех сделок, которые связаны с переводом российских бумаг, приобретенных в рамках универсального правопреемства.Документ также предоставляет Банку России право давать официальные разъяснения по вопросам применения этого указа.

https://ria.ru/20230216/vlozheniya-1852293426.html

https://ria.ru/20230131/aktivy-1848592825.html

https://ria.ru/20230228/sanktsii-1854707487.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, россия