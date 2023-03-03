https://ria.ru/20230303/sovbez-1855666544.html

Путин предложил Совбезу обсудить антитеррористическую защищенность объектов

Путин предложил Совбезу обсудить антитеррористическую защищенность объектов - РИА Новости, 03.03.2023

Путин предложил Совбезу обсудить антитеррористическую защищенность объектов

Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности предложил обсудить антитеррористическую защищенность. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T16:03

2023-03-03T16:03

2023-03-03T17:04

владимир путин

совет безопасности рф

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855690806_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7892e9b4e1fe9b09fa274ed3d2669a80.jpg

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности предложил обсудить антитеррористическую защищенность.Совещания постоянных членов Совбеза традиционно проходят по пятницам. Сегодняшнее состоялось на следующий день после террористического нападения на Климовский район Брянской области.Накануне утром проникшие в регион украинские диверсанты обстреляли в селе Любечане автомобиль. Водитель погиб, а десятилетний Федор получил ранение в спину. Тем не менее он помог спастись двум девочкам, также ехавшим в машине, уведя их в лес. Мальчик перенес длительную операцию, сейчас его жизни ничего не угрожает.Помимо водителя, жертвой нападения диверсантов стал еще один местный житель.Путин назвал эту атаку терактом. По информации ФСБ, боевиков выдавили на территорию Украины, где по ним нанесли артиллерийский удар.

https://ria.ru/20230303/gosoboronzakaz-1855637349.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Один, но очень важный вопрос" — Путин о защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов "Один, но очень важный вопрос" — Путин о защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов 2023-03-03T16:03 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, совет безопасности рф, безопасность