https://ria.ru/20230303/sudan-1855516672.html

Судан выразил готовность к сотрудничеству с Россией в вопросах добычи нефти

Судан выразил готовность к сотрудничеству с Россией в вопросах добычи нефти - РИА Новости, 03.03.2023

Судан выразил готовность к сотрудничеству с Россией в вопросах добычи нефти

Судан открыт к сотрудничеству с Россией в вопросах добычи нефти, ведутся переговоры с российскими компаниями "Роснефть" и "Зарубежнефть", заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T06:06

2023-03-03T06:06

2023-03-03T06:09

экономика

россия

судан

роснефть

зарубежнефть

цены на нефть

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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ХАРТУМ, 3 мар - РИА Новости. Судан открыт к сотрудничеству с Россией в вопросах добычи нефти, ведутся переговоры с российскими компаниями "Роснефть" и "Зарубежнефть", заявил РИА Новости исполняющий обязанности министра энергетики и нефти Судана Мухаммед Абдалла. Суданский министр отметил, что несколько российских компаний работают в сфере нефти и газа в стране. Директор департамента международного сотрудничества Минэнерго РФ Дмитрий Семенов ранее заявил, что Россия обсуждает с Суданом расширение сотрудничества в нефтяной сфере за пределы только добычи, готова совместно работать над технологиями повышения нефтеотдачи, утилизации попутного газа, нефтепереработкой и нефтехимией.

https://ria.ru/20230301/neft-1855221597.html

россия

судан

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экономика, россия, судан, роснефть, зарубежнефть, цены на нефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии)