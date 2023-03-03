https://ria.ru/20230303/terakt-1855587949.html
Кремль примет меры по недопущению терактов, заявил Песков
Кремль примет меры по недопущению терактов, заявил Песков - РИА Новости, 03.03.2023
Кремль примет меры по недопущению терактов, заявил Песков
Теракт в Брянской области будет разбираться, примут меры по недопущению такого впредь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T12:37
2023-03-03T12:37
2023-03-03T12:44
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
брянская область
безопасность
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Теракт в Брянской области будет разбираться, примут меры по недопущению такого впредь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Брянский губернатор утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла ДРГ. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. Силовики провели в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар."Ну здесь всё, что было озвучено, то озвучено, и вы знаете, что действует там и особый режим приграничный, принимаются меры дополнительные. Ну, разумеется, разумеется, будет разбираться вчерашний теракт и будут приниматься меры по недопущению в будущем подобный событий", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, будет ли проводиться проверка защиты государственной границы и будет ли давать президент РФ Владимир Путин дополнительные поручения ФСБ.
https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html
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дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, брянская область, безопасность, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, дмитрий песков
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Брянская область, Безопасность, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Дмитрий Песков
Кремль примет меры по недопущению терактов, заявил Песков
Песков: теракт в Брянской области будет разбираться, примут меры по недопущению подобного