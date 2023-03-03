Рейтинг@Mail.ru
Кремль примет меры по недопущению терактов, заявил Песков - РИА Новости, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 03.03.2023 (обновлено: 12:44 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/terakt-1855587949.html
Кремль примет меры по недопущению терактов, заявил Песков
Кремль примет меры по недопущению терактов, заявил Песков - РИА Новости, 03.03.2023
Кремль примет меры по недопущению терактов, заявил Песков
Теракт в Брянской области будет разбираться, примут меры по недопущению такого впредь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T12:37
2023-03-03T12:44
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
брянская область
безопасность
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840679128_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_9c5ea895d71a82d16ed81a03f0cf79ca.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Теракт в Брянской области будет разбираться, примут меры по недопущению такого впредь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Брянский губернатор утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла ДРГ. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. Силовики провели в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар."Ну здесь всё, что было озвучено, то озвучено, и вы знаете, что действует там и особый режим приграничный, принимаются меры дополнительные. Ну, разумеется, разумеется, будет разбираться вчерашний теракт и будут приниматься меры по недопущению в будущем подобный событий", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, будет ли проводиться проверка защиты государственной границы и будет ли давать президент РФ Владимир Путин дополнительные поручения ФСБ.
https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html
россия
брянская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840679128_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_50e7b5affc036ce5b0d9539c751d6282.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, брянская область, безопасность, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, дмитрий песков
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Брянская область, Безопасность, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Дмитрий Песков
Кремль примет меры по недопущению терактов, заявил Песков

Песков: теракт в Брянской области будет разбираться, примут меры по недопущению подобного

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Теракт в Брянской области будет разбираться, примут меры по недопущению такого впредь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Брянский губернатор утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла ДРГ. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. Силовики провели в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
"Ну здесь всё, что было озвучено, то озвучено, и вы знаете, что действует там и особый режим приграничный, принимаются меры дополнительные. Ну, разумеется, разумеется, будет разбираться вчерашний теракт и будут приниматься меры по недопущению в будущем подобный событий", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, будет ли проводиться проверка защиты государственной границы и будет ли давать президент РФ Владимир Путин дополнительные поручения ФСБ.
Сотрудник Росгвардии во время проведения операции по обнаружению схронов - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Террористическая атака в Брянской области: Россия знает, что делать
2 марта, 14:04
 
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияБрянская областьБезопасностьВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала