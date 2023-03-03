https://ria.ru/20230303/teatr-1855116239.html

Государственный академический театр им. Моссовета

Государственный академический театр им. Моссовета - РИА Новости, 03.03.2023

Государственный академический театр им. Моссовета

Государственный академический театр имени Моссовета, один из первых творческих коллективов, созданных советской властью, был основан 3 марта 1923 года... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T03:55

2023-03-03T03:55

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Государственный академический театр имени Моссовета, один из первых творческих коллективов, созданных советской властью, был основан 3 марта 1923 года литератором и режиссером Сергеем Прокофьевым как театр Московского губернского совета профсоюзов. С 1930 года он стал называться Театр им. Московского областного совета профсоюзов (МОСПС), современное название – имени Московского Совета – театр носит с 1938 года. В 1964 году театру был присвоен статус "академического". Вначале театр был передвижным и ставил спектакли для массового зрителя. Первыми постановками театра стали "Савва" Леонида Андреева, инсценировки романов "Овод" Этель Лилиан Войнич и "Париж" Эмиля Золя. С 1925 по 1940 годы театром руководил актер и режиссер Евсей Любимов-Ланской. При нем театр превратился в лабораторию новой драматургии. Для его постановок были характерны публицистические острота, склонность к социальным характеристикам персонажей, мастерское построение темпераментных массовых сцен. Темами театра стали героико-революционные произведения о гражданской войне и социалистическом строительстве: "Шторм" (1925) и "Штиль" (1927) Владимира Билль-Белоцерковского, "Цемент" по роману Федора Гладкова (1926), "Мятеж" (1927) по Дмитрию Фурманову, "Рельсы гудят" (1927) и "Город ветров" (1929) Владимира Киршона.С 1936 по 1938 годы, когда в театре появились последователи мхатовской школы Иван Берсенев, Софья Гиацинтова, Серафима Бирман, в репертуар вошли классические постановки: "Васса Железнова" (1936) Максима Горького, "Моцарт и Сальери" (1937) Александра Пушкина, "Последняя жертва" (1938) Александра Островского.В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) театр был в эвакуации. Творческая работа не прекращалась: играли спектакли в городах Чекмент (ныне Шымкент) и Алма-Ата (Казахстан), актерские бригады выезжали на фронт, давая многочисленные концерты бойцам действующей армии, выступали в госпиталях, на призывных пунктах и предприятиях тыла. Репертуар пополнился такими патриотическими произведениями, как "Надежда Дурова" Константина Липскерова и Александра Кочеткова, "Русские люди" Константина Симонова, "Фронт" Александра Корнейчука, "Нашествие" Леонида Леонова.С 1940 по 1977 год главным режиссером театра им. Моссовета был Юрий Завадский, ученик Константина Станиславского и Евгения Вахтангова.За годы руководства Юрия Завадского театр стал одним из ведущих в Москве. Будучи опытным педагогом, Завадский воспитал блестящую актерскую школу, представленную несколькими поколениями выдающихся артистов: Вера Марецкая, Николай Мордвинов, Осип Абдулов, Ростислав Плятт, Геннадий Бортников и др. Юрий Завадский пригласил в театр Фаину Раневскую и Любовь Орлову.Режиссер придавал большое значение изобразительной стороне постановки, любил эксперимент и сценический парадокс, яркую театральность и иронический гротеск.Среди лучших постановок Юрия Завадского: "Машенька" (1941) Александра Афиногенова, "Трактирщица" (1940) Карло Гольдони, "Маскарад" (1952, 1963) Михаила Лермонтова, "Госпожа министерша" (1946) Бранислава Нушича, "Отелло" (1944) и "Виндзорские насмешницы" (1957, 1967) Уильяма Шекспира, "Петербургские сновидения" (по "Преступлению и наказанию" Федора Достоевского, 1969).Наиболее известные спектакли других режиссеров в 1950-1970-е годы: "Лиззи Мак-Кей" (1955) Жан-Поля Сартра, "Нора" (1959) Генрика Ибсена, "Король Лир" (1958) Уильяма Шекспира, "Ленинградский проспект" (1962, 1969) Исидора Штока, "Дядюшкин сон (1964) по Федору Достоевскому, – все в постановке Ирины Анисимовой-Вульф; "Василий Теркин" (1961) Александра Твардовского, постановка Александра Шапса, в 1972 в постановке Бориса Щедрина; "Странная миссис Сэвидж" (1966) Джона Патрика, постановка Леонида Варпаховского; "Дальше – тишина" (1969) Виньи Дельмар и "Турбаза" (1974) Эдварда Радзинского в постановке Анатолия Эфроса; "Эдит Пиаф" (1970) Виктора Легентова, постановка Бориса Щедрина; "Вечерний свет" (1975) Алексея Арбузова, "Царская охота" (1977) Леонида Зорина в постановке Романа Виктюка; "Правда хорошо, а счастье – лучше" (1980) Александра Островского, постановка Сергея Юрского и др.