https://ria.ru/20230303/sovbez-1855504380.html

Путин проведет оперативное совещание Совбеза

Путин проведет оперативное совещание Совбеза - РИА Новости, 03.03.2023

Путин проведет оперативное совещание Совбеза

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T00:03

2023-03-03T00:03

2023-03-03T00:07

политика

россия

брянская область

украина

владимир путин

дмитрий песков

александр богомаз

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849066051_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_51f939147d491952627b23c64e066fc6.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Традиционное совещание пройдет на следующий день после событий в Брянской области. Второго марта губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что с Украины на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, был ранен десятилетний ребенок. В ФСБ России подтвердили, что российские силовики проводят в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших на территорию региона вооруженных украинских националистов. После сообщений о произошедшем в сети появилась информация о том, что Путин планирует провести экстренное заседание Совбеза РФ. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг журналистам эту информацию, заявив, что таких планов не было, а также уточнил, что в графике президента оперативное совещание с членами Совбеза стоит на пятницу. Он также сообщил, что Путин получает постоянные доклады по линии силовых ведомств - от руководителей ФСБ, Минобороны, Росгвардии и региональных властей. Чуть позже в этот же день Путин прокомментировал произошедшее. Президент России назвал это терактом. Глава государства заявил, что стрелявшие отдавали себе отчет в том, что открыли огонь по машине, где находились гражданские, а также видели, что там дети. Ранее на этой неделе также сообщалось, что российские системы радиоэлектронной борьбы подавили украинские беспилотники в Краснодарском крае и Адыгее, о падении дрона сообщалось в подмосковной Коломне, также падение беспилотника является одной из версий взрыва в Тульской области 2 марта. Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ почти каждую неделю. Предыдущее заседание состоялось 13 февраля. На нем президент предложил выступить главу МИД РФ Сергея Лаврова с отчетом о командировке в африканские страны. Ранее 8 февраля Путин обсудил на Совбезе вопросы развития инфраструктуры, а также меры по повышению пожарной безопасности и снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период. На заседании 3 февраля главной темой была борьба с терроризмом, а с докладом перед главой государства выступал директор ФСБ Александр Бортников.

https://ria.ru/20230302/ukraina-1855393579.html

https://ria.ru/20230302/putin-1855375073.html

россия

брянская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, брянская область, украина, владимир путин, дмитрий песков, александр богомаз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)