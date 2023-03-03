https://ria.ru/20230303/tanki-1855552883.html
Швейцария получила запрос Германии на покупку танков Leopard 2
Швейцария получила запрос Германии на покупку танков Leopard 2 - РИА Новости, 03.03.2023
Швейцария получила запрос Германии на покупку танков Leopard 2
Швейцария получила заявку от Германии на покупку танков Leopard 2, заявил РИА Новости пресс-секретарь Федерального департамента обороны, защиты населения и... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T11:02
2023-03-03T11:02
2023-03-03T12:29
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германия
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ЖЕНЕВА, 3 мар – РИА Новости. Швейцария получила заявку от Германии на покупку танков Leopard 2, заявил РИА Новости пресс-секретарь Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта (DDPS) Швейцарии Лоренц Фришкнехт."Швейцария действительно получила заявку от Германии на покупку танков Leopard 2", - подтвердил Фришкнехт.Он добавил, что эти боевые танки не будут переправлены на Украину."Будет обеспечено их хранение в Германии или у партнеров по НАТО и ЕС, чтобы заполнить пробелы, образовавшиеся после передачи танков Leopoard 2 (Киеву), а также улучшить общее снабжение запасными частями", - уточнил пресс-секретарь МО.Фришкнехт также заявил, что продажа части этого парка боевых танков потребует предварительного официального снятия с вооружения по решению парламента, а такое решение не было принято."В настоящее время в парламенте ведутся дискуссии по этому вопросу. Нельзя предвидеть возможное решение парламента", - подчеркнул он.Ранее СМИ сообщили, что Германия попросила Швейцарию продать ей часть из 96 танков Leopard 2, находящихся в резерве швейцарской армии, пообещав не отправлять их Киеву.Пресс-служба минобороны Швейцарии ранее заявила, что Берн располагает запасом из 96 танков Leopard 2, но ни одно государство не обращалось в Берн с просьбой об их приобретении.Комиссия сената Швейцарии в феврале сочла, что эти 96 танков Leopard представляют собой стратегический резерв, который необходимо сохранить, чтобы его можно было использовать для полного укомплектования танковых батальонов армии, а также в качестве запасных частей для парка, находящегося на вооружении.Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в реэкспорте военных материалов, если страна, для которой они предназначаются, вовлечена в международный вооруженный конфликт.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230302/boepripasy-1855394209.html
https://ria.ru/20230227/reeksport-1854613507.html
https://ria.ru/20230302/obuchenie-1855307918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, швейцария, германия
В мире, Швейцария, Германия
Швейцария получила запрос Германии на покупку танков Leopard 2
В Минобороны Швейцарии подтвердили запрос Германии на покупку танков Leopard 2
ЖЕНЕВА, 3 мар – РИА Новости. Швейцария получила заявку от Германии на покупку танков Leopard 2, заявил РИА Новости пресс-секретарь Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта (DDPS) Швейцарии Лоренц Фришкнехт.
"Швейцария действительно получила заявку от Германии на покупку танков Leopard 2", - подтвердил Фришкнехт.
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Он добавил, что эти боевые танки не будут переправлены на Украину.
"Будет обеспечено их хранение в Германии или у партнеров по НАТО и ЕС, чтобы заполнить пробелы, образовавшиеся после передачи танков Leopoard 2 (Киеву), а также улучшить общее снабжение запасными частями", - уточнил пресс-секретарь МО.
Фришкнехт также заявил, что продажа части этого парка боевых танков потребует предварительного официального снятия с вооружения по решению парламента, а такое решение не было принято.
"В настоящее время в парламенте ведутся дискуссии по этому вопросу. Нельзя предвидеть возможное решение парламента", - подчеркнул он.
Ранее СМИ сообщили, что Германия попросила Швейцарию продать ей часть из 96 танков Leopard 2, находящихся в резерве швейцарской армии, пообещав не отправлять их Киеву.
В Швейцарии озвучили условия для разрешения реэкспорта оружия Украине
Пресс-служба минобороны Швейцарии ранее заявила, что Берн располагает запасом из 96 танков Leopard 2, но ни одно государство не обращалось в Берн с просьбой об их приобретении.
Комиссия сената Швейцарии в феврале сочла, что эти 96 танков Leopard представляют собой стратегический резерв, который необходимо сохранить, чтобы его можно было использовать для полного укомплектования танковых батальонов армии, а также в качестве запасных частей для парка, находящегося на вооружении.
Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в реэкспорте военных материалов, если страна, для которой они предназначаются, вовлечена в международный вооруженный конфликт.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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