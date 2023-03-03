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Песков заявил, что совещание Совбеза традиционно пройдет в закрытом режиме - РИА Новости, 03.03.2023
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12:54 03.03.2023 (обновлено: 12:55 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/sovbez-1855597833.html
Песков заявил, что совещание Совбеза традиционно пройдет в закрытом режиме
Песков заявил, что совещание Совбеза традиционно пройдет в закрытом режиме - РИА Новости, 03.03.2023
Песков заявил, что совещание Совбеза традиционно пройдет в закрытом режиме
Совещание Совета безопасности РФ будет проходить в закрытом режиме, будет ли открытая часть - пока неизвестно, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T12:54
2023-03-03T12:55
безопасность
россия
брянская область
владимир путин
дмитрий песков
совет безопасности рф
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Совещание Совета безопасности РФ будет проходить в закрытом режиме, будет ли открытая часть - пока неизвестно, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Я не могу сказать. Вы знаете, что иногда президент предпочитает какие-то слова говорить, хотя бы обозначить тему сам, иногда он этого не делает. Конечно же, сам Совбез будет проходить, как всегда, в закрытом режиме", - ответил Песков на вопрос, будет ли большой открытая часть совещания Совбеза. Оперативное совещание Путина с постоянными членами Совбеза РФ пройдет в пятницу, на следующий день после вылазки украинских диверсантов в Брянскую область. Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ почти каждую неделю. Предыдущее заседание состоялось 13 февраля.
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безопасность, россия, брянская область, владимир путин, дмитрий песков, совет безопасности рф
Безопасность, Россия, Брянская область, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Совет Безопасности РФ
Песков заявил, что совещание Совбеза традиционно пройдет в закрытом режиме

Песков заявил, что не располагает информацией, будет ли открытая часть совещания Совбеза

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Совещание Совета безопасности РФ будет проходить в закрытом режиме, будет ли открытая часть - пока неизвестно, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Я не могу сказать. Вы знаете, что иногда президент предпочитает какие-то слова говорить, хотя бы обозначить тему сам, иногда он этого не делает. Конечно же, сам Совбез будет проходить, как всегда, в закрытом режиме", - ответил Песков на вопрос, будет ли большой открытая часть совещания Совбеза.
Оперативное совещание Путина с постоянными членами Совбеза РФ пройдет в пятницу, на следующий день после вылазки украинских диверсантов в Брянскую область.
Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ почти каждую неделю. Предыдущее заседание состоялось 13 февраля.
Дмитрий Грибков - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
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БезопасностьРоссияБрянская областьВладимир ПутинДмитрий ПесковСовет Безопасности РФ
 
 
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