На сцене театра Моссовета в разные годы блистали прославленные актеры: Вера Марецкая, Николай Мордвинов, Ростислав Плятт, Фаина Раневская, Любовь Орлова, Осип Абдулов, Серафима Бирман, Вадим Бероев, Сергей Цейц, Варвара Сошальская, Борис Иванов, Людмила Шапошникова, Георгий Жженов, Ирина Карташева, Михаил Погоржельский, Анатолий Адоскин, Георгий Тараторкин, Сергей Юрский, Геннадий Бортников, Михаил Козаков, Александр Леньков, Юрий Кузьменков, Ия Саввина, Николай Парфенов, Николай Прокопович, Ян Арлазоров.С 1977 по 1985 год художественное руководство осуществлялось президиумом Художественного совета в составе Льва Лосева, Павла Хомского, Ростислава Плятта, Людмилы Шапошниковой, Георгия Тараторкина.С 1985 по 2016 год театр возглавлял Павел Хомский, служивший в Театре имени Моссовета в качестве режиссера-постановщика с 1973 года.За время работы в театре Павел Хомский создал более сорока постановок, в числе наиболее известных: "На полпути к вершине" (1976) Питера Устинова, "Царствие земное" (1977) Теннесси Уильямса, "Братья Карамазовы" (1979) и "Фома Опискин" (1995) по произведениям Федора Достоевского, "Егор Булычов" (1982) Максима Горького, "Суд над судьями" (1983) Эбби Манна, "Цитата"(1986) и "Римская комедия" (2014) Леонида Зорина, "Белая гвардия" (1993) по Михаилу Булгакову, "Сирано де Бержерак" (2001) Эдмона Ростана, "Король Лир" (2003) Уильяма Шекспира, "Мораль пани Дульской" (2006) Габриели Запольской; а также музыкальные спектакли "Иисус Христос – суперзвезда" (1990) Эндрю Ллойда Уэббера, "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда" (2005) Роберта Стивенсона и многие другие. Творческое наследие Павла Хомского и сегодня составляет часть афиши театра.После кончины в 2016 году Павла Хомского творческую политику театра определял режиссерский триумвират – Юрий Еремин, Андрей Кончаловский, Сергей Юрский в союзе с директором театра Валентиной Панфиловой.В сентябре 2020 года художественным руководителем театра стал заслуженный деятель РФ Евгений Марчелли, известный режиссер, лауреат Национальной театральной премии "Золотая маска". Первоначально театр им. Моссовета работал в здании театра "Эрмитаж", затем – в 1947 – 1959 годах – в здании бывшего Введенского народного дома.В 1959 году на территории сада "Аквариум" по проекту архитектора Михаила Жирова для театра Моссовета было построено новое здание. В середине 1960-х годов для показа экспериментальных работ и спектаклей "малой формы" был создан "Театр в фойе", в 1978 году открылась "Малая сцена", а в 1990 году началась творческая жизнь сцены "Под крышей". В настоящее время на двух сценах театра ("Основная" и "Под крышей") идут спектакли по произведениям классиков отечественной и мировой драматургии, а также молодых авторов, созданные режиссерами разных поколений и творческих позиций. Репертуарную политику театра определяют постановки Евгения Марчелли "Фрекен Жюли" (2021) и "Жестокие игры" (2021). Неизменным успехом пользуются постановки Юрия Еремина по произведениям русской классики "Р. Р. Р" (2012) и "Идиот" (2017) по романам Федора Достоевского, "Baden-Баден" (2016) по роману Ивана Тургенева "Дым", "Герой нашего времени" (2019) по одноименному роману Михаила Лермонтова, а также спектакль "Морское путешествие 1933 года" (2015), созданный режиссером как театральная вариация на тему фильма Стенли Крамера "Корабль дураков". В афише театра – "чеховская трилогия" Андрея Кончаловского, объединившая спектакли по пьесам "Дядя Ваня" (2009), "Три сестры" (2012), "Вишневый сад" (2016). Единственный в своем роде авторский проект режиссера, где он выступил и как художник-постановщик, удостоился премии правительства РФ в области культуры, лауреатами которой вместе с Кончаловским стали исполнители главных ролей в спектаклях триптиха – Юлия Высоцкая и Александр Домогаров.Также в репертуаре спектакли неоднократно ставивших на моссоветовской сцене режиссеров Нины Чусовой ( "Ричард III" Уильяма Шекспира, 2020), Виктора Шамирова ("Упражнения в прекрасном" (2009) Владимира Дэрхо и Енца Краузе, "Не все коту масленица" (2016) Александра Островского, "Как важно быть серьезным" (2019) Оскара Уайльда) и др.На экспериментальном пространстве сцены "Под крышей" идут спектакли Сергея Аронина "Циники" (2012) по Анатолию Мариенгофу, "Эстеты" (2013) по произведениям Ясмины Реза и Андрея Битова, "Игроки" (2020) и "Мама" (2021) Павла Пархоменко, "Гроза прошла" (2021) режиссера Андрея Максимова и др. На сцене Моссовета играют народные артисты России Анатолий Васильев, Нина Дробышева, Ольга Остроумова, Евгений Стеблов, Александр Голобородько, Валентина Талызина, Александр Домогаров, Владимир Сулимов, а также заслуженные артисты РФ Александр Яцко, Юлия Высоцкая, Ольга Анохина, Валерий Сторожик, Гоша Куценко, Евгения Крюкова, Виталий Кищенко, Леонид Евтифьев, Екатерина Гусева, Валерий Яременко, Андрей Межулис, Ольга Кабо, Елена Валюшкина, Сергей Виноградов, Владимир Горюшин и др. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

справки, россия, шымкент, павел хомский, уильям шекспир, федор достоевский, театр имени моссовета