https://ria.ru/20230303/sudan-1855517166.html
В Судане рассказали о помощи России в повышении эффективности плотин
В Судане рассказали о помощи России в повышении эффективности плотин - РИА Новости, 03.03.2023
В Судане рассказали о помощи России в повышении эффективности плотин
Возможности России нужны для повышения эффективности плотин Судана, заявил РИА Новости исполняющий обязанности министра энергетики и нефти Судана Мухаммед... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T06:37
2023-03-03T06:37
2023-03-03T06:45
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ХАРТУМ, 3 мар - РИА Новости. Возможности России нужны для повышения эффективности плотин Судана, заявил РИА Новости исполняющий обязанности министра энергетики и нефти Судана Мухаммед Абдалла. "Мы используем возможности России для развития некоторых действующих плотин, в частности Росейрес и Сеннар. Эти хранилища необходимо развивать. У нас есть планы по их развитию для увеличения их эффективности и способности воспроизводить энергию. Им нужны российские возможности", - сказал Абдалла. Министр также упомянул, что между Суданом и Россией есть соглашение в сфере атомной энергетики в мирных целях.
https://ria.ru/20230303/sudan-1855516672.html
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россия, судан, цены на нефть, в мире
Россия, Судан, Цены на нефть, В мире
В Судане рассказали о помощи России в повышении эффективности плотин
Абдалла: возможности России нужны для повышения эффективности плотин Судана
ХАРТУМ, 3 мар - РИА Новости. Возможности России нужны для повышения эффективности плотин Судана, заявил РИА Новости исполняющий обязанности министра энергетики и нефти Судана Мухаммед Абдалла.
"Мы используем возможности России для развития некоторых действующих плотин, в частности Росейрес и Сеннар. Эти хранилища необходимо развивать. У нас есть планы по их развитию для увеличения их эффективности и способности воспроизводить энергию. Им нужны российские возможности", - сказал Абдалла.
Судан выразил готовность к сотрудничеству с Россией в вопросах добычи нефти
Министр также упомянул, что между Суданом и Россией есть соглашение в сфере атомной энергетики в мирных целях.