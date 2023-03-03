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Российский посол назвал США ответственными за теракт в Брянской области - РИА Новости, 03.03.2023
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21:11 03.03.2023 (обновлено: 23:47 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/terakt-1855765219.html
Российский посол назвал США ответственными за теракт в Брянской области
Российский посол назвал США ответственными за теракт в Брянской области - РИА Новости, 03.03.2023
Российский посол назвал США ответственными за теракт в Брянской области
Американские власти лично несут ответственность за теракт в Брянской области, поскольку его исполнители вдохновились поддержкой Вашингтона, заявил посол России... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T21:11
2023-03-03T23:47
в мире
россия
украина
сша
анатолий антонов
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
брянская область
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ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Американские власти лично несут ответственность за теракт в Брянской области, поскольку его исполнители вдохновились поддержкой Вашингтона, заявил посол России в США Анатолий Антонов."С каждой новой партией американского оружия киевские преступники все сильнее чувствуют вседозволенность. Вдохновленные поддержкой Соединенных Штатов, идут на бесчеловечные действия, такие как теракт в Брянской области. Вашингтон стоит за спинами тех, кто расстрелял мирных жителей, а значит — несет ответственность за эти злодеяния. Кровь жертв уже на руках США", — сказал дипломат.Антонов вновь подчеркнул, что попытки США нанести России стратегическое поражение обречены на провал, а американское содействие киевскому режиму может только "продлить агонию" последнего."Угроза, которую он представляет, будет отодвинута на необходимое расстояние от наших границ, а все иностранное оружие, попавшее на поле боя в украинские руки, будет перемолото и уничтожено", — добавил посол.Накануне утром на территорию Брянской области проникла украинская диверсионная группа. В Любечанах ее участники обстреляли автомобиль, погибли два человека. Кроме того, в селе Сушаны, которое также находится в Климовском районе, загорелся жилой дом от попадания снаряда, сброшенного с беспилотника.Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он обратил внимание, что нападавшие обстреляли гражданский автомобиль, видя, что в нем есть дети.В ФСБ вечером в день атаки сообщили, что диверсантов выдавили на территорию Украины и нанесли по ним массированный артиллерийский удар. СК возбудил три уголовных дела.
https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html
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в мире, россия, украина, сша, анатолий антонов, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), брянская область, владимир путин
В мире, Россия, Украина, США, Анатолий Антонов, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Брянская область, Владимир Путин
Российский посол назвал США ответственными за теракт в Брянской области

Посол России Антонов назвал США ответственными за теракт украинской ДРГ в Брянской области

© ФСБ РоссииКадр видео ФСБ РФ из Брянской области
Кадр видео ФСБ РФ из Брянской области
© ФСБ России
Кадр видео ФСБ РФ из Брянской области
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ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Американские власти лично несут ответственность за теракт в Брянской области, поскольку его исполнители вдохновились поддержкой Вашингтона, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
"С каждой новой партией американского оружия киевские преступники все сильнее чувствуют вседозволенность. Вдохновленные поддержкой Соединенных Штатов, идут на бесчеловечные действия, такие как теракт в Брянской области. Вашингтон стоит за спинами тех, кто расстрелял мирных жителей, а значит — несет ответственность за эти злодеяния. Кровь жертв уже на руках США", — сказал дипломат.

В пятницу Соединенные Штаты объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи, куда вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня, гаубиц и боевых машин пехоты, а также танковые мостоукладчики, которые могут пригодиться местным военным в наступательных действиях.

Антонов вновь подчеркнул, что попытки США нанести России стратегическое поражение обречены на провал, а американское содействие киевскому режиму может только "продлить агонию" последнего.
"Угроза, которую он представляет, будет отодвинута на необходимое расстояние от наших границ, а все иностранное оружие, попавшее на поле боя в украинские руки, будет перемолото и уничтожено", — добавил посол.
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Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он обратил внимание, что нападавшие обстреляли гражданский автомобиль, видя, что в нем есть дети.
В ФСБ вечером в день атаки сообщили, что диверсантов выдавили на территорию Украины и нанесли по ним массированный артиллерийский удар. СК возбудил три уголовных дела.
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