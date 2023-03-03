https://ria.ru/20230303/ubiystvo-1855666301.html

Источник: одного из создателей "Спутника V" убили на северо-западе Москвы

Источник: одного из создателей "Спутника V" убили на северо-западе Москвы - РИА Новости, 03.03.2023

Источник: одного из создателей "Спутника V" убили на северо-западе Москвы

Ссора на северо-западе Москвы закончилась убийством участника разработки вакцины "Спутник V", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T16:02

2023-03-03T16:02

2023-03-03T18:08

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вакцина "спутник v"

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

юлия иванова

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Ссора на северо-западе Москвы закончилась убийством участника разработки вакцины "Спутник V", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Как сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова со ссылкой на данные следствия, накануне в квартире на улице Рогова 29-летний молодой человек поссорился с хозяином и задушил его ремнем. Личность погибшего не уточняется.Во время допроса задержанный признал вину, ему предъявили обвинение. Мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за тяжкое преступление, рассказал РИА Новости источник.Следствие будет настаивать на заключении предполагаемого убийцы в СИЗО, ему грозит до 15 лет заключения по части один статьи 105 Уголовного кодекса "Убийство".В НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи уточнили агентству, что Ботиков работал старшим научным сотрудником, был соавтором патента на вакцину "Спутник V" и награжден президентом за разработку препарата.

https://ria.ru/20230303/tela-1855592328.html

https://ria.ru/20221026/sputnik-1827011758.html

москва

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), вакцина "спутник v", нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), юлия иванова