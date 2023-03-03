https://ria.ru/20230303/sudan-1855517166.html

В Судане рассказали о помощи России в повышении эффективности плотин

В Судане рассказали о помощи России в повышении эффективности плотин - РИА Новости, 03.03.2023

В Судане рассказали о помощи России в повышении эффективности плотин

Возможности России нужны для повышения эффективности плотин Судана, заявил РИА Новости исполняющий обязанности министра энергетики и нефти Судана Мухаммед... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T06:37

2023-03-03T06:37

2023-03-03T06:45

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судан

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ХАРТУМ, 3 мар - РИА Новости. Возможности России нужны для повышения эффективности плотин Судана, заявил РИА Новости исполняющий обязанности министра энергетики и нефти Судана Мухаммед Абдалла. "Мы используем возможности России для развития некоторых действующих плотин, в частности Росейрес и Сеннар. Эти хранилища необходимо развивать. У нас есть планы по их развитию для увеличения их эффективности и способности воспроизводить энергию. Им нужны российские возможности", - сказал Абдалла. Министр также упомянул, что между Суданом и Россией есть соглашение в сфере атомной энергетики в мирных целях.

https://ria.ru/20230303/sudan-1855516672.html

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россия, судан, цены на нефть, в мире