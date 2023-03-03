https://ria.ru/20230303/spetsoperatsiya-1855629340.html

Спецоперация будет продолжаться до полного выполнения задач, заявил МИД

Спецоперация будет продолжаться до полного выполнения задач, заявил МИД - РИА Новости, 03.03.2023

Спецоперация будет продолжаться до полного выполнения задач, заявил МИД

В российском МИД заявили, что специальная военная операция будет продолжаться до полного выполнения задач по денацификации и демилитаризации Украины. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T14:21

2023-03-03T14:21

2023-03-03T14:28

специальная военная операция на украине

украина

россия

в мире

брянская область

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В российском МИД заявили, что специальная военная операция будет продолжаться до полного выполнения задач по денацификации и демилитаризации Украины."Очевидно, что специальная военная операция будет продолжаться до полного выполнения задач по денацификации и демилитаризации Украины и устранению угроз безопасности, исходящих с ее территории", - говорится в размещенном на сайте МИД РФ сообщении.В документе напомнили, что "2 марта в двух приграничных селах Брянской области России украинские диверсанты совершили возмутительный террористический акт, который мы решительно осуждаем".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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украина, россия, в мире, брянская область