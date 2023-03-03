https://ria.ru/20230303/snegopad-1855530915.html

Городские службы Москвы ликвидируют последствия ночного снегопада

Городские службы Москвы ликвидируют последствия ночного снегопада - РИА Новости, 03.03.2023

Городские службы Москвы ликвидируют последствия ночного снегопада

Городские службы Москвы ликвидируют последствия ночного снегопада, осадки продолжатся, прирост снега может составить еще до трех сантиметров, сообщили в... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T09:29

2023-03-03T09:29

2023-03-03T09:29

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770426018_0:328:3058:2048_1920x0_80_0_0_c3d173e300c2d37b36f138922f24310d.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Городские службы Москвы ликвидируют последствия ночного снегопада, осадки продолжатся, прирост снега может составить еще до трех сантиметров, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы Москвы ликвидируют последствия ночного снегопада. По прогнозам синоптиков, снег будет идти в течение всего дня, общий прирост свежевыпавшего снега составит до трех сантиметров", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранним утром специалисты провели прометание дорог с противогололедной обработкой особо опасных участков - мостов, тоннелей, набережных, эстакад, путепроводов, крутых подъемов и спусков, площадок торможения на остановках общественного транспорта. Повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий, парковочных пространств. Кроме того под особым контролем остаются пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам. Продолжаются работы по очистке от снега и наледи водоприемных колодцев.

https://realty.ria.ru/20230220/sneg-1853087884.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва