https://ria.ru/20230303/sushli-1855516843.html
Роскачество дало совет по выбору винного сопровождения к роллам и суши
Роскачество дало совет по выбору винного сопровождения к роллам и суши - РИА Новости, 03.03.2023
Роскачество дало совет по выбору винного сопровождения к роллам и суши
Подбирая винное сопровождение к роллам и суши, не стоит выбирать красное вино - оно в сочетании с рыбой даст металлический оттенок вкуса, лучше обратиться к... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T06:15
2023-03-03T06:15
2023-03-03T06:15
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олеся буняева
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Подбирая винное сопровождение к роллам и суши, не стоит выбирать красное вино - оно в сочетании с рыбой даст металлический оттенок вкуса, лучше обратиться к игристому, рассказала РИА Новости директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева. "Если в восточной кухне вас привлекают морепродукты, то от красных, в частности плотных и насыщенных вин, лучше отказаться. В сочетании с рыбой красное вино дает металлический оттенок вкуса... К сашими или суши подойдет игристое по классическому методу. Выбирая крабов или креветок, обратите внимание на шардоне. Популярные роллы с угрем и огурцом хорошо сопроводит гевюрцтраминер, смягчая кислотность и раскрывая ароматы цитрусов и белого перца", - объяснила она. При этом к жареной курице или свинине, по мнению эксперта, хорошо подойдет тонкое красное вино, например, темпранильо или неббиоло, а вьетнамскую, тайскую или японскую кухню дополнит кислотный рислинг. Кроме того, хорошей альтернативой станет розовое вино. Если речь идет о безалкогольном сопровождении, то Роскачество советует отдавать предпочтение соку без сахара. "Он не будет заглушать вкус блюда и перетягивать на себя внимание. Также будет уместен и зеленый чай, особенно если заварить его по всем канонам восточных традиций", - заключила эксперт.
https://ria.ru/20230216/vino-1852430817.html
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общество, олеся буняева, роскачество, великий пост , россия
Общество, Олеся Буняева, Роскачество, Великий пост , Россия
Роскачество дало совет по выбору винного сопровождения к роллам и суши
Роскачество не рекомендует запивать суши красным вином, лучше обратиться к игристому
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Подбирая винное сопровождение к роллам и суши, не стоит выбирать красное вино - оно в сочетании с рыбой даст металлический оттенок вкуса, лучше обратиться к игристому, рассказала РИА Новости директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.
"Если в восточной кухне вас привлекают морепродукты, то от красных, в частности плотных и насыщенных вин, лучше отказаться. В сочетании с рыбой красное вино дает металлический оттенок вкуса... К сашими или суши подойдет игристое по классическому методу. Выбирая крабов или креветок, обратите внимание на шардоне. Популярные роллы с угрем и огурцом хорошо сопроводит гевюрцтраминер, смягчая кислотность и раскрывая ароматы цитрусов и белого перца", - объяснила она.
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При этом к жареной курице или свинине, по мнению эксперта, хорошо подойдет тонкое красное вино, например, темпранильо или неббиоло, а вьетнамскую, тайскую или японскую кухню дополнит кислотный рислинг. Кроме того, хорошей альтернативой станет розовое вино.
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"Можно присмотреться к пиву, которое, кстати, достаточно популярно в странах Азии
. Для предпочитающих напитки покрепче – саке. Традиционная водка на основе риса станет идеальной парой к блюдам из японской кухни. Иногда японцы разбавляют водку водой и по этикету подают ее холодной", - подчеркнула Буняева.
Если речь идет о безалкогольном сопровождении, то Роскачество советует отдавать предпочтение соку без сахара. "Он не будет заглушать вкус блюда и перетягивать на себя внимание. Также будет уместен и зеленый чай, особенно если заварить его по всем канонам восточных традиций", - заключила эксперт.
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