https://ria.ru/20230303/tanki-1855552401.html

ФРГ попросила Швейцарию продать ей танки и обещала не передавать их Киеву

ФРГ попросила Швейцарию продать ей танки и обещала не передавать их Киеву - РИА Новости, 03.03.2023

ФРГ попросила Швейцарию продать ей танки и обещала не передавать их Киеву

Германия попросила Швейцарию продать концерну Rheinmetall часть партии из 96 танков Leopard 2, находящихся в резерве армии, и пообещала не отправлять их Киеву,... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T11:01

2023-03-03T11:01

2023-03-03T11:19

специальная военная операция на украине

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швейцария

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leopard 2

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ЖЕНЕВА, 3 мар — РИА Новости. Германия попросила Швейцарию продать концерну Rheinmetall часть партии из 96 танков Leopard 2, находящихся в резерве армии, и пообещала не отправлять их Киеву, сообщила газета Blick со ссылкой на Федеральный департамент обороны, защиты населения и спорта (DDPS). Газета уточняет, что такая продажа невозможна без согласия парламента. О скольких именно танках идет речь, не говорится."С точки зрения военных, в принципе было бы возможно отказаться от ограниченного количества боевых танков за вычетом собственных потребностей Швейцарии", — цитирует Blick пресс-секретаря DDPS Лоренца Фришкнехта. Пресс-служба швейцарского Минобороны ранее заявила, что Берн располагает запасом из 96 танков Leopard 2, но ни одно государство с предложениями о покупке к ним не обращалось.В свою очередь, сенатская комиссия сочла этот запас "стратегическим резервом", который необходимо сохранить для полного укомплектования танковых батальонов, а также в качестве запасных частей для парка техники, уже стоящей на вооружении.Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, они вправе отказать, если страна назначения поставок вовлечена в международный вооруженный конфликт.

https://ria.ru/20230302/germaniya-1855280422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, швейцария, нато, украина, leopard 2, германия