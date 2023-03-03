https://ria.ru/20230303/spetsoperatsiya-1855642889.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.03.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.03.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T17:41

2023-03-03T17:41

2023-03-03T17:46

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

харьковская область

херсонская область

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 3 марта 2023 годаЗа минувшие сутки российские подразделения нанесли противнику огневое поражение в Харьковской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Штурмовые группы продолжили сжимать кольцо вокруг Артемовска, им осталось взять под контроль последнюю дорогу.Параллельно ликвидированы 212 районов скопления живой силы и техники, 92 артиллерийских расчета, мобильный узел связи. Истребительная авиация и средства противовоздушной обороны сбили самолет Су-24, 18 беспилотников и один реактивный снаряд РСЗО HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 394 самолета, 212 вертолетов, 3313 беспилотников, 407 зенитных ракетных комплексов, 1048 реактивных систем залпового огня, 8129 танков и других бронемашин, 4262 орудия полевой артиллерии и 8680 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

харьковская область

херсонская область

запорожская область

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Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

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