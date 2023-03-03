https://ria.ru/20230303/terakt-1855587949.html

Кремль примет меры по недопущению терактов, заявил Песков

Кремль примет меры по недопущению терактов, заявил Песков - РИА Новости, 03.03.2023

Кремль примет меры по недопущению терактов, заявил Песков

Теракт в Брянской области будет разбираться, примут меры по недопущению такого впредь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T12:37

2023-03-03T12:37

2023-03-03T12:44

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

брянская область

безопасность

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840679128_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_9c5ea895d71a82d16ed81a03f0cf79ca.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Теракт в Брянской области будет разбираться, примут меры по недопущению такого впредь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Брянский губернатор утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла ДРГ. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. Силовики провели в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар."Ну здесь всё, что было озвучено, то озвучено, и вы знаете, что действует там и особый режим приграничный, принимаются меры дополнительные. Ну, разумеется, разумеется, будет разбираться вчерашний теракт и будут приниматься меры по недопущению в будущем подобный событий", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, будет ли проводиться проверка защиты государственной границы и будет ли давать президент РФ Владимир Путин дополнительные поручения ФСБ.

https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html

россия

брянская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, брянская область, безопасность, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, дмитрий песков