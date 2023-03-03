https://ria.ru/20230303/ugol-1855568256.html
Минэнерго: уголь надо использовать и встраивать в климатические цели стран
Минэнерго: уголь надо использовать и встраивать в климатические цели стран - РИА Новости, 03.03.2023
Минэнерго: уголь надо использовать и встраивать в климатические цели стран
Уголь не является столь грязным топливом, как представляется, его применение должно соответствовать климатическим целям стран, уверен глава департамента... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T11:54
2023-03-03T11:54
2023-03-03T11:54
красноярский экономический форум
красноярский край
россия
китай
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
экология
экология в россии
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости/Прайм. Уголь не является столь грязным топливом, как представляется, его применение должно соответствовать климатическим целям стран, уверен глава департамента развития угольной промышленности Минэнерго РФ Петр Бобылев. "Относительно угля… Вот это мнение, это вот как мантра звучит, но это иллюзия - нет у угля проблем с климатом и экологией. Это абсолютно не так. Это иллюзия", - отметил Бобылев в ходе сессии на Красноярском экономическом форуме. В качестве примера он привел Китай, где ежегодно возводятся новые теплостанции на угле. По словам представителя Минэнерго, КПД работы этих блоков на твердом топливе показывает свою результативность, а значит, стоимость произведенной электроэнергии и тепла не просто конкурентоспособна, она делает конкурентоспособными на мировом рынке те продукты, в себестоимость которых она включена. "Но нужно сделать так, чтобы уголь как таковой, а значит и продукты глубокой переработки угля, они также и экологическим, и климатическим целям соответствовали, а были им не вопреки. И при этом бы имели, скажем так, определенную конкурентоспособность с другими углеводородами со всей цепочки производства", - считает Бобылев. Уголь при этом не является противовесом климату и экологии, также подчеркнул он. В частности, в России сейчас и энергостратегия, и программа развития угольной промышленности актуализируются и синхронизируются со стратегией социально-экономического развития с низким выбросом парниковых газов. "Мы не оставляем уголь, потому что "подышим чем-то плохим, зато дешевле", мы оставляем уголь там, где это рачительно и правильно в рамках топливо-энергетических балансов. Это здравый смысл", - заключил Бобылев.
https://ria.ru/20221123/ugol-1833598203.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский экономический форум, красноярский край, россия, китай, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика, экология, экология в россии, экологические нарушения - экология
Красноярский экономический форум, Красноярский край, Россия, Китай, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Экономика, Экология, Экология в России, Экологические нарушения - Экология
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости/Прайм. Уголь не является столь грязным топливом, как представляется, его применение должно соответствовать климатическим целям стран, уверен глава департамента развития угольной промышленности Минэнерго РФ Петр Бобылев.
"Относительно угля… Вот это мнение, это вот как мантра звучит, но это иллюзия - нет у угля проблем с климатом и экологией. Это абсолютно не так. Это иллюзия", - отметил Бобылев в ходе сессии на Красноярском экономическом форуме.
В качестве примера он привел Китай
, где ежегодно возводятся новые теплостанции на угле. По словам представителя Минэнерго, КПД работы этих блоков на твердом топливе показывает свою результативность, а значит, стоимость произведенной электроэнергии и тепла не просто конкурентоспособна, она делает конкурентоспособными на мировом рынке те продукты, в себестоимость которых она включена.
"Но нужно сделать так, чтобы уголь как таковой, а значит и продукты глубокой переработки угля, они также и экологическим, и климатическим целям соответствовали, а были им не вопреки. И при этом бы имели, скажем так, определенную конкурентоспособность с другими углеводородами со всей цепочки производства", - считает Бобылев.
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Уголь при этом не является противовесом климату и экологии, также подчеркнул он. В частности, в России сейчас и энергостратегия, и программа развития угольной промышленности актуализируются и синхронизируются со стратегией социально-экономического развития с низким выбросом парниковых газов.
"Мы не оставляем уголь, потому что "подышим чем-то плохим, зато дешевле", мы оставляем уголь там, где это рачительно и правильно в рамках топливо-энергетических балансов. Это здравый смысл", - заключил Бобылев.