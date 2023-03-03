https://ria.ru/20230303/slushanie-1855534219.html
В Ростове-на-Дону суд назначил слушание по делу члена банды Басаева
В Ростове-на-Дону суд назначил слушание по делу члена банды Басаева - РИА Новости, 03.03.2023
В Ростове-на-Дону суд назначил слушание по делу члена банды Басаева
Южный окружной военный суд назначил на 15 марта первое основное слушание по уголовному делу в отношении Романа Гакаева, который, по данным следствия, в составе... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T09:49
2023-03-03T09:49
2023-03-03T09:49
следственный комитет россии (ск рф)
россия
ростов-на-дону
шелковской район
шамиль басаев
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд назначил на 15 марта первое основное слушание по уголовному делу в отношении Романа Гакаева, который, по данным следствия, в составе банды Шамиля Басаева и Хаттаба напал на военнослужащих в Чечне в 1999 году, сообщил РИА Новости представитель суда. "Слушание по уголовному делу в отношении Романа Гакаева назначено на 15 марта", - сказал он. Гакаеву инкриминируют статьи УК РФ "Вооруженный мятеж", "Бандитизм" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Как сообщал СК России, в середине 1999 года Гакаев вступил в одну из банд под руководством Басаева и Хаттаба. 4 октября того же года в районе станицы Червленной Шелковского района Чечни члены банды совершили вооруженное нападение на военнослужащих войсковой части Минобороны России. В результате 15 военнослужащих погибли, 28 получили ранения.
https://ria.ru/20230301/podvig-1855199820.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), россия, ростов-на-дону, шелковской район, шамиль басаев, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Ростов-на-Дону, Шелковской район, Шамиль Басаев, Происшествия
В Ростове-на-Дону суд назначил слушание по делу члена банды Басаева
Южный окружной военный суд назначил на 15 марта слушание по делу члена банды Басаева