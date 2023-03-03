https://ria.ru/20230303/snaryady-1855780236.html

Украина призвала ЕС отправлять ей 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц

Украина призвала ЕС отправлять ей 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц - РИА Новости, 03.03.2023

Украина призвала ЕС отправлять ей 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц

Украина призвала ЕС отправлять ей 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц, сообщает газета Financial Times со ссылкой на письмо главы украинского минобороны... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T23:55

2023-03-03T23:55

2023-03-03T23:55

в мире

украина

киев

сша

алексей резников

евросоюз

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845367972_0:206:2909:1842_1920x0_80_0_0_127ba8c6a4764611b6521ba1ab966241.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Украина призвала ЕС отправлять ей 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц, сообщает газета Financial Times со ссылкой на письмо главы украинского минобороны Алексея Резникова, адресованное коллегам в странах блока. "Украина призвала ЕС отправлять Киеву 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц, чтобы восполнить критическую нехватку, которая, как она предупреждает, ограничивает продвижение на поле боя", - говорится в сообщении издания. Согласно Резникову, украинские войска используют только 20% от того количества снарядов, что они могли бы применять, если бы не дефицит припасов. По его словам, Украина в месяц тратит в среднем 110 тысяч снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. "Если бы мы не были ограничены количеством имеющихся артиллерийских снарядов, мы могли бы использовать полный боекомплект, а это 594 тысячи снарядов в месяц. По нашим оценкам, для успешного выполнения боевых задач минимальная потребность составляет по меньшей мере 60% от полного боекомплекта, или 356,4 тысячи снарядов в месяц", - пишет Резников. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230303/pomosch-1855759152.html

https://ria.ru/20230303/podderzhka-1855776684.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, сша, алексей резников, евросоюз, нато