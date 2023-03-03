https://ria.ru/20230303/sudan-1855522815.html

В Судане заявили о планах отказаться от импорта нефти

В Судане заявили о планах отказаться от импорта нефти - РИА Новости, 03.03.2023

В Судане заявили о планах отказаться от импорта нефти

Хартум стремится увеличить добычу нефти и планирует в перспективе отказаться от ее импорта, в частности с территории Южного Судана, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T08:03

2023-03-03T08:03

2023-03-03T08:03

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ХАРТУМ, 3 мар - РИА Новости. Хартум стремится увеличить добычу нефти и планирует в перспективе отказаться от ее импорта, в частности с территории Южного Судана, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности министра энергетики и нефти Судана Мухаммед Абдалла. По словам и.о. министра, за последние годы Хартуму так и не удалось нарастить объемы добычи нефти. В настоящий момент Судан добывает "всего 40-50 тысяч баррелей в день, чего недостаточно для местного потребления". "Но мы стремимся модернизировать (месторождения) и увеличить добычу нефти, чтобы выйти на полное самообеспечение и отказаться от импорта нефти из Южного Судана", - заявил Мухаммед Абдалла. Временный глава ведомства рассказал, что имеющихся в недрах Судана запасов газа в будущем также хватит на полное удовлетворение местного рынка, "остальные объемы будут направлены на экспорт". С отделением Южного Судана от Хартума в 2011 году Югу отошли 75% нефтяных месторождений некогда единой страны. Однако вся инфраструктура для отправки нефти на экспорт осталась на Севере.

https://ria.ru/20230303/sudan-1855516672.html

https://ria.ru/20230209/sudan-1850862566.html

судан

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цены на нефть, судан, хартум (город), южный судан, в мире