https://ria.ru/20230303/terakt-1855596541.html

В Кремле прокомментировали возможную причастность РДК к брянскому теракту

В Кремле прокомментировали возможную причастность РДК к брянскому теракту - РИА Новости, 03.03.2023

В Кремле прокомментировали возможную причастность РДК к брянскому теракту

Выполняются следственные действия после теракта в Брянской области, по результатам будут делаться выводы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T12:52

2023-03-03T12:52

2023-03-03T13:22

россия

брянск

брянская область

украина

дмитрий песков

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Выполняются следственные действия после теракта в Брянской области, по результатам будут делаться выводы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Брянский губернатор утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла ДРГ. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. Силовики провели в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар. "Сейчас выполняются следственные действия, наши силовые службы работают, сначала нужно все определить точно, и по результатам следствия уже будут делаться выводы", - ответил Песков журналистам на вопрос, планируется ли признать группировку террористической организацией.

https://ria.ru/20230303/operatsiya-1855569775.html

россия

брянск

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украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, брянск, брянская область, украина, дмитрий песков, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность