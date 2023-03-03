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Путин проведет оперативное совещание Совбеза - РИА Новости, 03.03.2023
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00:03 03.03.2023 (обновлено: 00:07 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/sovbez-1855504380.html
Путин проведет оперативное совещание Совбеза
Путин проведет оперативное совещание Совбеза - РИА Новости, 03.03.2023
Путин проведет оперативное совещание Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T00:03
2023-03-03T00:07
политика
россия
брянская область
украина
владимир путин
дмитрий песков
александр богомаз
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Традиционное совещание пройдет на следующий день после событий в Брянской области. Второго марта губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что с Украины на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, был ранен десятилетний ребенок. В ФСБ России подтвердили, что российские силовики проводят в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших на территорию региона вооруженных украинских националистов. После сообщений о произошедшем в сети появилась информация о том, что Путин планирует провести экстренное заседание Совбеза РФ. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг журналистам эту информацию, заявив, что таких планов не было, а также уточнил, что в графике президента оперативное совещание с членами Совбеза стоит на пятницу. Он также сообщил, что Путин получает постоянные доклады по линии силовых ведомств - от руководителей ФСБ, Минобороны, Росгвардии и региональных властей. Чуть позже в этот же день Путин прокомментировал произошедшее. Президент России назвал это терактом. Глава государства заявил, что стрелявшие отдавали себе отчет в том, что открыли огонь по машине, где находились гражданские, а также видели, что там дети. Ранее на этой неделе также сообщалось, что российские системы радиоэлектронной борьбы подавили украинские беспилотники в Краснодарском крае и Адыгее, о падении дрона сообщалось в подмосковной Коломне, также падение беспилотника является одной из версий взрыва в Тульской области 2 марта. Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ почти каждую неделю. Предыдущее заседание состоялось 13 февраля. На нем президент предложил выступить главу МИД РФ Сергея Лаврова с отчетом о командировке в африканские страны. Ранее 8 февраля Путин обсудил на Совбезе вопросы развития инфраструктуры, а также меры по повышению пожарной безопасности и снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период. На заседании 3 февраля главной темой была борьба с терроризмом, а с докладом перед главой государства выступал директор ФСБ Александр Бортников.
https://ria.ru/20230302/ukraina-1855393579.html
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политика, россия, брянская область, украина, владимир путин, дмитрий песков, александр богомаз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Политика, Россия, Брянская область, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Александр Богомаз, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Путин проведет оперативное совещание Совбеза

Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Традиционное совещание пройдет на следующий день после событий в Брянской области.
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Второго марта губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что с Украины на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, был ранен десятилетний ребенок. В ФСБ России подтвердили, что российские силовики проводят в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших на территорию региона вооруженных украинских националистов. После сообщений о произошедшем в сети появилась информация о том, что Путин планирует провести экстренное заседание Совбеза РФ. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг журналистам эту информацию, заявив, что таких планов не было, а также уточнил, что в графике президента оперативное совещание с членами Совбеза стоит на пятницу.
Он также сообщил, что Путин получает постоянные доклады по линии силовых ведомств - от руководителей ФСБ, Минобороны, Росгвардии и региональных властей. Чуть позже в этот же день Путин прокомментировал произошедшее. Президент России назвал это терактом. Глава государства заявил, что стрелявшие отдавали себе отчет в том, что открыли огонь по машине, где находились гражданские, а также видели, что там дети.
Ранее на этой неделе также сообщалось, что российские системы радиоэлектронной борьбы подавили украинские беспилотники в Краснодарском крае и Адыгее, о падении дрона сообщалось в подмосковной Коломне, также падение беспилотника является одной из версий взрыва в Тульской области 2 марта.
Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ почти каждую неделю. Предыдущее заседание состоялось 13 февраля. На нем президент предложил выступить главу МИД РФ Сергея Лаврова с отчетом о командировке в африканские страны.
Ранее 8 февраля Путин обсудил на Совбезе вопросы развития инфраструктуры, а также меры по повышению пожарной безопасности и снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период. На заседании 3 февраля главной темой была борьба с терроризмом, а с докладом перед главой государства выступал директор ФСБ Александр Бортников.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
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ПолитикаРоссияБрянская областьУкраинаВладимир ПутинДмитрий ПесковАлександр БогомазФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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