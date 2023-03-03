https://ria.ru/20230303/tmtm-1855516030.html

Срок прохождения грузов по казахстанской части ТМТМ сократился вдвое

Срок прохождения грузов по казахстанской части ТМТМ сократился вдвое - РИА Новости, 03.03.2023

Срок прохождения грузов по казахстанской части ТМТМ сократился вдвое

Срок прохождения транзитных грузов по казахстанской части Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) за год сократился вдвое, сообщила... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T05:41

2023-03-03T05:41

2023-03-03T05:43

экономика

китай

казахстан

черное море

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АСТАНА, 3 мар - РИА Новости. Срок прохождения транзитных грузов по казахстанской части Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) за год сократился вдвое, сообщила пресс-служба правительства республики. Меры по развитию ТМТМ рассмотрены на совещании в правительстве под председательством премьер-министра страны Алихана Смаилова. "Так, было отмечено, что благодаря активной работе на казахстанском участке маршрута срок прохождения транзитных грузов по территории республики по сравнению с прошлым годом сократился в два раза: с 12 до 6 дней. Вместе с тем данный показатель планируется довести до 5 дней по итогам 2023 года", - говорится в пресс-релизе. По информации пресс-службы, в целом срок доставки грузов из Китая до портов на Черном море в рамках ТМТМ уже снизился с 38-53 до 19-23 дней, а по итогам текущего года должен достичь 14-18 дней. "Такой прогресс стал возможен благодаря совместной работе стран-участниц по устранению "узких мест" на маршруте, введению сквозных тарифов и реализации других мер", - поясняется в пресс-релизе. Участники совещания также обсудили меры по дальнейшей модернизации железнодорожной инфраструктуры Казахстана, обновлению парка подвижного состава, расширению торгового флота и мощностей портов Актау и Курык. В частности, в порту Актау планируется создать контейнерный хаб, обновить парк перегрузочной техники и восстановить нефтеналивные причалы, а в порту Курык – построить новый причал, запустить многофункциональный и зерновой терминалы. Кроме того, на совещании рассмотрен вопрос подготовки соглашения между Казахстаном и Китаем по развитию ТМТМ, которое предусматривает упрощение таможенных процедур и утверждение гарантированных объемов перевозок на маршруте. ТМТМ, также известный как "Средний коридор", пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и Черное море далее в страны Европы. Членами ассоциации ТМТМ являются 20 компаний, включая железнодорожные администрации, порты, судоходные и логистические компании из восьми стран.

https://ria.ru/20230302/podderzhka-1855471202.html

https://ria.ru/20230302/rynok-1855424056.html

китай

казахстан

черное море

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экономика, китай, казахстан, черное море