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Китай потребовал от США прекратить продавать вооружение Тайваню - РИА Новости, 03.03.2023
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11:04 03.03.2023 (обновлено: 11:21 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/tayvan-1855553619.html
Китай потребовал от США прекратить продавать вооружение Тайваню
Китай потребовал от США прекратить продавать вооружение Тайваню - РИА Новости, 03.03.2023
Китай потребовал от США прекратить продавать вооружение Тайваню
Китай сделал представление США из-за одобрения возможной сделки по продаже Тайваню боеприпасов для американских истребителей F-16 и снаряжения на сумму более... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T11:04
2023-03-03T11:21
в мире
китай
сша
тайвань
министерство обороны сша
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ПЕКИН, 3 мар - РИА Новости. Китай сделал представление США из-за одобрения возможной сделки по продаже Тайваню боеприпасов для американских истребителей F-16 и снаряжения на сумму более 600 миллионов долларов, заявил в пятницу официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй."Китай решительно выступает против продажи Тайваню вооружений США. Действия США являются грубым вмешательством во внутренние дела Китая, серьезно нарушают принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, наносят серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая, а также создают серьезную угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе", - заявил Тань Кэфэй, слова которого приводит оборонное ведомство страны. Он добавил, что "Китай в связи с этим выражает резкое недовольство и уже сделал США строгое представление". "Китай требует, чтобы США прекратили продажу вооружений Тайваню и военные контакты с Тайбэем, прекратили вмешиваться в тайваньский вопрос и усугублять напряженность в Тайваньском проливе", - указал Тань Кэфэй. Он подчеркнул, что Народно-освободительная армия Китая всегда была готова встретить врага во всеоружии, дать отпор провокациям сил, выступающих за независимость Тайваня, и вмешательству внешних сил, а также всегда готова решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность КНР.Ранее Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона сообщило, что госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Тайваню боеприпасов для американских истребителей четвертого поколения F-16 и сопутствующего снаряжения на общую сумму порядка 619 миллионов долларов. Американская администрация уже официально уведомила конгресс США о данном решении. У законодательного органа теперь есть месяц на то, чтобы рассмотреть потенциальную сделку и принять решение о ее возможной блокировке.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230302/tayvan-1855256261.html
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в мире, китай, сша, тайвань, министерство обороны сша
В мире, Китай, США, Тайвань, Министерство обороны США
Китай потребовал от США прекратить продавать вооружение Тайваню

Китай потребовал от США прекратить военные контакты с Тайванем, включая продажу оружия

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКорабли в порту города Гаосюн
Корабли в порту города Гаосюн - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Корабли в порту города Гаосюн. Архивное фото
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ПЕКИН, 3 мар - РИА Новости. Китай сделал представление США из-за одобрения возможной сделки по продаже Тайваню боеприпасов для американских истребителей F-16 и снаряжения на сумму более 600 миллионов долларов, заявил в пятницу официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.
"Китай решительно выступает против продажи Тайваню вооружений США. Действия США являются грубым вмешательством во внутренние дела Китая, серьезно нарушают принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, наносят серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая, а также создают серьезную угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе", - заявил Тань Кэфэй, слова которого приводит оборонное ведомство страны. Он добавил, что "Китай в связи с этим выражает резкое недовольство и уже сделал США строгое представление".
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Вчера, 05:21
"Китай требует, чтобы США прекратили продажу вооружений Тайваню и военные контакты с Тайбэем, прекратили вмешиваться в тайваньский вопрос и усугублять напряженность в Тайваньском проливе", - указал Тань Кэфэй. Он подчеркнул, что Народно-освободительная армия Китая всегда была готова встретить врага во всеоружии, дать отпор провокациям сил, выступающих за независимость Тайваня, и вмешательству внешних сил, а также всегда готова решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность КНР.
Ранее Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона сообщило, что госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Тайваню боеприпасов для американских истребителей четвертого поколения F-16 и сопутствующего снаряжения на общую сумму порядка 619 миллионов долларов. Американская администрация уже официально уведомила конгресс США о данном решении. У законодательного органа теперь есть месяц на то, чтобы рассмотреть потенциальную сделку и принять решение о ее возможной блокировке.
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22 февраля, 08:00
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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