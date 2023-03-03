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На телебашне в Брянске загорелась подсветка в поддержку мальчика Федора - РИА Новости, 03.03.2023
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20:37 03.03.2023 (обновлено: 21:09 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/telebashnya-1855759571.html
На телебашне в Брянске загорелась подсветка в поддержку мальчика Федора
На телебашне в Брянске загорелась подсветка в поддержку мальчика Федора - РИА Новости, 03.03.2023
На телебашне в Брянске загорелась подсветка в поддержку мальчика Федора
Брянский областной радиотелевизионный центр включил подсветку со словами "Федор, ты – наш герой!" в поддержку мальчика, пострадавшего от украинских террористов, РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T20:37
2023-03-03T21:09
происшествия
брянск
украина
климовский район
владимир путин
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БРЯНСК, 3 мар - РИА Новости. Брянский областной радиотелевизионный центр включил подсветку со словами "Федор, ты – наш герой!" в поддержку мальчика, пострадавшего от украинских террористов, передает корреспондент РИА Новости. Накануне с Украины на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. В одной из расстрелянных машин находился 10-летний Федор и еще две девочки, с которыми они ехали в школу. Ребенку удалось выбраться самому и спасти девочек, хотя он сам получил ранение. Сейчас ребенок в больнице, успешно прооперирован, находится под наблюдением. Ранее директор Брянского областного радиотелевизионного передающего центра (ОРТПЦ) Ирина Малявко сообщила РИА Новости о том, что коллектив центра решил разместить архитектурно-художественную подсветку на антенно-мачтовом сооружении в поддержку мальчика, который сейчас находится на лечении в детской областной больнице, расположенной неподалеку. По ее словам, подсветка будет гореть до тех пор, пока мальчик будет находиться в больнице.
https://ria.ru/20230303/malchik-1855701917.html
https://ria.ru/20230303/nagrada-1855691258.html
брянск
украина
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РИА Новости
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"Федор, ты – наш герой": специальная подсветка на телебашне Брянска в честь пострадавшего при нападении мальчика
"Федор, ты – наш герой": специальная подсветка на телебашне Брянска в честь пострадавшего при нападении мальчика
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происшествия, брянск, украина, климовский район, владимир путин
Происшествия, Брянск, Украина, Климовский район, Владимир Путин
На телебашне в Брянске загорелась подсветка в поддержку мальчика Федора

На телебашне в Брянске загорелась подсветка в поддержку мальчика Федора, спасшего девочек

Читать ria.ru в
БРЯНСК, 3 мар - РИА Новости. Брянский областной радиотелевизионный центр включил подсветку со словами "Федор, ты – наш герой!" в поддержку мальчика, пострадавшего от украинских террористов, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне с Украины на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. В одной из расстрелянных машин находился 10-летний Федор и еще две девочки, с которыми они ехали в школу. Ребенку удалось выбраться самому и спасти девочек, хотя он сам получил ранение. Сейчас ребенок в больнице, успешно прооперирован, находится под наблюдением.
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Вчера, 17:17
Ранее директор Брянского областного радиотелевизионного передающего центра (ОРТПЦ) Ирина Малявко сообщила РИА Новости о том, что коллектив центра решил разместить архитектурно-художественную подсветку на антенно-мачтовом сооружении в поддержку мальчика, который сейчас находится на лечении в детской областной больнице, расположенной неподалеку.
По ее словам, подсветка будет гореть до тех пор, пока мальчик будет находиться в больнице.
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Вчера, 16:58
 
ПроисшествияБрянскУкраинаКлимовский районВладимир Путин
 
 
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