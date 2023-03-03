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В московской квартире нашли тела, предположительно, убитых супругов - РИА Новости, 03.03.2023
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12:45 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/tela-1855592328.html
В московской квартире нашли тела, предположительно, убитых супругов
В московской квартире нашли тела, предположительно, убитых супругов - РИА Новости, 03.03.2023
В московской квартире нашли тела, предположительно, убитых супругов
Тела супругов с признаками насильственной смерти нашли в квартире на Ленинском проспекте в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T12:45
2023-03-03T12:45
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Тела супругов с признаками насильственной смерти нашли в квартире на Ленинском проспекте в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ. Установлено, что супруги снимали квартиру и долго не выходили на связь с друзьями и родственниками. Сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, супруги являлись риелторами. Они перестали выходить на связь с родными с 23 февраля, после этого брат погибшей и обратился в правоохранительные органы. На месте происшествия был найден нож, однако это ли орудие убийства, будет установлено в ходе следствия. По данным столичной прокуратуры, в квартире беспорядок, разбита посуда, а на полу кровь. Кроме того, источник рассказал, что порядка 10 лет назад женщина обращалась в полицию после семейной ссоры. "На месте работу правоохранительных органов координирует и.о. Гагаринского межрайонного прокурора Игорь Басюк... Установление всех обязательств произошедшего, а также принятие следственным органом процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела по факту убийства, контролируются прокуратурой Москвы", - написано в телеграм-канале прокуратуры.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В московской квартире нашли тела, предположительно, убитых супругов

В Москве в квартире на Ленинском проспекте нашли тела, предположительно, убитых супругов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Тела супругов с признаками насильственной смерти нашли в квартире на Ленинском проспекте в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ.
«
"В квартире жилого дома, расположенного по Ленинскому проспекту в городе Москве, обнаружены тела 53-летнего мужчины и 49-летней женщины с признаками насильственной смерти... По данному факту возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Установлено, что супруги снимали квартиру и долго не выходили на связь с друзьями и родственниками. Сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, супруги являлись риелторами. Они перестали выходить на связь с родными с 23 февраля, после этого брат погибшей и обратился в правоохранительные органы. На месте происшествия был найден нож, однако это ли орудие убийства, будет установлено в ходе следствия. По данным столичной прокуратуры, в квартире беспорядок, разбита посуда, а на полу кровь. Кроме того, источник рассказал, что порядка 10 лет назад женщина обращалась в полицию после семейной ссоры.
"На месте работу правоохранительных органов координирует и.о. Гагаринского межрайонного прокурора Игорь Басюк... Установление всех обязательств произошедшего, а также принятие следственным органом процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела по факту убийства, контролируются прокуратурой Москвы", - написано в телеграм-канале прокуратуры.
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
В лифте многоэтажного жилого дома в Москве нашли обгоревшее тело
1 марта, 12:49
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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