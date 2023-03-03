https://ria.ru/20230303/tadzhikistan-1855539420.html

Мишустин обсудил с премьером Таджикистана двустороннее сотрудничество

Мишустин обсудил с премьером Таджикистана двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 03.03.2023

Мишустин обсудил с премьером Таджикистана двустороннее сотрудничество

Глава правительства РФ Михаил Мишустин обсудил с премьером Таджикистана Кохиром Расулзодой актуальные вопросы двустороннего взаимодействия стран, отметив, что... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T10:23

2023-03-03T10:23

2023-03-03T10:27

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ДУШАНБЕ, 3 мар - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин обсудил с премьером Таджикистана Кохиром Расулзодой актуальные вопросы двустороннего взаимодействия стран, отметив, что Таджикистан является стратегическим партнёром России в центральной Азии. "Таджикистан является стратегическим партнёром России, союзником в центральной Азии... Во исполнение договоренностей, которые были достигнуты между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, правительства ведут активную работу по реализации всех экономических планов по развитию торгово-экономического сотрудничества", - сказал Мишустин в ходе российско-таджикистанских переговоров в узком составе. По его словам, реализация подписанных по итогам российско-таджикистанских переговоров документов о сотрудничестве будет "уплотнять ткань нашей совместной работы". Среди документов, которые были подготовлены к подписанию, Мишустин назвал соглашения о сотрудничестве в налоговом и таможенном администрировании, в здравоохранении и других областях. По словам российского премьера, в настоящее время успешно развиваются культурные и гуманитарные связи стран. Он добавил, что это его первый визит в Таджикистан в качестве председателя правительства и поблагодарил президента Эмомали Рахмона "за отличную организацию всех мероприятий". "У нас большая повестка. Предлагаю обсудить актуальные вопросы взаимодействия", - сказал Мишустин. В свою очередь, премьер Таджикистана Кохир Расулзода подчеркнул, что отношения стран отличаются высоким уровнем доверия и постоянной взаимной поддержкой, Россия остаётся одним из главных внешнеэкономических партнёров для республики. По его словам, визит премьера РФ в Душанбе является хорошей возможностью подробно обсудить развитие двусторонних связей. "Очевидно, что у наших торгово-экономических отношений есть огромный потенциал, и мы готовы с вместе российскими коллегами тесно взаимодействовать", - сказал Расулзода. Также он поздравил главу российского правительства с Днём рождения, пожелав доброго здоровья, счастья и успехов в его деятельности.

https://ria.ru/20230302/predpriyatiya-1855406672.html

https://ria.ru/20230210/tadzhikistan-1851008322.html

https://ria.ru/20221013/diplomatiya-1823464276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, михаил мишустин, эмомали рахмон, владимир путин, россия, таджикистан, азия