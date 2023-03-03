https://ria.ru/20230303/tsentr-1855365028.html
Бочкарев: для создания БКЛ был создан центр управления проходкой тоннелей
Бочкарев: для создания БКЛ был создан центр управления проходкой тоннелей - РИА Новости, 03.03.2023
Бочкарев: для создания БКЛ был создан центр управления проходкой тоннелей
Для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в Москве был создан центр управления проходкой, позволяющий эффективно выявлять и устранять нарушения... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T08:30
2023-03-03T08:30
2023-03-03T08:30
андрей бочкарев
большая кольцевая линия
москва
метро
строительство метро в москве
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в Москве был создан центр управления проходкой, позволяющий эффективно выявлять и устранять нарушения технологии сооружения тоннелей, сообщил заместитель мэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Специалистами ГК "Мосинжпроект" был организован так называемый центр управления проходкой, куда в режиме реального времени стала поступать вся информация о ходе сооружения тоннелей, что позволило оперативно реагировать на любые отклонения ведения работ и корректировать действия экипажей тоннелепроходческих комплексов", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.Бочкарев подчеркнул, что система единой координации подземного строительства позволила минимизировать риск возникновения нештатных ситуаций в условиях плотной городской застройки и близости действующей транспортной и инженерной инфраструктуры.Как указывается в сообщении, проходка тоннелей БКЛ завершилась в конце 2021 года, сейчас центр управления координирует работу всех тоннелепроходческих комплексов, задействованных в программе развития московского метрополитена. В частности, в настоящее время ведется прокладка тоннелей Троицкой линии метро.Создание Большой кольцевой линии – крупнейший проект отечественного метростроения. Ветку начали строить в 2011 году. Ее длина составляет более 70 километров, здесь расположена 31 станция. В среду, 1 марта, был открыт последней участок кольца с девятью станциями: "Марьина роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".
https://ria.ru/20230206/bochkarev-1849960991.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей бочкарев, большая кольцевая линия, москва, метро, строительство метро в москве, стройкомплекс москвы
Андрей Бочкарев, Большая кольцевая линия, Москва, Метро, Строительство метро в Москве, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в Москве был создан центр управления проходкой, позволяющий эффективно выявлять и устранять нарушения технологии сооружения тоннелей, сообщил заместитель мэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Специалистами ГК "Мосинжпроект" был организован так называемый центр управления проходкой, куда в режиме реального времени стала поступать вся информация о ходе сооружения тоннелей, что позволило оперативно реагировать на любые отклонения ведения работ и корректировать действия экипажей тоннелепроходческих комплексов", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
Бочкарев подчеркнул, что система единой координации подземного строительства позволила минимизировать риск возникновения нештатных ситуаций в условиях плотной городской застройки и близости действующей транспортной и инженерной инфраструктуры.
Как указывается в сообщении, проходка тоннелей БКЛ завершилась в конце 2021 года, сейчас центр управления координирует работу всех тоннелепроходческих комплексов, задействованных в программе развития московского метрополитена. В частности, в настоящее время ведется прокладка тоннелей Троицкой линии метро.
Создание Большой кольцевой линии – крупнейший проект отечественного метростроения. Ветку начали строить в 2011 году. Ее длина составляет более 70 километров, здесь расположена 31 станция. В среду, 1 марта, был открыт последней участок кольца с девятью станциями: "Марьина роща", "Рижская", "Сокольники
", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".
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