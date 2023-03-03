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Сцена Орловой, Раневской и Куценко: театр для народа — имени Моссовета - РИА Новости, 03.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 03.03.2023 (обновлено: 08:03 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/teatr-1855353803.html
Сцена Орловой, Раневской и Куценко: театр для народа — имени Моссовета
Сцена Орловой, Раневской и Куценко: театр для народа — имени Моссовета - РИА Новости, 03.03.2023
Сцена Орловой, Раневской и Куценко: театр для народа — имени Моссовета
Ровно сто лет назад в Москве появился новый театр — первый в мире, созданный по инициативе пролетариата. Назывался он по-советски масштабно: Театр рабочих... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T08:00
2023-03-03T08:03
культура
москва
фаина раневская
ростислав плятт
сергей юрский
театр имени моссовета
театр
гоша куценко
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Павел Сурков. Ровно сто лет назад в Москве появился новый театр — первый в мире, созданный по инициативе пролетариата. Назывался он по-советски масштабно: Театр рабочих Московского губернского совета профессиональных союзов. Сейчас это Театр имени Моссовета. Орлова и Раневская: начало истории бездомной труппыПостоянной сцены у пролетарского театра не было: играли на разных площадках. В конце концов труппа въехала в летний сад "Эрмитаж". Разумеется, пьесы ставили революционные. Одна из главных премьер — "Шторм" В. Билль-Белоцерковского.В конце 1930-х в театр пришел режиссер Юрий Завадский — ученик Станиславского. Он был готов экспериментировать, но и классику уважал. А главное — собрал звездных актеров, на которых пошел зритель. Здесь блистали Вера Марецкая, Любовь Орлова, Ростислав Плятт и Николай Мордвинов. Спектакли, собиравшие полные залы, обсуждала вся Москва. А когда на сцену в возрожденном "Шторме" в эпизодической роли спекулянтки выходила Раневская со своим "Шо вы говорите?", восторгу зрителей вообще не было предела."Иисус Христос — суперзвезда": театральная сенсация и хит на все времена В этой постановке участвовали несколько поколений актеров. Первым исполнителем роли Понтия Пилата был один из патриархов труппы Борис Иванов, справлявшийся с современным музыкальным материалом не хуже молодых коллег. Спектакль с успехом идет и сегодня.Юрский и Кончаловский: яркие идеи мастеровСергей Юрский перешел в "Моссовет" из ленинградского БДТ. Он ставил здесь свои спектакли, в которых сам играл, выступал и как драматург (прячась, правда, за псевдонимом Игорь Вацетис). Именно на этой сцене Андрей Кончаловский представил в разные годы собственные версии классического "большого квадро" чеховских пьес: "Чайка", "Дядя Ваня", "Три сестры", "Вишневый сад". А в 2022-м режиссер показал здесь "Укрощение строптивой" Шекспира.Сейчас здесь блистают Юлия Высоцкая, Гоша Куценко, Евгения Крюкова, Евгений Стеблов, Ольга Остроумова, Александр Яцко. Много молодых талантливых актеров. И дух "Моссовета" прежний: это театр, чувствующий пульс времени.
https://ria.ru/20230224/kultura-1853170053.html
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москва, фаина раневская, ростислав плятт, сергей юрский, театр имени моссовета, театр, гоша куценко, любовь орлова
Культура, Москва, Фаина Раневская, Ростислав Плятт, Сергей Юрский, Театр имени Моссовета, Театр, Гоша Куценко, Любовь Орлова

Сцена Орловой, Раневской и Куценко: театр для народа — имени Моссовета

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЮбилейный сбор труппы Государственного академического театра имени Моссовета в Москве
Юбилейный сбор труппы Государственного академического театра имени Моссовета в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Павел Сурков. Ровно сто лет назад в Москве появился новый театр — первый в мире, созданный по инициативе пролетариата. Назывался он по-советски масштабно: Театр рабочих Московского губернского совета профессиональных союзов. Сейчас это Театр имени Моссовета.

Орлова и Раневская: начало истории бездомной труппы

Постоянной сцены у пролетарского театра не было: играли на разных площадках.
В конце концов труппа въехала в летний сад "Эрмитаж". Разумеется, пьесы ставили революционные. Одна из главных премьер — "Шторм" В. Билль-Белоцерковского.
© РИА Новости / Борис Рябинин | Перейти в медиабанкАртисты Фаина Раневская и Алексей Зубов в спектакле "Шторм" по пьесе В. Билль-Белоцерковского. Московский драматический театр имени Моссовета
Артисты Фаина Раневская и Алексей Зубов в спектакле Шторм по пьесе В.Билль-Белоцерковского. Московский драматический театр имени Моссовета - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Борис Рябинин
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Артисты Фаина Раневская и Алексей Зубов в спектакле "Шторм" по пьесе В. Билль-Белоцерковского. Московский драматический театр имени Моссовета
В конце 1930-х в театр пришел режиссер Юрий Завадский — ученик Станиславского. Он был готов экспериментировать, но и классику уважал. А главное — собрал звездных актеров, на которых пошел зритель.
Здесь блистали Вера Марецкая, Любовь Орлова, Ростислав Плятт и Николай Мордвинов. Спектакли, собиравшие полные залы, обсуждала вся Москва. А когда на сцену в возрожденном "Шторме" в эпизодической роли спекулянтки выходила Раневская со своим "Шо вы говорите?", восторгу зрителей вообще не было предела.
© РИА Новости / А.Гландштейн | Перейти в медиабанкНародные артисты СССР Ростислав Плятт и Вера Марецкая на сцене Московского драматического театра имени Моссовета в спектакле "Миллион за улыбку"
Народные артисты СССР Ростислав Плятт и Вера Марецкая на сцене Московского драматического театра им. Моссовета в спектакле Миллион за улыбку - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / А.Гландштейн
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Народные артисты СССР Ростислав Плятт и Вера Марецкая на сцене Московского драматического театра имени Моссовета в спектакле "Миллион за улыбку"

"Иисус Христос — суперзвезда": театральная сенсация и хит на все времена

В этой постановке участвовали несколько поколений актеров. Первым исполнителем роли Понтия Пилата был один из патриархов труппы Борис Иванов, справлявшийся с современным музыкальным материалом не хуже молодых коллег. Спектакль с успехом идет и сегодня.
© РИА Новости / Лев Шерстенников | Перейти в медиабанкМосковский государственный академический театр имени Моссовета. Сцена из спектакля "Иисус Христос — суперзвезда"
Московский государственный академический театр имени Моссовета. Сцена из спектакля Иисус Христос - суперзвезда - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Лев Шерстенников
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Московский государственный академический театр имени Моссовета. Сцена из спектакля "Иисус Христос — суперзвезда"

Юрский и Кончаловский: яркие идеи мастеров

Сергей Юрский перешел в "Моссовет" из ленинградского БДТ. Он ставил здесь свои спектакли, в которых сам играл, выступал и как драматург (прячась, правда, за псевдонимом Игорь Вацетис).

Именно на этой сцене Андрей Кончаловский представил в разные годы собственные версии классического "большого квадро" чеховских пьес: "Чайка", "Дядя Ваня", "Три сестры", "Вишневый сад". А в 2022-м режиссер показал здесь "Укрощение строптивой" Шекспира.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктеры Алексей Розин в роли Петручио и Юлия Высоцкая в роли Катарины в сцене из спектакля "Укрощение строптивой" в Театре имени Моссовета
Актеры Алексей Розин в роли Петручио и Юлия Высоцкая в роли Катарины в сцене из спектакля Укрощение строптивой в театре им. Моссовета - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Актеры Алексей Розин в роли Петручио и Юлия Высоцкая в роли Катарины в сцене из спектакля "Укрощение строптивой" в Театре имени Моссовета
Сейчас здесь блистают Юлия Высоцкая, Гоша Куценко, Евгения Крюкова, Евгений Стеблов, Ольга Остроумова, Александр Яцко. Много молодых талантливых актеров.
И дух "Моссовета" прежний: это театр, чувствующий пульс времени.
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КультураМоскваФаина РаневскаяРостислав ПляттСергей ЮрскийТеатр имени МоссоветаТеатрГоша КуценкоЛюбовь Орлова
 
 
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