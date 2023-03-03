Рейтинг@Mail.ru
Мишустин обсудил с премьером Таджикистана двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:23 03.03.2023 (обновлено: 10:27 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/tadzhikistan-1855539420.html
Мишустин обсудил с премьером Таджикистана двустороннее сотрудничество
Мишустин обсудил с премьером Таджикистана двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 03.03.2023
Мишустин обсудил с премьером Таджикистана двустороннее сотрудничество
Глава правительства РФ Михаил Мишустин обсудил с премьером Таджикистана Кохиром Расулзодой актуальные вопросы двустороннего взаимодействия стран, отметив, что... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T10:23
2023-03-03T10:27
экономика
михаил мишустин
эмомали рахмон
владимир путин
россия
таджикистан
азия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855533535_0:233:3085:1968_1920x0_80_0_0_e9753e65d8d649c67246e6b9e9f486ff.jpg
ДУШАНБЕ, 3 мар - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин обсудил с премьером Таджикистана Кохиром Расулзодой актуальные вопросы двустороннего взаимодействия стран, отметив, что Таджикистан является стратегическим партнёром России в центральной Азии. "Таджикистан является стратегическим партнёром России, союзником в центральной Азии... Во исполнение договоренностей, которые были достигнуты между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, правительства ведут активную работу по реализации всех экономических планов по развитию торгово-экономического сотрудничества", - сказал Мишустин в ходе российско-таджикистанских переговоров в узком составе. По его словам, реализация подписанных по итогам российско-таджикистанских переговоров документов о сотрудничестве будет "уплотнять ткань нашей совместной работы". Среди документов, которые были подготовлены к подписанию, Мишустин назвал соглашения о сотрудничестве в налоговом и таможенном администрировании, в здравоохранении и других областях. По словам российского премьера, в настоящее время успешно развиваются культурные и гуманитарные связи стран. Он добавил, что это его первый визит в Таджикистан в качестве председателя правительства и поблагодарил президента Эмомали Рахмона "за отличную организацию всех мероприятий". "У нас большая повестка. Предлагаю обсудить актуальные вопросы взаимодействия", - сказал Мишустин. В свою очередь, премьер Таджикистана Кохир Расулзода подчеркнул, что отношения стран отличаются высоким уровнем доверия и постоянной взаимной поддержкой, Россия остаётся одним из главных внешнеэкономических партнёров для республики. По его словам, визит премьера РФ в Душанбе является хорошей возможностью подробно обсудить развитие двусторонних связей. "Очевидно, что у наших торгово-экономических отношений есть огромный потенциал, и мы готовы с вместе российскими коллегами тесно взаимодействовать", - сказал Расулзода. Также он поздравил главу российского правительства с Днём рождения, пожелав доброго здоровья, счастья и успехов в его деятельности.
https://ria.ru/20230302/predpriyatiya-1855406672.html
https://ria.ru/20230210/tadzhikistan-1851008322.html
https://ria.ru/20221013/diplomatiya-1823464276.html
россия
таджикистан
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855533535_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_66f6a078414a591777781b61c015a011.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, михаил мишустин, эмомали рахмон, владимир путин, россия, таджикистан, азия
Экономика, Михаил Мишустин, Эмомали Рахмон, Владимир Путин, Россия, Таджикистан, Азия
Мишустин обсудил с премьером Таджикистана двустороннее сотрудничество

Мишустин обсудил с премьером Таджикистана Расулзодой двустороннее сотрудничество

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзада во время переговоров в Душанбе
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзада во время переговоров в Душанбе - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзада во время переговоров в Душанбе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 3 мар - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин обсудил с премьером Таджикистана Кохиром Расулзодой актуальные вопросы двустороннего взаимодействия стран, отметив, что Таджикистан является стратегическим партнёром России в центральной Азии.
"Таджикистан является стратегическим партнёром России, союзником в центральной Азии... Во исполнение договоренностей, которые были достигнуты между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, правительства ведут активную работу по реализации всех экономических планов по развитию торгово-экономического сотрудничества", - сказал Мишустин в ходе российско-таджикистанских переговоров в узком составе.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Москва нацелена на запуск совместных предприятий с Душанбе, заявил Мишустин
Вчера, 16:01
По его словам, реализация подписанных по итогам российско-таджикистанских переговоров документов о сотрудничестве будет "уплотнять ткань нашей совместной работы".
Среди документов, которые были подготовлены к подписанию, Мишустин назвал соглашения о сотрудничестве в налоговом и таможенном администрировании, в здравоохранении и других областях.
По словам российского премьера, в настоящее время успешно развиваются культурные и гуманитарные связи стран.
Он добавил, что это его первый визит в Таджикистан в качестве председателя правительства и поблагодарил президента Эмомали Рахмона "за отличную организацию всех мероприятий".
Посол России в Таджикистане Семен Григорьев
Россия ждет прорыва в сотрудничестве с Таджикистаном, заявил посол
10 февраля, 06:52
"У нас большая повестка. Предлагаю обсудить актуальные вопросы взаимодействия", - сказал Мишустин.
В свою очередь, премьер Таджикистана Кохир Расулзода подчеркнул, что отношения стран отличаются высоким уровнем доверия и постоянной взаимной поддержкой, Россия остаётся одним из главных внешнеэкономических партнёров для республики. По его словам, визит премьера РФ в Душанбе является хорошей возможностью подробно обсудить развитие двусторонних связей.
"Очевидно, что у наших торгово-экономических отношений есть огромный потенциал, и мы готовы с вместе российскими коллегами тесно взаимодействовать", - сказал Расулзода.
Также он поздравил главу российского правительства с Днём рождения, пожелав доброго здоровья, счастья и успехов в его деятельности.
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
Межгосударственные отношения России и Таджикистана
13 октября 2022, 03:17
 
ЭкономикаМихаил МишустинЭмомали РахмонВладимир ПутинРоссияТаджикистанАзия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала