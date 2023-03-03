На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Первым сигнал тревоги прозвучал в Киеве – в 10.08 мск. Затем объявление тревоги охватило всю территорию страны - в 10.10 мск.
Ранее в пятницу сообщалось о воздушной тревоге в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.