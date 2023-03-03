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Бочкарев: для создания БКЛ был создан центр управления проходкой тоннелей - РИА Новости, 03.03.2023
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08:30 03.03.2023
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Бочкарев: для создания БКЛ был создан центр управления проходкой тоннелей
Бочкарев: для создания БКЛ был создан центр управления проходкой тоннелей - РИА Новости, 03.03.2023
Бочкарев: для создания БКЛ был создан центр управления проходкой тоннелей
Для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в Москве был создан центр управления проходкой, позволяющий эффективно выявлять и устранять нарушения... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T08:30
2023-03-03T08:30
андрей бочкарев
большая кольцевая линия
москва
метро
строительство метро в москве
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в Москве был создан центр управления проходкой, позволяющий эффективно выявлять и устранять нарушения технологии сооружения тоннелей, сообщил заместитель мэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Специалистами ГК "Мосинжпроект" был организован так называемый центр управления проходкой, куда в режиме реального времени стала поступать вся информация о ходе сооружения тоннелей, что позволило оперативно реагировать на любые отклонения ведения работ и корректировать действия экипажей тоннелепроходческих комплексов", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.Бочкарев подчеркнул, что система единой координации подземного строительства позволила минимизировать риск возникновения нештатных ситуаций в условиях плотной городской застройки и близости действующей транспортной и инженерной инфраструктуры.Как указывается в сообщении, проходка тоннелей БКЛ завершилась в конце 2021 года, сейчас центр управления координирует работу всех тоннелепроходческих комплексов, задействованных в программе развития московского метрополитена. В частности, в настоящее время ведется прокладка тоннелей Троицкой линии метро.Создание Большой кольцевой линии – крупнейший проект отечественного метростроения. Ветку начали строить в 2011 году. Ее длина составляет более 70 километров, здесь расположена 31 станция. В среду, 1 марта, был открыт последней участок кольца с девятью станциями: "Марьина роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".
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андрей бочкарев, большая кольцевая линия, москва, метро, строительство метро в москве, стройкомплекс москвы
Андрей Бочкарев, Большая кольцевая линия, Москва, Метро, Строительство метро в Москве, Стройкомплекс Москвы

Бочкарев: для создания БКЛ был создан центр управления проходкой тоннелей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПоезд на станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии Московского метро. 1 марта заработали девять последних станций и Большая кольцевая линия (БКЛ) полностью открылась для пассажиров
Поезд на станции Кленовый бульвар Большой кольцевой линии Московского метро. 1 марта заработали девять последних станций и Большая кольцевая линия (БКЛ) полностью открылась для пассажиров - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Поезд на станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии Московского метро. 1 марта заработали девять последних станций и Большая кольцевая линия (БКЛ) полностью открылась для пассажиров
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Для строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в Москве был создан центр управления проходкой, позволяющий эффективно выявлять и устранять нарушения технологии сооружения тоннелей, сообщил заместитель мэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Специалистами ГК "Мосинжпроект" был организован так называемый центр управления проходкой, куда в режиме реального времени стала поступать вся информация о ходе сооружения тоннелей, что позволило оперативно реагировать на любые отклонения ведения работ и корректировать действия экипажей тоннелепроходческих комплексов", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТоннелепроходческий щит во время строительства новой станции Некрасовской линии Московского метрополитена "Нижегородская"
Тоннелепроходческий щит во время строительства новой станции Некрасовской линии Московского метрополитена Нижегородская - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Тоннелепроходческий щит во время строительства новой станции Некрасовской линии Московского метрополитена "Нижегородская"
Бочкарев подчеркнул, что система единой координации подземного строительства позволила минимизировать риск возникновения нештатных ситуаций в условиях плотной городской застройки и близости действующей транспортной и инженерной инфраструктуры.
Как указывается в сообщении, проходка тоннелей БКЛ завершилась в конце 2021 года, сейчас центр управления координирует работу всех тоннелепроходческих комплексов, задействованных в программе развития московского метрополитена. В частности, в настоящее время ведется прокладка тоннелей Троицкой линии метро.
Создание Большой кольцевой линии – крупнейший проект отечественного метростроения. Ветку начали строить в 2011 году. Ее длина составляет более 70 километров, здесь расположена 31 станция. В среду, 1 марта, был открыт последней участок кольца с девятью станциями: "Марьина роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская".
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
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