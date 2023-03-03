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Украина призвала ЕС отправлять ей 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц
Украина призвала ЕС отправлять ей 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц - РИА Новости, 03.03.2023
Украина призвала ЕС отправлять ей 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц
Украина призвала ЕС отправлять ей 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц, сообщает газета Financial Times со ссылкой на письмо главы украинского минобороны... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T23:55
2023-03-03T23:55
2023-03-03T23:55
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Украина призвала ЕС отправлять ей 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц, сообщает газета Financial Times со ссылкой на письмо главы украинского минобороны Алексея Резникова, адресованное коллегам в странах блока. "Украина призвала ЕС отправлять Киеву 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц, чтобы восполнить критическую нехватку, которая, как она предупреждает, ограничивает продвижение на поле боя", - говорится в сообщении издания. Согласно Резникову, украинские войска используют только 20% от того количества снарядов, что они могли бы применять, если бы не дефицит припасов. По его словам, Украина в месяц тратит в среднем 110 тысяч снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. "Если бы мы не были ограничены количеством имеющихся артиллерийских снарядов, мы могли бы использовать полный боекомплект, а это 594 тысячи снарядов в месяц. По нашим оценкам, для успешного выполнения боевых задач минимальная потребность составляет по меньшей мере 60% от полного боекомплекта, или 356,4 тысячи снарядов в месяц", - пишет Резников. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230303/pomosch-1855759152.html
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в мире, украина, киев, сша, алексей резников, евросоюз, нато
В мире, Украина, Киев, США, Алексей Резников, Евросоюз, НАТО
Украина призвала ЕС отправлять ей 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц
Financial Times: Украина призвала ЕС отправлять 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц