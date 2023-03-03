https://ria.ru/20230303/tanki-1855552401.html
ФРГ попросила Швейцарию продать ей танки и обещала не передавать их Киеву
ФРГ попросила Швейцарию продать ей танки и обещала не передавать их Киеву - РИА Новости, 03.03.2023
ФРГ попросила Швейцарию продать ей танки и обещала не передавать их Киеву
Германия попросила Швейцарию продать концерну Rheinmetall часть партии из 96 танков Leopard 2, находящихся в резерве армии, и пообещала не отправлять их Киеву,... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T11:01
2023-03-03T11:01
2023-03-03T11:19
специальная военная операция на украине
в мире
швейцария
нато
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leopard 2
германия
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ЖЕНЕВА, 3 мар — РИА Новости. Германия попросила Швейцарию продать концерну Rheinmetall часть партии из 96 танков Leopard 2, находящихся в резерве армии, и пообещала не отправлять их Киеву, сообщила газета Blick со ссылкой на Федеральный департамент обороны, защиты населения и спорта (DDPS). Газета уточняет, что такая продажа невозможна без согласия парламента. О скольких именно танках идет речь, не говорится."С точки зрения военных, в принципе было бы возможно отказаться от ограниченного количества боевых танков за вычетом собственных потребностей Швейцарии", — цитирует Blick пресс-секретаря DDPS Лоренца Фришкнехта. Пресс-служба швейцарского Минобороны ранее заявила, что Берн располагает запасом из 96 танков Leopard 2, но ни одно государство с предложениями о покупке к ним не обращалось.В свою очередь, сенатская комиссия сочла этот запас "стратегическим резервом", который необходимо сохранить для полного укомплектования танковых батальонов, а также в качестве запасных частей для парка техники, уже стоящей на вооружении.Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, они вправе отказать, если страна назначения поставок вовлечена в международный вооруженный конфликт.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швейцария, нато, украина, leopard 2, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Швейцария, НАТО, Украина, Leopard 2, Германия
ФРГ попросила Швейцарию продать ей танки и обещала не передавать их Киеву
Blick: ФРГ попросила Швейцарию продать ей танки Leopard 2 и обещала не передавать их Киеву
ЖЕНЕВА, 3 мар — РИА Новости.
Германия попросила Швейцарию продать концерну Rheinmetall часть партии из 96 танков Leopard 2, находящихся в резерве армии, и пообещала не отправлять их Киеву, сообщила газета Blick
со ссылкой на Федеральный департамент обороны, защиты населения и спорта (DDPS).
«
"Берлин хочет, чтобы Швейцария продала часть своих танков Leopard немецкой компании Rheinmetall. Эти машины должны заменить танки, которые западные страны в настоящее время поставляют Украине", — говорится в публикации.
СМИ: запасов оружия у Германии на случай войны хватит на несколько дней
Газета уточняет, что такая продажа невозможна без согласия парламента. О скольких именно танках идет речь, не говорится.
"С точки зрения военных, в принципе было бы возможно отказаться от ограниченного количества боевых танков за вычетом собственных потребностей Швейцарии", — цитирует Blick пресс-секретаря DDPS Лоренца Фришкнехта.
Leopard 2 — основной боевой танк армии ФРГ. Машина оснащена системой радиационной, химической, биологической защиты и автоматическими системами пожаротушения. Танк вооружен 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой Rheinmetall RH-M-120 и может нести 42 снаряда к основному орудию. Дополнительное вооружение включает два пулемета, один из которых спарен с основным орудием, а второй является зенитным и монтируется поверх крыши.
Пресс-служба швейцарского Минобороны ранее заявила, что Берн располагает запасом из 96 танков Leopard 2, но ни одно государство с предложениями о покупке к ним не обращалось.
В свою очередь, сенатская комиссия сочла этот запас "стратегическим резервом", который необходимо сохранить для полного укомплектования танковых батальонов, а также в качестве запасных частей для парка техники, уже стоящей на вооружении.
Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии
, Испании
и Дании
о реэкспорте на Украину
боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, они вправе отказать, если страна назначения поставок вовлечена в международный вооруженный конфликт.