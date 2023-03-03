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"Как ты смеешь!" Мать погибших детей пристыдила Байдена после его усмешки - РИА Новости, 03.03.2023
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06:48 03.03.2023 (обновлено: 11:11 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/styd-1855517486.html
"Как ты смеешь!" Мать погибших детей пристыдила Байдена после его усмешки
"Как ты смеешь!" Мать погибших детей пристыдила Байдена после его усмешки - РИА Новости, 03.03.2023
"Как ты смеешь!" Мать погибших детей пристыдила Байдена после его усмешки
Американка Ребекка Кисслинг, сыновья которой погибли от передозировки фентанила, потребовала от президента Джо Байдена извинений за то, что он позволил себе... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T06:48
2023-03-03T11:11
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Американка Ребекка Кисслинг, сыновья которой погибли от передозировки фентанила, потребовала от президента Джо Байдена извинений за то, что он позволил себе усмехнуться, когда комментировал смерть ее детей.По ее мнению, президента нужно привлечь к ответственности. Она назвала поведение Байдена неприемлемым и призвала его принести извинения.На днях Кисслинг давала перед конгрессом показания по делу о смерти своих сыновей. Молодые люди 18 и 20 лет умерли в июле 2020 года, после приема обезболивающих, в составе которых был фентанил. После этого член палаты представителей Марджори Тейлор Грин обвинила в их смерти Байдена, возложив на него ответственность за нестабильную ситуацию с наркотиками в стране. Глава Белого дома прокомментировал эти высказывания во время партийного собрания демократов в Балтиморе. Упомянув о смерти сыновей Кисслинг, он с усмешкой заявил, что "фентанил, который они приняли, появился при предыдущей администрации".По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, с 2019 по 2020 год число смертей от передозировки наркотическими препаратами выросло в США на рекордные 30 процентов — в основном из-за расширения незаконного производства фентанила. В 2021 году этот показатель увеличился еще на 15 процентов, превысив планку в 100 тысяч человек. А в 2022-м в США изъяли более почти 380 миллионов доз фентанила — это хватило бы на то, чтобы убить каждого американца.
https://ria.ru/20230303/rech-1855513611.html
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в мире, сша, джо байден, марджори тейлор грин, балтимор
В мире, США, Джо Байден, Марджори Тейлор Грин, Балтимор
"Как ты смеешь!" Мать погибших детей пристыдила Байдена после его усмешки

Мать погибших детей Кисслинг призвала Байдена извиниться после его усмешки в их адрес

© AFP 2023 / Andrew Caballero-ReynoldsПрезидент США Джо Байден во время партийного собрания демократов в Балтиморе. 2 марта 2023
Президент США Джо Байден во время партийного собрания демократов в Балтиморе. 2 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AFP 2023 / Andrew Caballero-Reynolds
Президент США Джо Байден во время партийного собрания демократов в Балтиморе. 2 марта 2023
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Американка Ребекка Кисслинг, сыновья которой погибли от передозировки фентанила, потребовала от президента Джо Байдена извинений за то, что он позволил себе усмехнуться, когда комментировал смерть ее детей.
«

"Когда Байден говорит о матери, потерявшей двоих сыновей, он начинает смеяться. <…> Вот так вы говорите о смерти моих сыновей? Из-за того что конгрессвуман оговорилась? Глумишься над моей утратой? Как ты смеешь!" — возмутилась Кисслинг в видеообращении, опубликованном в соцсетях.

По ее мнению, президента нужно привлечь к ответственности. Она назвала поведение Байдена неприемлемым и призвала его принести извинения.
На днях Кисслинг давала перед конгрессом показания по делу о смерти своих сыновей. Молодые люди 18 и 20 лет умерли в июле 2020 года, после приема обезболивающих, в составе которых был фентанил. После этого член палаты представителей Марджори Тейлор Грин обвинила в их смерти Байдена, возложив на него ответственность за нестабильную ситуацию с наркотиками в стране.
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Глава Белого дома прокомментировал эти высказывания во время партийного собрания демократов в Балтиморе. Упомянув о смерти сыновей Кисслинг, он с усмешкой заявил, что "фентанил, который они приняли, появился при предыдущей администрации".
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, с 2019 по 2020 год число смертей от передозировки наркотическими препаратами выросло в США на рекордные 30 процентов — в основном из-за расширения незаконного производства фентанила. В 2021 году этот показатель увеличился еще на 15 процентов, превысив планку в 100 тысяч человек. А в 2022-м в США изъяли более почти 380 миллионов доз фентанила — это хватило бы на то, чтобы убить каждого американца.
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