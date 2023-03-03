https://ria.ru/20230303/slushanie-1855534219.html

В Ростове-на-Дону суд назначил слушание по делу члена банды Басаева

В Ростове-на-Дону суд назначил слушание по делу члена банды Басаева - РИА Новости, 03.03.2023

В Ростове-на-Дону суд назначил слушание по делу члена банды Басаева

Южный окружной военный суд назначил на 15 марта первое основное слушание по уголовному делу в отношении Романа Гакаева, который, по данным следствия, в составе... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T09:49

2023-03-03T09:49

2023-03-03T09:49

следственный комитет россии (ск рф)

россия

ростов-на-дону

шелковской район

шамиль басаев

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд назначил на 15 марта первое основное слушание по уголовному делу в отношении Романа Гакаева, который, по данным следствия, в составе банды Шамиля Басаева и Хаттаба напал на военнослужащих в Чечне в 1999 году, сообщил РИА Новости представитель суда. "Слушание по уголовному делу в отношении Романа Гакаева назначено на 15 марта", - сказал он. Гакаеву инкриминируют статьи УК РФ "Вооруженный мятеж", "Бандитизм" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Как сообщал СК России, в середине 1999 года Гакаев вступил в одну из банд под руководством Басаева и Хаттаба. 4 октября того же года в районе станицы Червленной Шелковского района Чечни члены банды совершили вооруженное нападение на военнослужащих войсковой части Минобороны России. В результате 15 военнослужащих погибли, 28 получили ранения.

https://ria.ru/20230301/podvig-1855199820.html

россия

ростов-на-дону

шелковской район

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

следственный комитет россии (ск рф), россия, ростов-на-дону, шелковской район, шамиль басаев, происшествия