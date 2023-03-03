https://ria.ru/20230303/tayvan-1855553619.html

Китай потребовал от США прекратить продавать вооружение Тайваню

Китай потребовал от США прекратить продавать вооружение Тайваню - РИА Новости, 03.03.2023

Китай потребовал от США прекратить продавать вооружение Тайваню

Китай сделал представление США из-за одобрения возможной сделки по продаже Тайваню боеприпасов для американских истребителей F-16 и снаряжения на сумму более... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T11:04

2023-03-03T11:04

2023-03-03T11:21

в мире

китай

сша

тайвань

министерство обороны сша

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ПЕКИН, 3 мар - РИА Новости. Китай сделал представление США из-за одобрения возможной сделки по продаже Тайваню боеприпасов для американских истребителей F-16 и снаряжения на сумму более 600 миллионов долларов, заявил в пятницу официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй."Китай решительно выступает против продажи Тайваню вооружений США. Действия США являются грубым вмешательством во внутренние дела Китая, серьезно нарушают принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, наносят серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая, а также создают серьезную угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе", - заявил Тань Кэфэй, слова которого приводит оборонное ведомство страны. Он добавил, что "Китай в связи с этим выражает резкое недовольство и уже сделал США строгое представление". "Китай требует, чтобы США прекратили продажу вооружений Тайваню и военные контакты с Тайбэем, прекратили вмешиваться в тайваньский вопрос и усугублять напряженность в Тайваньском проливе", - указал Тань Кэфэй. Он подчеркнул, что Народно-освободительная армия Китая всегда была готова встретить врага во всеоружии, дать отпор провокациям сил, выступающих за независимость Тайваня, и вмешательству внешних сил, а также всегда готова решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность КНР.Ранее Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона сообщило, что госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Тайваню боеприпасов для американских истребителей четвертого поколения F-16 и сопутствующего снаряжения на общую сумму порядка 619 миллионов долларов. Американская администрация уже официально уведомила конгресс США о данном решении. У законодательного органа теперь есть месяц на то, чтобы рассмотреть потенциальную сделку и принять решение о ее возможной блокировке.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230302/tayvan-1855256261.html

https://ria.ru/20230222/kitay-1853547017.html

https://ria.ru/20230221/zapad-1853279006.html

китай

сша

тайвань

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, сша, тайвань, министерство обороны сша