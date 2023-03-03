https://ria.ru/20230303/telebashnya-1855759571.html

На телебашне в Брянске загорелась подсветка в поддержку мальчика Федора

На телебашне в Брянске загорелась подсветка в поддержку мальчика Федора - РИА Новости, 03.03.2023

На телебашне в Брянске загорелась подсветка в поддержку мальчика Федора

Брянский областной радиотелевизионный центр включил подсветку со словами "Федор, ты – наш герой!" в поддержку мальчика, пострадавшего от украинских террористов, РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T20:37

2023-03-03T20:37

2023-03-03T21:09

происшествия

брянск

украина

климовский район

владимир путин

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БРЯНСК, 3 мар - РИА Новости. Брянский областной радиотелевизионный центр включил подсветку со словами "Федор, ты – наш герой!" в поддержку мальчика, пострадавшего от украинских террористов, передает корреспондент РИА Новости. Накануне с Украины на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. В одной из расстрелянных машин находился 10-летний Федор и еще две девочки, с которыми они ехали в школу. Ребенку удалось выбраться самому и спасти девочек, хотя он сам получил ранение. Сейчас ребенок в больнице, успешно прооперирован, находится под наблюдением. Ранее директор Брянского областного радиотелевизионного передающего центра (ОРТПЦ) Ирина Малявко сообщила РИА Новости о том, что коллектив центра решил разместить архитектурно-художественную подсветку на антенно-мачтовом сооружении в поддержку мальчика, который сейчас находится на лечении в детской областной больнице, расположенной неподалеку. По ее словам, подсветка будет гореть до тех пор, пока мальчик будет находиться в больнице.

https://ria.ru/20230303/malchik-1855701917.html

https://ria.ru/20230303/nagrada-1855691258.html

брянск

украина

климовский район

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"Федор, ты – наш герой": специальная подсветка на телебашне Брянска в честь пострадавшего при нападении мальчика "Федор, ты – наш герой": специальная подсветка на телебашне Брянска в честь пострадавшего при нападении мальчика 2023-03-03T20:37 true PT1M03S

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происшествия, брянск, украина, климовский район, владимир путин