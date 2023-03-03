Путин проведет оперативное совещание Совбеза
Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Традиционное совещание пройдет на следующий день после событий в Брянской области.
Второго марта губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что с Украины на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, был ранен десятилетний ребенок. В ФСБ России подтвердили, что российские силовики проводят в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших на территорию региона вооруженных украинских националистов. После сообщений о произошедшем в сети появилась информация о том, что Путин планирует провести экстренное заседание Совбеза РФ. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг журналистам эту информацию, заявив, что таких планов не было, а также уточнил, что в графике президента оперативное совещание с членами Совбеза стоит на пятницу.
Он также сообщил, что Путин получает постоянные доклады по линии силовых ведомств - от руководителей ФСБ, Минобороны, Росгвардии и региональных властей. Чуть позже в этот же день Путин прокомментировал произошедшее. Президент России назвал это терактом. Глава государства заявил, что стрелявшие отдавали себе отчет в том, что открыли огонь по машине, где находились гражданские, а также видели, что там дети.
Ранее на этой неделе также сообщалось, что российские системы радиоэлектронной борьбы подавили украинские беспилотники в Краснодарском крае и Адыгее, о падении дрона сообщалось в подмосковной Коломне, также падение беспилотника является одной из версий взрыва в Тульской области 2 марта.
Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ почти каждую неделю. Предыдущее заседание состоялось 13 февраля. На нем президент предложил выступить главу МИД РФ Сергея Лаврова с отчетом о командировке в африканские страны.
Ранее 8 февраля Путин обсудил на Совбезе вопросы развития инфраструктуры, а также меры по повышению пожарной безопасности и снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период. На заседании 3 февраля главной темой была борьба с терроризмом, а с докладом перед главой государства выступал директор ФСБ Александр Бортников.