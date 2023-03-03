https://ria.ru/20230303/sudan-1855516672.html
Судан выразил готовность к сотрудничеству с Россией в вопросах добычи нефти
Судан выразил готовность к сотрудничеству с Россией в вопросах добычи нефти - РИА Новости, 03.03.2023
Судан выразил готовность к сотрудничеству с Россией в вопросах добычи нефти
Судан открыт к сотрудничеству с Россией в вопросах добычи нефти, ведутся переговоры с российскими компаниями "Роснефть" и "Зарубежнефть", заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T06:06
2023-03-03T06:06
2023-03-03T06:09
экономика
россия
судан
роснефть
зарубежнефть
цены на нефть
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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ХАРТУМ, 3 мар - РИА Новости. Судан открыт к сотрудничеству с Россией в вопросах добычи нефти, ведутся переговоры с российскими компаниями "Роснефть" и "Зарубежнефть", заявил РИА Новости исполняющий обязанности министра энергетики и нефти Судана Мухаммед Абдалла. Суданский министр отметил, что несколько российских компаний работают в сфере нефти и газа в стране. Директор департамента международного сотрудничества Минэнерго РФ Дмитрий Семенов ранее заявил, что Россия обсуждает с Суданом расширение сотрудничества в нефтяной сфере за пределы только добычи, готова совместно работать над технологиями повышения нефтеотдачи, утилизации попутного газа, нефтепереработкой и нефтехимией.
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экономика, россия, судан, роснефть, зарубежнефть, цены на нефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Судан, Роснефть, Зарубежнефть, Цены на нефть, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Судан выразил готовность к сотрудничеству с Россией в вопросах добычи нефти
И.о. министра энергетики Судана выразил готовность сотрудничать с Россией в добыче нефти