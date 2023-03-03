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В Кемеровской области упавший с крыши снег снес двух женщин на дорогу
В Кемеровской области упавший с крыши снег снес двух женщин на дорогу - РИА Новости, 03.03.2023
В Кемеровской области упавший с крыши снег снес двух женщин на дорогу
Глыба снега сошла на двух женщин в городе Тайга Кемеровской области, пострадавших отбросило на дорогу, прокуратура по данному факту проводит проверку, сообщает... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T10:09
2023-03-03T10:09
2023-03-03T12:18
происшествия
жкх
тайга
кемеровская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 3 мар – РИА Новости. Глыба снега сошла на двух женщин в городе Тайга Кемеровской области, пострадавших отбросило на дорогу, прокуратура по данному факту проводит проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Видео, на котором глыба снега падает со здания на проходящих мимо по обочине двух женщин, сбивает их с ног и выносит на проезжую часть, распространилось в соцсетях. Уточняется, что инцидент произошел еще 24 февраля."Прокуратурой Кемеровской области… на основании информации, опубликованной в СМИ, организована проверка исполнения законодательства о благоустройстве, в связи со сходом снега с крыши здания в городе Тайге, в ходе которой будет дана оценка действиям собственника строения по своевременной очистке кровли от снега и наледи", – сообщает прокуратура.В региональном управлении СК РФ позже добавили, что проводится доследственная проверка "по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
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происшествия, жкх, тайга, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, ЖКХ, Тайга, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кемеровской области упавший с крыши снег снес двух женщин на дорогу
В Кемеровской области снег с крыши снес двух женщин на дорогу, прокуратура начала проверку