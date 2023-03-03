https://ria.ru/20230303/tatarstan-1855530458.html

Глава Татарстана встретился с президентом Таджикистана

Глава Татарстана встретился с президентом Таджикистана - РИА Новости, 03.03.2023

Глава Татарстана встретился с президентом Таджикистана

Глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, стороны отметили настроенность на развитие контактов, сообщает РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T09:21

2023-03-03T09:21

2023-03-03T09:21

республика татарстан

россия

таджикистан

рустам минниханов

эмомали рахмон

казань

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 3 мар - РИА Новости. Глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, стороны отметили настроенность на развитие контактов, сообщает пресс-служба главы российского региона. Минниханов в пятницу находится в Таджикистане, где в составе российской делегации принимает участие в конференции по межрегиональному сотрудничеству "Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана". "Эмомали Рахмон тепло поприветствовал Рустама Минниханова. Президент Таджикистана отметил настроенность на развитие контактов по налаживанию торгово-экономических и гуманитарных связей", - говорится в сообщении. По итогам 2022 года товарооборот между Татарстаном и Таджикистаном составил 30,7 миллиона долларов, по сравнению с предыдущим годом наблюдается рост на 57%. "Обмен визитами дает хороший импульс для наращивания взаимодействия по всем направлениям. Ряд предприятий Татарстана уже поставляют свою продукцию в Таджикистан. Считаю, необходимо активировать взаимодействие в торгово-экономической сфере", - отметил Минниханов. Во время встречи Минниханов отдельно остановился на работе группы стратегического видения "Россия - исламский мир", которую он возглавляет по поручению президента Российской Федерации. В работе группы участвуют политические деятели, представители деловых кругов, науки, духовенства, которые имеют авторитет и влияние в своих странах. "Мы благодарны за вклад Вашей страны в работу группы", - сказал глава Татарстана. Он также пригласил делегацию Таджикистана на международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum", который пройдет в Казани 18-19 мая.

https://ria.ru/20230302/rynok-1855424056.html

https://ria.ru/20230228/otgruzka-1854954265.html

россия

таджикистан

казань

республика татарстан (татарстан)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, таджикистан, рустам минниханов, эмомали рахмон, казань, республика татарстан (татарстан)