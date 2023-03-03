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Источник: одного из создателей "Спутника V" убили на северо-западе Москвы - РИА Новости, 03.03.2023
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16:02 03.03.2023 (обновлено: 18:08 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/ubiystvo-1855666301.html
Источник: одного из создателей "Спутника V" убили на северо-западе Москвы
Источник: одного из создателей "Спутника V" убили на северо-западе Москвы - РИА Новости, 03.03.2023
Источник: одного из создателей "Спутника V" убили на северо-западе Москвы
Ссора на северо-западе Москвы закончилась убийством участника разработки вакцины "Спутник V", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T16:02
2023-03-03T18:08
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вакцина "спутник v"
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
юлия иванова
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Ссора на северо-западе Москвы закончилась убийством участника разработки вакцины "Спутник V", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Как сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова со ссылкой на данные следствия, накануне в квартире на улице Рогова 29-летний молодой человек поссорился с хозяином и задушил его ремнем. Личность погибшего не уточняется.Во время допроса задержанный признал вину, ему предъявили обвинение. Мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за тяжкое преступление, рассказал РИА Новости источник.Следствие будет настаивать на заключении предполагаемого убийцы в СИЗО, ему грозит до 15 лет заключения по части один статьи 105 Уголовного кодекса "Убийство".В НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи уточнили агентству, что Ботиков работал старшим научным сотрудником, был соавтором патента на вакцину "Спутник V" и награжден президентом за разработку препарата.
https://ria.ru/20230303/tela-1855592328.html
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), вакцина "спутник v", нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), юлия иванова
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вакцина "Спутник V", НИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи), Юлия Иванова
Источник: одного из создателей "Спутника V" убили на северо-западе Москвы

В Москве убили одного из разработчиков вакцины "Спутник V" Андрея Ботикова

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Ссора на северо-западе Москвы закончилась убийством участника разработки вакцины "Спутник V", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"Погибшим оказался один из создателей вакцины "Спутник V" Андрей Ботиков, 1974 года рождения", — сказал собеседник агентства.
Как сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова со ссылкой на данные следствия, накануне в квартире на улице Рогова 29-летний молодой человек поссорился с хозяином и задушил его ремнем. Личность погибшего не уточняется.
Во время допроса задержанный признал вину, ему предъявили обвинение. Мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за тяжкое преступление, рассказал РИА Новости источник.
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Следствие будет настаивать на заключении предполагаемого убийцы в СИЗО, ему грозит до 15 лет заключения по части один статьи 105 Уголовного кодекса "Убийство".
В НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи уточнили агентству, что Ботиков работал старшим научным сотрудником, был соавтором патента на вакцину "Спутник V" и награжден президентом за разработку препарата.

Вакцину "Спутник V" одобрили в 71 стране с общей численностью населения более четырех миллиардов человек, а созданную на ее основе "Спутник Лайт" — более чем в 30 государствах. Это одни из самых популярных в мире вакцин от COVID-19.

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