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Фестиваль в Якутии соберет волонтеров, помогающих семьям участников СВО - РИА Новости, 03.03.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
12:15 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/svo-1855574426.html
Фестиваль в Якутии соберет волонтеров, помогающих семьям участников СВО
Фестиваль в Якутии соберет волонтеров, помогающих семьям участников СВО - РИА Новости, 03.03.2023
Фестиваль в Якутии соберет волонтеров, помогающих семьям участников СВО
Фестиваль "Муус Устар" в Якутии соберет молодых волонтеров по работе с семьями участников СВО, для них откроется новая площадка "Добровольчество", сообщил... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T12:15
2023-03-03T12:15
республика саха (якутия)
россия
якутск
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 3 мар - РИА Новости. Фестиваль "Муус Устар" в Якутии соберет молодых волонтеров по работе с семьями участников СВО, для них откроется новая площадка "Добровольчество", сообщил министр по делам молодёжи и социальным коммуникациям республики Петр Шамаев на пресс-конференции. Ежегодный фестиваль "Муус Устар" проводится с 2021 года правительством Республики Саха (Якутии) совместно с генеральным партнером - компанией "ЭльгаУголь". В прошлом году "Муус Устар" собрал 200 тысяч участников на онлайн-площадках, на местах - 18 тысяч школьников и студентов. По информации министра, в 2023 году фестиваль посвящен Году труда в республике и Году педагога и наставника в РФ. В рамках мероприятия определят лучший в Якутии молодежный район. Также на фестивале общероссийское движение детей и молодёжи "Движение первых" определит победителя форума детских медиа. Тематические площадки будут работать по 12 трекам патриотической направленности. "Политическая ситуация в стране будет рассматриваться участниками фестиваля. В прошлый раз "Муус Устар" начался сразу после начала специальной военной операции. И мы использовали площадки фестиваля для того, чтобы разъяснить пути решения для молодых предпринимателей. В этом году у нас появился новый трек по волонтерской деятельности... Нашими волонтерами сейчас проводится большая работа, у них 788 подшефных семей участников СВО", - сказал он. Руководитель регионального штаба Айыллаан Винокуров сообщил о том, что в рамках всероссийского движения #МыВместе якутские волонтеры выполнили более 3,5 тысяч заявок от семей мобилизованных. "Впервые на фестивале вручат республиканскую премию "Добровольцы Якутии"... По предложению председателя правительства республики всех победителей в этом году мы наградим возможностью участвовать на Восточном экономическом форуме. Сегодня уже изъявили желание участвовать в конкурсе 56 волонтеров", - заявил он. Премьер регионального правительства Андрей Тарасенко отметил, что "Муус Устар" задуман как образовательный фестиваль для молодёжи, где можно раскрыть потенциал, проявить таланты и получить обратную связь от лучших экспертов в своей области. "Наши ребята в открывшемся недавно Квартале труда создают дроны, печки, защитное обмундирование и многое другое для того, чтобы помочь участникам спецоперации. Сегодня наша талантливая молодежь встречает возвратившихся из зоны СВО военнослужащих и по их запросам делают свои новые разработки", - отметил он. В настоящее время во всех районах стартовал отборочный этап фестиваля "Муус Устар". Финал состоится 24-25 марта в городе Якутске. Хедлайнерами фестиваля выступят популярные якутяне: российская актриса и певица, телеведущая Надежда Ангарская и российский рэп-исполнитель Леван Горозия. Также организаторы пригласили к участию олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Камилу Валиеву, олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиту Нагорного и других. "Мы решили отказаться от зрелищных, но довольно затратных мероприятий - не будет шоу дронов, большого ледового шоу на улице... Вместо этого мы концентрируемся на внутренней концертной программе", - добавил министр молодежи.
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россия, якутск, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Россия, Якутск, Республика Саха (Якутия)
Фестиваль в Якутии соберет волонтеров, помогающих семьям участников СВО

Фестиваль "Муус Устар" в Якутии соберет волонтеров, помогающих семьям участников СВО

CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru / Якутск с высоты
Якутск с высоты - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru /
Якутск с высоты. Архивное фото
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ЯКУТСК, 3 мар - РИА Новости. Фестиваль "Муус Устар" в Якутии соберет молодых волонтеров по работе с семьями участников СВО, для них откроется новая площадка "Добровольчество", сообщил министр по делам молодёжи и социальным коммуникациям республики Петр Шамаев на пресс-конференции.
Ежегодный фестиваль "Муус Устар" проводится с 2021 года правительством Республики Саха (Якутии) совместно с генеральным партнером - компанией "ЭльгаУголь". В прошлом году "Муус Устар" собрал 200 тысяч участников на онлайн-площадках, на местах - 18 тысяч школьников и студентов.
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По информации министра, в 2023 году фестиваль посвящен Году труда в республике и Году педагога и наставника в РФ. В рамках мероприятия определят лучший в Якутии молодежный район. Также на фестивале общероссийское движение детей и молодёжи "Движение первых" определит победителя форума детских медиа.
Тематические площадки будут работать по 12 трекам патриотической направленности. "Политическая ситуация в стране будет рассматриваться участниками фестиваля. В прошлый раз "Муус Устар" начался сразу после начала специальной военной операции. И мы использовали площадки фестиваля для того, чтобы разъяснить пути решения для молодых предпринимателей. В этом году у нас появился новый трек по волонтерской деятельности... Нашими волонтерами сейчас проводится большая работа, у них 788 подшефных семей участников СВО", - сказал он.
Руководитель регионального штаба Айыллаан Винокуров сообщил о том, что в рамках всероссийского движения #МыВместе якутские волонтеры выполнили более 3,5 тысяч заявок от семей мобилизованных. "Впервые на фестивале вручат республиканскую премию "Добровольцы Якутии"... По предложению председателя правительства республики всех победителей в этом году мы наградим возможностью участвовать на Восточном экономическом форуме. Сегодня уже изъявили желание участвовать в конкурсе 56 волонтеров", - заявил он.
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Премьер регионального правительства Андрей Тарасенко отметил, что "Муус Устар" задуман как образовательный фестиваль для молодёжи, где можно раскрыть потенциал, проявить таланты и получить обратную связь от лучших экспертов в своей области. "Наши ребята в открывшемся недавно Квартале труда создают дроны, печки, защитное обмундирование и многое другое для того, чтобы помочь участникам спецоперации. Сегодня наша талантливая молодежь встречает возвратившихся из зоны СВО военнослужащих и по их запросам делают свои новые разработки", - отметил он.
В настоящее время во всех районах стартовал отборочный этап фестиваля "Муус Устар". Финал состоится 24-25 марта в городе Якутске. Хедлайнерами фестиваля выступят популярные якутяне: российская актриса и певица, телеведущая Надежда Ангарская и российский рэп-исполнитель Леван Горозия. Также организаторы пригласили к участию олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Камилу Валиеву, олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиту Нагорного и других.
"Мы решили отказаться от зрелищных, но довольно затратных мероприятий - не будет шоу дронов, большого ледового шоу на улице... Вместо этого мы концентрируемся на внутренней концертной программе", - добавил министр молодежи.
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