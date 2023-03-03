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В Ростове-на-Дону суд назначил слушание по делу члена банды Басаева - РИА Новости, 03.03.2023
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09:49 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/slushanie-1855534219.html
В Ростове-на-Дону суд назначил слушание по делу члена банды Басаева
В Ростове-на-Дону суд назначил слушание по делу члена банды Басаева - РИА Новости, 03.03.2023
В Ростове-на-Дону суд назначил слушание по делу члена банды Басаева
Южный окружной военный суд назначил на 15 марта первое основное слушание по уголовному делу в отношении Романа Гакаева, который, по данным следствия, в составе... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T09:49
2023-03-03T09:49
следственный комитет россии (ск рф)
россия
ростов-на-дону
шелковской район
шамиль басаев
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд назначил на 15 марта первое основное слушание по уголовному делу в отношении Романа Гакаева, который, по данным следствия, в составе банды Шамиля Басаева и Хаттаба напал на военнослужащих в Чечне в 1999 году, сообщил РИА Новости представитель суда. "Слушание по уголовному делу в отношении Романа Гакаева назначено на 15 марта", - сказал он. Гакаеву инкриминируют статьи УК РФ "Вооруженный мятеж", "Бандитизм" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Как сообщал СК России, в середине 1999 года Гакаев вступил в одну из банд под руководством Басаева и Хаттаба. 4 октября того же года в районе станицы Червленной Шелковского района Чечни члены банды совершили вооруженное нападение на военнослужащих войсковой части Минобороны России. В результате 15 военнослужащих погибли, 28 получили ранения.
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россия
ростов-на-дону
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следственный комитет россии (ск рф), россия, ростов-на-дону, шелковской район, шамиль басаев, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Ростов-на-Дону, Шелковской район, Шамиль Басаев, Происшествия
В Ростове-на-Дону суд назначил слушание по делу члена банды Басаева

Южный окружной военный суд назначил на 15 марта слушание по делу члена банды Басаева

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд назначил на 15 марта первое основное слушание по уголовному делу в отношении Романа Гакаева, который, по данным следствия, в составе банды Шамиля Басаева и Хаттаба напал на военнослужащих в Чечне в 1999 году, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Слушание по уголовному делу в отношении Романа Гакаева назначено на 15 марта", - сказал он. Гакаеву инкриминируют статьи УК РФ "Вооруженный мятеж", "Бандитизм" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
Как сообщал СК России, в середине 1999 года Гакаев вступил в одну из банд под руководством Басаева и Хаттаба. 4 октября того же года в районе станицы Червленной Шелковского района Чечни члены банды совершили вооруженное нападение на военнослужащих войсковой части Минобороны России. В результате 15 военнослужащих погибли, 28 получили ранения.
Памятные мероприятия в честь годовщины подвига десантников 6-й роты в Пскове - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
В Пскове почтили подвиг десантников из 6-й роты
1 марта, 18:48
 
Следственный комитет России (СК РФ)РоссияРостов-на-ДонуШелковской районШамиль БасаевПроисшествия
 
 
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