Рейтинг@Mail.ru
В Кемеровской области упавший с крыши снег снес двух женщин на дорогу - РИА Новости, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:09 03.03.2023 (обновлено: 12:18 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/sneg-1855537220.html
В Кемеровской области упавший с крыши снег снес двух женщин на дорогу
В Кемеровской области упавший с крыши снег снес двух женщин на дорогу - РИА Новости, 03.03.2023
В Кемеровской области упавший с крыши снег снес двух женщин на дорогу
Глыба снега сошла на двух женщин в городе Тайга Кемеровской области, пострадавших отбросило на дорогу, прокуратура по данному факту проводит проверку, сообщает... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T10:09
2023-03-03T12:18
происшествия
жкх
тайга
кемеровская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/43/1549694323_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2c3d0a4f11875a1a60cdc47be7bf9a03.jpg
КЕМЕРОВО, 3 мар – РИА Новости. Глыба снега сошла на двух женщин в городе Тайга Кемеровской области, пострадавших отбросило на дорогу, прокуратура по данному факту проводит проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Видео, на котором глыба снега падает со здания на проходящих мимо по обочине двух женщин, сбивает их с ног и выносит на проезжую часть, распространилось в соцсетях. Уточняется, что инцидент произошел еще 24 февраля."Прокуратурой Кемеровской области… на основании информации, опубликованной в СМИ, организована проверка исполнения законодательства о благоустройстве, в связи со сходом снега с крыши здания в городе Тайге, в ходе которой будет дана оценка действиям собственника строения по своевременной очистке кровли от снега и наледи", – сообщает прокуратура.В региональном управлении СК РФ позже добавили, что проводится доследственная проверка "по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
https://ria.ru/20230303/sneg-1855532779.html
тайга
кемеровская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/43/1549694323_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_629238b5f17507015348e4b8146567a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жкх, тайга, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, ЖКХ, Тайга, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кемеровской области упавший с крыши снег снес двух женщин на дорогу

В Кемеровской области снег с крыши снес двух женщин на дорогу, прокуратура начала проверку

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкОчистка крыш от наледи
Очистка крыш от наледи - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Очистка крыш от наледи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 3 мар – РИА Новости. Глыба снега сошла на двух женщин в городе Тайга Кемеровской области, пострадавших отбросило на дорогу, прокуратура по данному факту проводит проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Видео, на котором глыба снега падает со здания на проходящих мимо по обочине двух женщин, сбивает их с ног и выносит на проезжую часть, распространилось в соцсетях. Уточняется, что инцидент произошел еще 24 февраля.
"Прокуратурой Кемеровской области… на основании информации, опубликованной в СМИ, организована проверка исполнения законодательства о благоустройстве, в связи со сходом снега с крыши здания в городе Тайге, в ходе которой будет дана оценка действиям собственника строения по своевременной очистке кровли от снега и наледи", – сообщает прокуратура.
В региональном управлении СК РФ позже добавили, что проводится доследственная проверка "по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
В Ула-Удэ снежная глыба упала на ребенка в коляске
09:43
 
ПроисшествияЖКХТайгаКемеровская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала