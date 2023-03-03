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Спецоперация будет продолжаться до полного выполнения задач, заявил МИД - РИА Новости, 03.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:21 03.03.2023 (обновлено: 14:28 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/spetsoperatsiya-1855629340.html
Спецоперация будет продолжаться до полного выполнения задач, заявил МИД
Спецоперация будет продолжаться до полного выполнения задач, заявил МИД - РИА Новости, 03.03.2023
Спецоперация будет продолжаться до полного выполнения задач, заявил МИД
В российском МИД заявили, что специальная военная операция будет продолжаться до полного выполнения задач по денацификации и демилитаризации Украины. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T14:21
2023-03-03T14:28
специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
брянская область
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В российском МИД заявили, что специальная военная операция будет продолжаться до полного выполнения задач по денацификации и демилитаризации Украины."Очевидно, что специальная военная операция будет продолжаться до полного выполнения задач по денацификации и демилитаризации Украины и устранению угроз безопасности, исходящих с ее территории", - говорится в размещенном на сайте МИД РФ сообщении.В документе напомнили, что "2 марта в двух приграничных селах Брянской области России украинские диверсанты совершили возмутительный террористический акт, который мы решительно осуждаем".
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украина, россия, в мире, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире, Брянская область
Спецоперация будет продолжаться до полного выполнения задач, заявил МИД

МИД: спецоперация будет продолжаться до полного выполнения задач по денацификации Украины

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С" на боевой позиции в южном секторе спецоперации
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С на боевой позиции в южном секторе спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С" на боевой позиции в южном секторе спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В российском МИД заявили, что специальная военная операция будет продолжаться до полного выполнения задач по денацификации и демилитаризации Украины.
"Очевидно, что специальная военная операция будет продолжаться до полного выполнения задач по денацификации и демилитаризации Украины и устранению угроз безопасности, исходящих с ее территории", - говорится в размещенном на сайте МИД РФ сообщении.
В документе напомнили, что "2 марта в двух приграничных селах Брянской области России украинские диверсанты совершили возмутительный террористический акт, который мы решительно осуждаем".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВ миреБрянская область
 
 
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