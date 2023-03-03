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В Судане рассказали о помощи России в повышении эффективности плотин - РИА Новости, 03.03.2023
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06:37 03.03.2023 (обновлено: 06:45 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/sudan-1855517166.html
В Судане рассказали о помощи России в повышении эффективности плотин
В Судане рассказали о помощи России в повышении эффективности плотин - РИА Новости, 03.03.2023
В Судане рассказали о помощи России в повышении эффективности плотин
Возможности России нужны для повышения эффективности плотин Судана, заявил РИА Новости исполняющий обязанности министра энергетики и нефти Судана Мухаммед... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T06:37
2023-03-03T06:45
россия
судан
цены на нефть
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ХАРТУМ, 3 мар - РИА Новости. Возможности России нужны для повышения эффективности плотин Судана, заявил РИА Новости исполняющий обязанности министра энергетики и нефти Судана Мухаммед Абдалла. "Мы используем возможности России для развития некоторых действующих плотин, в частности Росейрес и Сеннар. Эти хранилища необходимо развивать. У нас есть планы по их развитию для увеличения их эффективности и способности воспроизводить энергию. Им нужны российские возможности", - сказал Абдалла. Министр также упомянул, что между Суданом и Россией есть соглашение в сфере атомной энергетики в мирных целях.
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россия, судан, цены на нефть, в мире
Россия, Судан, Цены на нефть, В мире
В Судане рассказали о помощи России в повышении эффективности плотин

Абдалла: возможности России нужны для повышения эффективности плотин Судана

© РИА Новости / Денис Малков Судан
Судан - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Денис Малков
Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРТУМ, 3 мар - РИА Новости. Возможности России нужны для повышения эффективности плотин Судана, заявил РИА Новости исполняющий обязанности министра энергетики и нефти Судана Мухаммед Абдалла.
"Мы используем возможности России для развития некоторых действующих плотин, в частности Росейрес и Сеннар. Эти хранилища необходимо развивать. У нас есть планы по их развитию для увеличения их эффективности и способности воспроизводить энергию. Им нужны российские возможности", - сказал Абдалла.
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Министр также упомянул, что между Суданом и Россией есть соглашение в сфере атомной энергетики в мирных целях.
 
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