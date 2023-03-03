https://ria.ru/20230303/spetsoperatsiya-1855642889.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.03.2023
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.03.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T17:41
2023-03-03T17:41
2023-03-03T17:46
инфографика
украина
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
харьковская область
херсонская область
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 3 марта 2023 годаЗа минувшие сутки российские подразделения нанесли противнику огневое поражение в Харьковской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Штурмовые группы продолжили сжимать кольцо вокруг Артемовска, им осталось взять под контроль последнюю дорогу.Параллельно ликвидированы 212 районов скопления живой силы и техники, 92 артиллерийских расчета, мобильный узел связи. Истребительная авиация и средства противовоздушной обороны сбили самолет Су-24, 18 беспилотников и один реактивный снаряд РСЗО HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 394 самолета, 212 вертолетов, 3313 беспилотников, 407 зенитных ракетных комплексов, 1048 реактивных систем залпового огня, 8129 танков и других бронемашин, 4262 орудия полевой артиллерии и 8680 единиц автомобильной техники.
украина
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
харьковская область
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, харьковская область, херсонская область , запорожская область, запорожская аэс, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика
Инфографика, Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Херсонская область , Запорожская область, Запорожская АЭС, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 3 марта 2023 года
За минувшие сутки российские подразделения нанесли противнику огневое поражение в Харьковской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Штурмовые группы продолжили сжимать кольцо вокруг Артемовска, им осталось взять под контроль последнюю дорогу.
Параллельно ликвидированы 212 районов скопления живой силы и техники, 92 артиллерийских расчета, мобильный узел связи. Истребительная авиация и средства противовоздушной обороны сбили самолет Су-24, 18 беспилотников и один реактивный снаряд РСЗО HIMARS.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 394 самолета, 212 вертолетов, 3313 беспилотников, 407 зенитных ракетных комплексов, 1048 реактивных систем залпового огня, 8129 танков и других бронемашин, 4262 орудия полевой артиллерии и 8680 единиц автомобильной техники.