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МИД Китая назвал США главным источником ядерной угрозы в мире - РИА Новости, 03.03.2023
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10:52 03.03.2023 (обновлено: 12:11 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/ssha-1855549389.html
МИД Китая назвал США главным источником ядерной угрозы в мире
МИД Китая назвал США главным источником ядерной угрозы в мире - РИА Новости, 03.03.2023
МИД Китая назвал США главным источником ядерной угрозы в мире
США пытаются выставить Китай источником ядерной угрозы, хотя наибольшую опасность представляют прежде всего они сами, заявила на брифинге официальный... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T10:52
2023-03-03T12:11
китай
сша
в мире
мид кнр
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ПЕКИН, 3 мар — РИА Новости. США пытаются выставить Китай источником ядерной угрозы, хотя наибольшую опасность представляют прежде всего они сами, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Так она прокомментировала заявление помощницы Джо Байдена по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл о необходимости поддерживать с Пекином контакты, чтобы минимизировать угрозы на фоне растущего китайского стратегического арсенала. По словам Мао Нин, заявления о наращивании ядерных сил Китая нужны Вашингтону как предлог для расширения собственных арсеналов и сохранения военной гегемонии. Дипломат напомнила, что в последние годы США агрессивно модернизировали ядерную триаду, тогда как Пекин занимал взвешенную и ответственную позицию, поддерживая свои силы на минимально необходимом для обеспечения национальной безопасности уровне. "США являются крупнейшим в мире источником ядерной угрозы", — добавила Мао Нин.Она призвала Вашингтон тщательно обдумать политику в области безопасности и предпринять практические действия для снижения рисков и поддержания глобального и регионального мира.
https://ria.ru/20230303/kitay-1855536682.html
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китай, сша, в мире, мид кнр
Китай, США, В мире, МИД КНР
МИД Китая назвал США главным источником ядерной угрозы в мире

МИД Китая: США раскручивают теорию о угрозе со стороны Пекина ради сохранения гегемонии

© AP Photo / Ahn Young-JoonМитинг у военной базы США в Сеуле
Митинг у военной базы США в Сеуле - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AP Photo / Ahn Young-Joon
Митинг у военной базы США в Сеуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 3 мар — РИА Новости. США пытаются выставить Китай источником ядерной угрозы, хотя наибольшую опасность представляют прежде всего они сами, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Так она прокомментировала заявление помощницы Джо Байдена по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл о необходимости поддерживать с Пекином контакты, чтобы минимизировать угрозы на фоне растущего китайского стратегического арсенала.
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
США, Индия, Япония и Австралия раскритиковали Китай, прямо не упоминая его
10:06
По словам Мао Нин, заявления о наращивании ядерных сил Китая нужны Вашингтону как предлог для расширения собственных арсеналов и сохранения военной гегемонии. Дипломат напомнила, что в последние годы США агрессивно модернизировали ядерную триаду, тогда как Пекин занимал взвешенную и ответственную позицию, поддерживая свои силы на минимально необходимом для обеспечения национальной безопасности уровне.
"США являются крупнейшим в мире источником ядерной угрозы", — добавила Мао Нин.
Она призвала Вашингтон тщательно обдумать политику в области безопасности и предпринять практические действия для снижения рисков и поддержания глобального и регионального мира.
Флаги ЕС и КНР - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
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