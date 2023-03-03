https://ria.ru/20230303/teatr-1855353803.html

Сцена Орловой, Раневской и Куценко: театр для народа — имени Моссовета

Сцена Орловой, Раневской и Куценко: театр для народа — имени Моссовета - РИА Новости, 03.03.2023

Сцена Орловой, Раневской и Куценко: театр для народа — имени Моссовета

Ровно сто лет назад в Москве появился новый театр — первый в мире, созданный по инициативе пролетариата. Назывался он по-советски масштабно: Театр рабочих... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T08:00

2023-03-03T08:00

2023-03-03T08:03

культура

москва

фаина раневская

ростислав плятт

сергей юрский

театр имени моссовета

театр

гоша куценко

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Павел Сурков. Ровно сто лет назад в Москве появился новый театр — первый в мире, созданный по инициативе пролетариата. Назывался он по-советски масштабно: Театр рабочих Московского губернского совета профессиональных союзов. Сейчас это Театр имени Моссовета. Орлова и Раневская: начало истории бездомной труппыПостоянной сцены у пролетарского театра не было: играли на разных площадках. В конце концов труппа въехала в летний сад "Эрмитаж". Разумеется, пьесы ставили революционные. Одна из главных премьер — "Шторм" В. Билль-Белоцерковского.В конце 1930-х в театр пришел режиссер Юрий Завадский — ученик Станиславского. Он был готов экспериментировать, но и классику уважал. А главное — собрал звездных актеров, на которых пошел зритель. Здесь блистали Вера Марецкая, Любовь Орлова, Ростислав Плятт и Николай Мордвинов. Спектакли, собиравшие полные залы, обсуждала вся Москва. А когда на сцену в возрожденном "Шторме" в эпизодической роли спекулянтки выходила Раневская со своим "Шо вы говорите?", восторгу зрителей вообще не было предела."Иисус Христос — суперзвезда": театральная сенсация и хит на все времена В этой постановке участвовали несколько поколений актеров. Первым исполнителем роли Понтия Пилата был один из патриархов труппы Борис Иванов, справлявшийся с современным музыкальным материалом не хуже молодых коллег. Спектакль с успехом идет и сегодня.Юрский и Кончаловский: яркие идеи мастеровСергей Юрский перешел в "Моссовет" из ленинградского БДТ. Он ставил здесь свои спектакли, в которых сам играл, выступал и как драматург (прячась, правда, за псевдонимом Игорь Вацетис). Именно на этой сцене Андрей Кончаловский представил в разные годы собственные версии классического "большого квадро" чеховских пьес: "Чайка", "Дядя Ваня", "Три сестры", "Вишневый сад". А в 2022-м режиссер показал здесь "Укрощение строптивой" Шекспира.Сейчас здесь блистают Юлия Высоцкая, Гоша Куценко, Евгения Крюкова, Евгений Стеблов, Ольга Остроумова, Александр Яцко. Много молодых талантливых актеров. И дух "Моссовета" прежний: это театр, чувствующий пульс времени.

https://ria.ru/20230224/kultura-1853170053.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

москва, фаина раневская, ростислав плятт, сергей юрский, театр имени моссовета, театр, гоша куценко, любовь орлова