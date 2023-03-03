https://ria.ru/20230303/sovbez-1855666544.html
Путин предложил Совбезу обсудить антитеррористическую защищенность объектов
Путин предложил Совбезу обсудить антитеррористическую защищенность объектов - РИА Новости, 03.03.2023
Путин предложил Совбезу обсудить антитеррористическую защищенность объектов
Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности предложил обсудить антитеррористическую защищенность. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T16:03
2023-03-03T16:03
2023-03-03T17:04
владимир путин
совет безопасности рф
безопасность
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности предложил обсудить антитеррористическую защищенность.Совещания постоянных членов Совбеза традиционно проходят по пятницам. Сегодняшнее состоялось на следующий день после террористического нападения на Климовский район Брянской области.Накануне утром проникшие в регион украинские диверсанты обстреляли в селе Любечане автомобиль. Водитель погиб, а десятилетний Федор получил ранение в спину. Тем не менее он помог спастись двум девочкам, также ехавшим в машине, уведя их в лес. Мальчик перенес длительную операцию, сейчас его жизни ничего не угрожает.Помимо водителя, жертвой нападения диверсантов стал еще один местный житель.Путин назвал эту атаку терактом. По информации ФСБ, боевиков выдавили на территорию Украины, где по ним нанесли артиллерийский удар.
https://ria.ru/20230303/gosoboronzakaz-1855637349.html
РИА Новости
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"Один, но очень важный вопрос" — Путин о защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов
"Один, но очень важный вопрос" — Путин о защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов
2023-03-03T16:03
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PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, совет безопасности рф, безопасность
Владимир Путин, Совет Безопасности РФ, Безопасность
Путин предложил Совбезу обсудить антитеррористическую защищенность объектов
Путин предложил членам Совбеза обсудить антитеррористическую защищенность объектов