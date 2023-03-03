Рейтинг@Mail.ru
Швейцария получила запрос Германии на покупку танков Leopard 2 - РИА Новости, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:02 03.03.2023 (обновлено: 12:29 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/tanki-1855552883.html
Швейцария получила запрос Германии на покупку танков Leopard 2
Швейцария получила запрос Германии на покупку танков Leopard 2 - РИА Новости, 03.03.2023
Швейцария получила запрос Германии на покупку танков Leopard 2
Швейцария получила заявку от Германии на покупку танков Leopard 2, заявил РИА Новости пресс-секретарь Федерального департамента обороны, защиты населения и... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T11:02
2023-03-03T12:29
в мире
швейцария
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852226029_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_31883513cfe97541592174c2718d9786.jpg
ЖЕНЕВА, 3 мар – РИА Новости. Швейцария получила заявку от Германии на покупку танков Leopard 2, заявил РИА Новости пресс-секретарь Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта (DDPS) Швейцарии Лоренц Фришкнехт."Швейцария действительно получила заявку от Германии на покупку танков Leopard 2", - подтвердил Фришкнехт.Он добавил, что эти боевые танки не будут переправлены на Украину."Будет обеспечено их хранение в Германии или у партнеров по НАТО и ЕС, чтобы заполнить пробелы, образовавшиеся после передачи танков Leopoard 2 (Киеву), а также улучшить общее снабжение запасными частями", - уточнил пресс-секретарь МО.Фришкнехт также заявил, что продажа части этого парка боевых танков потребует предварительного официального снятия с вооружения по решению парламента, а такое решение не было принято."В настоящее время в парламенте ведутся дискуссии по этому вопросу. Нельзя предвидеть возможное решение парламента", - подчеркнул он.Ранее СМИ сообщили, что Германия попросила Швейцарию продать ей часть из 96 танков Leopard 2, находящихся в резерве швейцарской армии, пообещав не отправлять их Киеву.Пресс-служба минобороны Швейцарии ранее заявила, что Берн располагает запасом из 96 танков Leopard 2, но ни одно государство не обращалось в Берн с просьбой об их приобретении.Комиссия сената Швейцарии в феврале сочла, что эти 96 танков Leopard представляют собой стратегический резерв, который необходимо сохранить, чтобы его можно было использовать для полного укомплектования танковых батальонов армии, а также в качестве запасных частей для парка, находящегося на вооружении.Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в реэкспорте военных материалов, если страна, для которой они предназначаются, вовлечена в международный вооруженный конфликт.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230302/boepripasy-1855394209.html
https://ria.ru/20230227/reeksport-1854613507.html
https://ria.ru/20230302/obuchenie-1855307918.html
швейцария
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852226029_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_a64c84f4f8c89c08611bd1e204d35ce0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швейцария, германия
В мире, Швейцария, Германия
Швейцария получила запрос Германии на покупку танков Leopard 2

В Минобороны Швейцарии подтвердили запрос Германии на покупку танков Leopard 2

© AP Photo / Martin MeissnerНемецкий танк Leopard 2
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AP Photo / Martin Meissner
Немецкий танк Leopard 2 . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 3 мар – РИА Новости. Швейцария получила заявку от Германии на покупку танков Leopard 2, заявил РИА Новости пресс-секретарь Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта (DDPS) Швейцарии Лоренц Фришкнехт.
"Швейцария действительно получила заявку от Германии на покупку танков Leopard 2", - подтвердил Фришкнехт.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Германии нужно поставить производство боеприпасов на поток, заявил Шольц
Вчера, 15:23
Он добавил, что эти боевые танки не будут переправлены на Украину.
"Будет обеспечено их хранение в Германии или у партнеров по НАТО и ЕС, чтобы заполнить пробелы, образовавшиеся после передачи танков Leopoard 2 (Киеву), а также улучшить общее снабжение запасными частями", - уточнил пресс-секретарь МО.
Фришкнехт также заявил, что продажа части этого парка боевых танков потребует предварительного официального снятия с вооружения по решению парламента, а такое решение не было принято.
"В настоящее время в парламенте ведутся дискуссии по этому вопросу. Нельзя предвидеть возможное решение парламента", - подчеркнул он.
Ранее СМИ сообщили, что Германия попросила Швейцарию продать ей часть из 96 танков Leopard 2, находящихся в резерве швейцарской армии, пообещав не отправлять их Киеву.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
В Швейцарии озвучили условия для разрешения реэкспорта оружия Украине
27 февраля, 15:17
Пресс-служба минобороны Швейцарии ранее заявила, что Берн располагает запасом из 96 танков Leopard 2, но ни одно государство не обращалось в Берн с просьбой об их приобретении.
Комиссия сената Швейцарии в феврале сочла, что эти 96 танков Leopard представляют собой стратегический резерв, который необходимо сохранить, чтобы его можно было использовать для полного укомплектования танковых батальонов армии, а также в качестве запасных частей для парка, находящегося на вооружении.
Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в реэкспорте военных материалов, если страна, для которой они предназначаются, вовлечена в международный вооруженный конфликт.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
Украинские военные перевозят технику - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Более трех тысяч украинских солдат прошли обучение в Германии, заявил Шольц
Вчера, 11:30
 
В миреШвейцарияГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала