https://ria.ru/20230303/tela-1855592328.html

В московской квартире нашли тела, предположительно, убитых супругов

В московской квартире нашли тела, предположительно, убитых супругов - РИА Новости, 03.03.2023

В московской квартире нашли тела, предположительно, убитых супругов

Тела супругов с признаками насильственной смерти нашли в квартире на Ленинском проспекте в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T12:45

2023-03-03T12:45

2023-03-03T12:45

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Тела супругов с признаками насильственной смерти нашли в квартире на Ленинском проспекте в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ. Установлено, что супруги снимали квартиру и долго не выходили на связь с друзьями и родственниками. Сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, супруги являлись риелторами. Они перестали выходить на связь с родными с 23 февраля, после этого брат погибшей и обратился в правоохранительные органы. На месте происшествия был найден нож, однако это ли орудие убийства, будет установлено в ходе следствия. По данным столичной прокуратуры, в квартире беспорядок, разбита посуда, а на полу кровь. Кроме того, источник рассказал, что порядка 10 лет назад женщина обращалась в полицию после семейной ссоры. "На месте работу правоохранительных органов координирует и.о. Гагаринского межрайонного прокурора Игорь Басюк... Установление всех обязательств произошедшего, а также принятие следственным органом процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела по факту убийства, контролируются прокуратурой Москвы", - написано в телеграм-канале прокуратуры.

https://ria.ru/20230301/telo-1855084184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)