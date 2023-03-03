https://ria.ru/20230303/tsentr-1855365028.html

Бочкарев: для создания БКЛ был создан центр управления проходкой тоннелей

Бочкарев: для создания БКЛ был создан центр управления проходкой тоннелей - РИА Новости, 03.03.2023

Бочкарев: для создания БКЛ был создан центр управления проходкой тоннелей

Для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в Москве был создан центр управления проходкой, позволяющий эффективно выявлять и устранять нарушения... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T08:30

2023-03-03T08:30

2023-03-03T08:30

андрей бочкарев

большая кольцевая линия

москва

метро

строительство метро в москве

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в Москве был создан центр управления проходкой, позволяющий эффективно выявлять и устранять нарушения технологии сооружения тоннелей, сообщил заместитель мэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Специалистами ГК "Мосинжпроект" был организован так называемый центр управления проходкой, куда в режиме реального времени стала поступать вся информация о ходе сооружения тоннелей, что позволило оперативно реагировать на любые отклонения ведения работ и корректировать действия экипажей тоннелепроходческих комплексов", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.Бочкарев подчеркнул, что система единой координации подземного строительства позволила минимизировать риск возникновения нештатных ситуаций в условиях плотной городской застройки и близости действующей транспортной и инженерной инфраструктуры.Как указывается в сообщении, проходка тоннелей БКЛ завершилась в конце 2021 года, сейчас центр управления координирует работу всех тоннелепроходческих комплексов, задействованных в программе развития московского метрополитена. В частности, в настоящее время ведется прокладка тоннелей Троицкой линии метро.Создание Большой кольцевой линии – крупнейший проект отечественного метростроения. Ветку начали строить в 2011 году. Ее длина составляет более 70 километров, здесь расположена 31 станция. В среду, 1 марта, был открыт последней участок кольца с девятью станциями: "Марьина роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".

https://ria.ru/20230206/bochkarev-1849960991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей бочкарев, большая кольцевая линия, москва, метро, строительство метро в москве, стройкомплекс москвы