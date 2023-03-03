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ФРГ попросила Швейцарию продать ей танки и обещала не передавать их Киеву - РИА Новости, 03.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:01 03.03.2023 (обновлено: 11:19 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/tanki-1855552401.html
ФРГ попросила Швейцарию продать ей танки и обещала не передавать их Киеву
ФРГ попросила Швейцарию продать ей танки и обещала не передавать их Киеву - РИА Новости, 03.03.2023
ФРГ попросила Швейцарию продать ей танки и обещала не передавать их Киеву
Германия попросила Швейцарию продать концерну Rheinmetall часть партии из 96 танков Leopard 2, находящихся в резерве армии, и пообещала не отправлять их Киеву,... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T11:01
2023-03-03T11:19
специальная военная операция на украине
в мире
швейцария
нато
украина
leopard 2
германия
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ЖЕНЕВА, 3 мар — РИА Новости. Германия попросила Швейцарию продать концерну Rheinmetall часть партии из 96 танков Leopard 2, находящихся в резерве армии, и пообещала не отправлять их Киеву, сообщила газета Blick со ссылкой на Федеральный департамент обороны, защиты населения и спорта (DDPS). Газета уточняет, что такая продажа невозможна без согласия парламента. О скольких именно танках идет речь, не говорится."С точки зрения военных, в принципе было бы возможно отказаться от ограниченного количества боевых танков за вычетом собственных потребностей Швейцарии", — цитирует Blick пресс-секретаря DDPS Лоренца Фришкнехта. Пресс-служба швейцарского Минобороны ранее заявила, что Берн располагает запасом из 96 танков Leopard 2, но ни одно государство с предложениями о покупке к ним не обращалось.В свою очередь, сенатская комиссия сочла этот запас "стратегическим резервом", который необходимо сохранить для полного укомплектования танковых батальонов, а также в качестве запасных частей для парка техники, уже стоящей на вооружении.Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, они вправе отказать, если страна назначения поставок вовлечена в международный вооруженный конфликт.
https://ria.ru/20230302/germaniya-1855280422.html
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в мире, швейцария, нато, украина, leopard 2, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Швейцария, НАТО, Украина, Leopard 2, Германия
ФРГ попросила Швейцарию продать ей танки и обещала не передавать их Киеву

Blick: ФРГ попросила Швейцарию продать ей танки Leopard 2 и обещала не передавать их Киеву

© AP Photo / Joerg SarbachНемецкие танки Leopard 2 на военном полигоне
Немецкие танки Leopard 2 на военном полигоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AP Photo / Joerg Sarbach
Немецкие танки Leopard 2 на военном полигоне. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 3 мар — РИА Новости. Германия попросила Швейцарию продать концерну Rheinmetall часть партии из 96 танков Leopard 2, находящихся в резерве армии, и пообещала не отправлять их Киеву, сообщила газета Blick со ссылкой на Федеральный департамент обороны, защиты населения и спорта (DDPS).
«

"Берлин хочет, чтобы Швейцария продала часть своих танков Leopard немецкой компании Rheinmetall. Эти машины должны заменить танки, которые западные страны в настоящее время поставляют Украине", — говорится в публикации.

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Газета уточняет, что такая продажа невозможна без согласия парламента. О скольких именно танках идет речь, не говорится.
"С точки зрения военных, в принципе было бы возможно отказаться от ограниченного количества боевых танков за вычетом собственных потребностей Швейцарии", — цитирует Blick пресс-секретаря DDPS Лоренца Фришкнехта.

Leopard 2 — основной боевой танк армии ФРГ. Машина оснащена системой радиационной, химической, биологической защиты и автоматическими системами пожаротушения. Танк вооружен 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой Rheinmetall RH-M-120 и может нести 42 снаряда к основному орудию. Дополнительное вооружение включает два пулемета, один из которых спарен с основным орудием, а второй является зенитным и монтируется поверх крыши.

Пресс-служба швейцарского Минобороны ранее заявила, что Берн располагает запасом из 96 танков Leopard 2, но ни одно государство с предложениями о покупке к ним не обращалось.
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В свою очередь, сенатская комиссия сочла этот запас "стратегическим резервом", который необходимо сохранить для полного укомплектования танковых батальонов, а также в качестве запасных частей для парка техники, уже стоящей на вооружении.
Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, они вправе отказать, если страна назначения поставок вовлечена в международный вооруженный конфликт.
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