https://ria.ru/20230303/sneg-1855537220.html

В Кемеровской области упавший с крыши снег снес двух женщин на дорогу

В Кемеровской области упавший с крыши снег снес двух женщин на дорогу - РИА Новости, 03.03.2023

В Кемеровской области упавший с крыши снег снес двух женщин на дорогу

Глыба снега сошла на двух женщин в городе Тайга Кемеровской области, пострадавших отбросило на дорогу, прокуратура по данному факту проводит проверку, сообщает... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T10:09

2023-03-03T10:09

2023-03-03T12:18

происшествия

жкх

тайга

кемеровская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 3 мар – РИА Новости. Глыба снега сошла на двух женщин в городе Тайга Кемеровской области, пострадавших отбросило на дорогу, прокуратура по данному факту проводит проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Видео, на котором глыба снега падает со здания на проходящих мимо по обочине двух женщин, сбивает их с ног и выносит на проезжую часть, распространилось в соцсетях. Уточняется, что инцидент произошел еще 24 февраля."Прокуратурой Кемеровской области… на основании информации, опубликованной в СМИ, организована проверка исполнения законодательства о благоустройстве, в связи со сходом снега с крыши здания в городе Тайге, в ходе которой будет дана оценка действиям собственника строения по своевременной очистке кровли от снега и наледи", – сообщает прокуратура.В региональном управлении СК РФ позже добавили, что проводится доследственная проверка "по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

https://ria.ru/20230303/sneg-1855532779.html

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кемеровская область

россия

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происшествия, жкх, тайга, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)