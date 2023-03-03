https://ria.ru/20230303/spetsoperatsiya-1855629340.html
Спецоперация будет продолжаться до полного выполнения задач, заявил МИД
Спецоперация будет продолжаться до полного выполнения задач, заявил МИД - РИА Новости, 03.03.2023
Спецоперация будет продолжаться до полного выполнения задач, заявил МИД
В российском МИД заявили, что специальная военная операция будет продолжаться до полного выполнения задач по денацификации и демилитаризации Украины. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T14:21
2023-03-03T14:21
2023-03-03T14:28
специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
брянская область
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В российском МИД заявили, что специальная военная операция будет продолжаться до полного выполнения задач по денацификации и демилитаризации Украины."Очевидно, что специальная военная операция будет продолжаться до полного выполнения задач по денацификации и демилитаризации Украины и устранению угроз безопасности, исходящих с ее территории", - говорится в размещенном на сайте МИД РФ сообщении.В документе напомнили, что "2 марта в двух приграничных селах Брянской области России украинские диверсанты совершили возмутительный террористический акт, который мы решительно осуждаем".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, россия, в мире, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире, Брянская область
Спецоперация будет продолжаться до полного выполнения задач, заявил МИД
МИД: спецоперация будет продолжаться до полного выполнения задач по денацификации Украины