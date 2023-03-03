https://ria.ru/20230303/terakt-1855765219.html

Российский посол назвал США ответственными за теракт в Брянской области

Российский посол назвал США ответственными за теракт в Брянской области - РИА Новости, 03.03.2023

Российский посол назвал США ответственными за теракт в Брянской области

Американские власти лично несут ответственность за теракт в Брянской области, поскольку его исполнители вдохновились поддержкой Вашингтона, заявил посол России... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T21:11

2023-03-03T21:11

2023-03-03T23:47

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ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Американские власти лично несут ответственность за теракт в Брянской области, поскольку его исполнители вдохновились поддержкой Вашингтона, заявил посол России в США Анатолий Антонов."С каждой новой партией американского оружия киевские преступники все сильнее чувствуют вседозволенность. Вдохновленные поддержкой Соединенных Штатов, идут на бесчеловечные действия, такие как теракт в Брянской области. Вашингтон стоит за спинами тех, кто расстрелял мирных жителей, а значит — несет ответственность за эти злодеяния. Кровь жертв уже на руках США", — сказал дипломат.Антонов вновь подчеркнул, что попытки США нанести России стратегическое поражение обречены на провал, а американское содействие киевскому режиму может только "продлить агонию" последнего."Угроза, которую он представляет, будет отодвинута на необходимое расстояние от наших границ, а все иностранное оружие, попавшее на поле боя в украинские руки, будет перемолото и уничтожено", — добавил посол.Накануне утром на территорию Брянской области проникла украинская диверсионная группа. В Любечанах ее участники обстреляли автомобиль, погибли два человека. Кроме того, в селе Сушаны, которое также находится в Климовском районе, загорелся жилой дом от попадания снаряда, сброшенного с беспилотника.Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он обратил внимание, что нападавшие обстреляли гражданский автомобиль, видя, что в нем есть дети.В ФСБ вечером в день атаки сообщили, что диверсантов выдавили на территорию Украины и нанесли по ним массированный артиллерийский удар. СК возбудил три уголовных дела.

https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html

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в мире, россия, украина, сша, анатолий антонов, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), брянская область, владимир путин