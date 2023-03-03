Сцена Орловой, Раневской и Куценко: театр для народа — имени Моссовета
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЮбилейный сбор труппы Государственного академического театра имени Моссовета в Москве
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Павел Сурков. Ровно сто лет назад в Москве появился новый театр — первый в мире, созданный по инициативе пролетариата. Назывался он по-советски масштабно: Театр рабочих Московского губернского совета профессиональных союзов. Сейчас это Театр имени Моссовета.
Орлова и Раневская: начало истории бездомной труппы
Постоянной сцены у пролетарского театра не было: играли на разных площадках.
В конце концов труппа въехала в летний сад "Эрмитаж". Разумеется, пьесы ставили революционные. Одна из главных премьер — "Шторм" В. Билль-Белоцерковского.
© РИА Новости / Борис Рябинин | Перейти в медиабанкАртисты Фаина Раневская и Алексей Зубов в спектакле "Шторм" по пьесе В. Билль-Белоцерковского. Московский драматический театр имени Моссовета
Артисты Фаина Раневская и Алексей Зубов в спектакле "Шторм" по пьесе В. Билль-Белоцерковского. Московский драматический театр имени Моссовета
В конце 1930-х в театр пришел режиссер Юрий Завадский — ученик Станиславского. Он был готов экспериментировать, но и классику уважал. А главное — собрал звездных актеров, на которых пошел зритель.
Здесь блистали Вера Марецкая, Любовь Орлова, Ростислав Плятт и Николай Мордвинов. Спектакли, собиравшие полные залы, обсуждала вся Москва. А когда на сцену в возрожденном "Шторме" в эпизодической роли спекулянтки выходила Раневская со своим "Шо вы говорите?", восторгу зрителей вообще не было предела.
© РИА Новости / А.Гландштейн | Перейти в медиабанкНародные артисты СССР Ростислав Плятт и Вера Марецкая на сцене Московского драматического театра имени Моссовета в спектакле "Миллион за улыбку"
Народные артисты СССР Ростислав Плятт и Вера Марецкая на сцене Московского драматического театра имени Моссовета в спектакле "Миллион за улыбку"
"Иисус Христос — суперзвезда": театральная сенсация и хит на все времена
В этой постановке участвовали несколько поколений актеров. Первым исполнителем роли Понтия Пилата был один из патриархов труппы Борис Иванов, справлявшийся с современным музыкальным материалом не хуже молодых коллег. Спектакль с успехом идет и сегодня.
© РИА Новости / Лев Шерстенников | Перейти в медиабанкМосковский государственный академический театр имени Моссовета. Сцена из спектакля "Иисус Христос — суперзвезда"
Московский государственный академический театр имени Моссовета. Сцена из спектакля "Иисус Христос — суперзвезда"
Юрский и Кончаловский: яркие идеи мастеров
Сергей Юрский перешел в "Моссовет" из ленинградского БДТ. Он ставил здесь свои спектакли, в которых сам играл, выступал и как драматург (прячась, правда, за псевдонимом Игорь Вацетис).
Именно на этой сцене Андрей Кончаловский представил в разные годы собственные версии классического "большого квадро" чеховских пьес: "Чайка", "Дядя Ваня", "Три сестры", "Вишневый сад". А в 2022-м режиссер показал здесь "Укрощение строптивой" Шекспира.
Именно на этой сцене Андрей Кончаловский представил в разные годы собственные версии классического "большого квадро" чеховских пьес: "Чайка", "Дядя Ваня", "Три сестры", "Вишневый сад". А в 2022-м режиссер показал здесь "Укрощение строптивой" Шекспира.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктеры Алексей Розин в роли Петручио и Юлия Высоцкая в роли Катарины в сцене из спектакля "Укрощение строптивой" в Театре имени Моссовета
Актеры Алексей Розин в роли Петручио и Юлия Высоцкая в роли Катарины в сцене из спектакля "Укрощение строптивой" в Театре имени Моссовета
Сейчас здесь блистают Юлия Высоцкая, Гоша Куценко, Евгения Крюкова, Евгений Стеблов, Ольга Остроумова, Александр Яцко. Много молодых талантливых актеров.
И дух "Моссовета" прежний: это театр, чувствующий пульс времени.