https://ria.ru/20230303/ssora-1855645552.html

Мальчик попал в больницу после конфликта в школе на юго-западе Москвы

Мальчик попал в больницу после конфликта в школе на юго-западе Москвы - РИА Новости, 03.03.2023

Мальчик попал в больницу после конфликта в школе на юго-западе Москвы

Мальчик и девочка поссорились в школе на юго-западе Москвы, в ходе конфликта школьнику были нанесены "телесные повреждения" острым предметом, его направили в... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T15:12

2023-03-03T15:12

2023-03-03T19:17

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Мальчик и девочка поссорились в школе на юго-западе Москвы, в ходе конфликта школьнику были нанесены "телесные повреждения" острым предметом, его направили в медучреждение, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД. По информации источника агентства, ребенку нанесли травмы перочинным ножом, у пострадавшего порез спины.По информации главка, в пятницу в полицию поступило сообщение о конфликте между учащимися в школе на улице Каховка."Предварительно установлено, что между учащейся 2006 года рождения и учеником 2009 года рождения произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого несовершеннолетнему острым предметом причинены телесные повреждения", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что пострадавший направлен в медучреждение. На месте работают инспекторы по делам несовершеннолетних, устанавливаются все обстоятельства инцидента.Осведомленный источник сообщил агентству, что, предварительно, травму ребенку нанесли перочинным ножом, у пострадавшего - порез спины.Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила РИА Новости, что по факту инцидента в школе проводится доследственная проверка."Установлено, что между несовершеннолетними ранее неоднократно возникали разногласия и конфликты. Ученик доставлен в одну из городских больниц для обследования и оказания необходимой медицинской помощи. В настоящее время его жизни ничего не угрожает", - отметила она. На месте работают следователи, они опрашивают директора, учителя и очевидцев произошедшего, добавила Иванова.Позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в причинах происшествия и дать оценку должностным лицам школы, которые отвечали за безопасность детей. "Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Москве Андрею Стрижову доложить о ходе процессуальной проверки информации о противоправных действиях несовершеннолетней в одной из школ", - сообщается в телеграм-канале ведомства.

https://ria.ru/20230303/prigovor-1855616344.html

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происшествия, москва, россия