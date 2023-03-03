Рейтинг@Mail.ru
Минэнерго: уголь надо использовать и встраивать в климатические цели стран - РИА Новости, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/ugol-1855568256.html
Минэнерго: уголь надо использовать и встраивать в климатические цели стран
Минэнерго: уголь надо использовать и встраивать в климатические цели стран - РИА Новости, 03.03.2023
Минэнерго: уголь надо использовать и встраивать в климатические цели стран
Уголь не является столь грязным топливом, как представляется, его применение должно соответствовать климатическим целям стран, уверен глава департамента... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T11:54
2023-03-03T11:54
красноярский экономический форум
красноярский край
россия
китай
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
экология
экология в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756951046_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_634556c6a226c32bdf307d5d7d52d8a4.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости/Прайм. Уголь не является столь грязным топливом, как представляется, его применение должно соответствовать климатическим целям стран, уверен глава департамента развития угольной промышленности Минэнерго РФ Петр Бобылев. "Относительно угля… Вот это мнение, это вот как мантра звучит, но это иллюзия - нет у угля проблем с климатом и экологией. Это абсолютно не так. Это иллюзия", - отметил Бобылев в ходе сессии на Красноярском экономическом форуме. В качестве примера он привел Китай, где ежегодно возводятся новые теплостанции на угле. По словам представителя Минэнерго, КПД работы этих блоков на твердом топливе показывает свою результативность, а значит, стоимость произведенной электроэнергии и тепла не просто конкурентоспособна, она делает конкурентоспособными на мировом рынке те продукты, в себестоимость которых она включена. "Но нужно сделать так, чтобы уголь как таковой, а значит и продукты глубокой переработки угля, они также и экологическим, и климатическим целям соответствовали, а были им не вопреки. И при этом бы имели, скажем так, определенную конкурентоспособность с другими углеводородами со всей цепочки производства", - считает Бобылев. Уголь при этом не является противовесом климату и экологии, также подчеркнул он. В частности, в России сейчас и энергостратегия, и программа развития угольной промышленности актуализируются и синхронизируются со стратегией социально-экономического развития с низким выбросом парниковых газов. "Мы не оставляем уголь, потому что "подышим чем-то плохим, зато дешевле", мы оставляем уголь там, где это рачительно и правильно в рамках топливо-энергетических балансов. Это здравый смысл", - заключил Бобылев.
https://ria.ru/20221123/ugol-1833598203.html
красноярский край
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756951046_426:310:2744:2048_1920x0_80_0_0_76e9afbab95544fcb77b0f02042ec02d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский экономический форум, красноярский край, россия, китай, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика, экология, экология в россии, экологические нарушения - экология
Красноярский экономический форум, Красноярский край, Россия, Китай, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Экономика, Экология, Экология в России, Экологические нарушения - Экология

Минэнерго: уголь надо использовать и встраивать в климатические цели стран

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкХаранорский угольный разрез в Забайкалье
Харанорский угольный разрез в Забайкалье - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Харанорский угольный разрез в Забайкалье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости/Прайм. Уголь не является столь грязным топливом, как представляется, его применение должно соответствовать климатическим целям стран, уверен глава департамента развития угольной промышленности Минэнерго РФ Петр Бобылев.
"Относительно угля… Вот это мнение, это вот как мантра звучит, но это иллюзия - нет у угля проблем с климатом и экологией. Это абсолютно не так. Это иллюзия", - отметил Бобылев в ходе сессии на Красноярском экономическом форуме.
В качестве примера он привел Китай, где ежегодно возводятся новые теплостанции на угле. По словам представителя Минэнерго, КПД работы этих блоков на твердом топливе показывает свою результативность, а значит, стоимость произведенной электроэнергии и тепла не просто конкурентоспособна, она делает конкурентоспособными на мировом рынке те продукты, в себестоимость которых она включена.
"Но нужно сделать так, чтобы уголь как таковой, а значит и продукты глубокой переработки угля, они также и экологическим, и климатическим целям соответствовали, а были им не вопреки. И при этом бы имели, скажем так, определенную конкурентоспособность с другими углеводородами со всей цепочки производства", - считает Бобылев.
Экскаватор во время добычи угля - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
Кузбасс ведет работу по недопущению введения экспортной пошлины на уголь
23 ноября 2022, 11:57
Уголь при этом не является противовесом климату и экологии, также подчеркнул он. В частности, в России сейчас и энергостратегия, и программа развития угольной промышленности актуализируются и синхронизируются со стратегией социально-экономического развития с низким выбросом парниковых газов.
"Мы не оставляем уголь, потому что "подышим чем-то плохим, зато дешевле", мы оставляем уголь там, где это рачительно и правильно в рамках топливо-энергетических балансов. Это здравый смысл", - заключил Бобылев.
 
Красноярский экономический форумКрасноярский крайРоссияКитайМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ЭкономикаЭкологияЭкология в РоссииЭкологические нарушения - Экология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала