https://ria.ru/20230303/tatarstan-1855530458.html
Глава Татарстана встретился с президентом Таджикистана
Глава Татарстана встретился с президентом Таджикистана - РИА Новости, 03.03.2023
Глава Татарстана встретился с президентом Таджикистана
Глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, стороны отметили настроенность на развитие контактов, сообщает РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T09:21
2023-03-03T09:21
2023-03-03T09:21
республика татарстан
россия
таджикистан
рустам минниханов
эмомали рахмон
казань
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 3 мар - РИА Новости. Глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, стороны отметили настроенность на развитие контактов, сообщает пресс-служба главы российского региона. Минниханов в пятницу находится в Таджикистане, где в составе российской делегации принимает участие в конференции по межрегиональному сотрудничеству "Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана". "Эмомали Рахмон тепло поприветствовал Рустама Минниханова. Президент Таджикистана отметил настроенность на развитие контактов по налаживанию торгово-экономических и гуманитарных связей", - говорится в сообщении. По итогам 2022 года товарооборот между Татарстаном и Таджикистаном составил 30,7 миллиона долларов, по сравнению с предыдущим годом наблюдается рост на 57%. "Обмен визитами дает хороший импульс для наращивания взаимодействия по всем направлениям. Ряд предприятий Татарстана уже поставляют свою продукцию в Таджикистан. Считаю, необходимо активировать взаимодействие в торгово-экономической сфере", - отметил Минниханов. Во время встречи Минниханов отдельно остановился на работе группы стратегического видения "Россия - исламский мир", которую он возглавляет по поручению президента Российской Федерации. В работе группы участвуют политические деятели, представители деловых кругов, науки, духовенства, которые имеют авторитет и влияние в своих странах. "Мы благодарны за вклад Вашей страны в работу группы", - сказал глава Татарстана. Он также пригласил делегацию Таджикистана на международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum", который пройдет в Казани 18-19 мая.
https://ria.ru/20230302/rynok-1855424056.html
https://ria.ru/20230228/otgruzka-1854954265.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, таджикистан, рустам минниханов, эмомали рахмон, казань, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Россия, Таджикистан, Рустам Минниханов, Эмомали Рахмон, Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Глава Татарстана встретился с президентом Таджикистана
Глава Татарстана Минниханов встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном
КАЗАНЬ, 3 мар - РИА Новости. Глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, стороны отметили настроенность на развитие контактов, сообщает пресс-служба главы российского региона.
Минниханов в пятницу находится в Таджикистане, где в составе российской делегации принимает участие в конференции по межрегиональному сотрудничеству "Деловое и инвестиционное партнерство России
и Таджикистана".
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"Эмомали Рахмон тепло поприветствовал Рустама Минниханова. Президент Таджикистана отметил настроенность на развитие контактов по налаживанию торгово-экономических и гуманитарных связей", - говорится в сообщении.
По итогам 2022 года товарооборот между Татарстаном и Таджикистаном составил 30,7 миллиона долларов, по сравнению с предыдущим годом наблюдается рост на 57%.
"Обмен визитами дает хороший импульс для наращивания взаимодействия по всем направлениям. Ряд предприятий Татарстана уже поставляют свою продукцию в Таджикистан. Считаю, необходимо активировать взаимодействие в торгово-экономической сфере", - отметил Минниханов.
Во время встречи Минниханов отдельно остановился на работе группы стратегического видения "Россия - исламский мир", которую он возглавляет по поручению президента Российской Федерации. В работе группы участвуют политические деятели, представители деловых кругов, науки, духовенства, которые имеют авторитет и влияние в своих странах. "Мы благодарны за вклад Вашей страны в работу группы", - сказал глава Татарстана.
Он также пригласил делегацию Таджикистана на международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum", который пройдет в Казани
18-19 мая.
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