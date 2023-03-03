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В Кремле прокомментировали возможную причастность РДК к брянскому теракту - РИА Новости, 03.03.2023
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12:52 03.03.2023 (обновлено: 13:22 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/terakt-1855596541.html
В Кремле прокомментировали возможную причастность РДК к брянскому теракту
В Кремле прокомментировали возможную причастность РДК к брянскому теракту - РИА Новости, 03.03.2023
В Кремле прокомментировали возможную причастность РДК к брянскому теракту
Выполняются следственные действия после теракта в Брянской области, по результатам будут делаться выводы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T12:52
2023-03-03T13:22
россия
брянск
брянская область
украина
дмитрий песков
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Выполняются следственные действия после теракта в Брянской области, по результатам будут делаться выводы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Брянский губернатор утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла ДРГ. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. Силовики провели в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар. "Сейчас выполняются следственные действия, наши силовые службы работают, сначала нужно все определить точно, и по результатам следствия уже будут делаться выводы", - ответил Песков журналистам на вопрос, планируется ли признать группировку террористической организацией.
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россия, брянск, брянская область, украина, дмитрий песков, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Брянск, Брянская область, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
В Кремле прокомментировали возможную причастность РДК к брянскому теракту

Песков заявил, что выводы о теракте в Брянской области сделают по результатам следствия

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Выполняются следственные действия после теракта в Брянской области, по результатам будут делаться выводы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Брянский губернатор утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла ДРГ. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. Силовики провели в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
"Сейчас выполняются следственные действия, наши силовые службы работают, сначала нужно все определить точно, и по результатам следствия уже будут делаться выводы", - ответил Песков журналистам на вопрос, планируется ли признать группировку террористической организацией.
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РоссияБрянскБрянская областьУкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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