https://ria.ru/20230303/sovbez-1855597833.html

Песков заявил, что совещание Совбеза традиционно пройдет в закрытом режиме

Песков заявил, что совещание Совбеза традиционно пройдет в закрытом режиме - РИА Новости, 03.03.2023

Песков заявил, что совещание Совбеза традиционно пройдет в закрытом режиме

Совещание Совета безопасности РФ будет проходить в закрытом режиме, будет ли открытая часть - пока неизвестно, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T12:54

2023-03-03T12:54

2023-03-03T12:55

безопасность

россия

брянская область

владимир путин

дмитрий песков

совет безопасности рф

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Совещание Совета безопасности РФ будет проходить в закрытом режиме, будет ли открытая часть - пока неизвестно, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Я не могу сказать. Вы знаете, что иногда президент предпочитает какие-то слова говорить, хотя бы обозначить тему сам, иногда он этого не делает. Конечно же, сам Совбез будет проходить, как всегда, в закрытом режиме", - ответил Песков на вопрос, будет ли большой открытая часть совещания Совбеза. Оперативное совещание Путина с постоянными членами Совбеза РФ пройдет в пятницу, на следующий день после вылазки украинских диверсантов в Брянскую область. Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ почти каждую неделю. Предыдущее заседание состоялось 13 февраля.

https://ria.ru/20230227/gribkov-1854630275.html

россия

брянская область

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Кирилл Волков

безопасность, россия, брянская область, владимир путин, дмитрий песков, совет безопасности рф