https://ria.ru/20230303/sirius-1855513939.html

"Космонавты" SIRIUS-23 вычислят лучшее место для станции на Луне

"Космонавты" SIRIUS-23 вычислят лучшее место для станции на Луне - РИА Новости, 03.03.2023

"Космонавты" SIRIUS-23 вычислят лучшее место для станции на Луне

Участники российского изоляционного эксперимента SIRIUS-23 смоделируют поиск лучшего места для космической станции на Луне, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T03:37

2023-03-03T03:37

2023-03-03T03:37

наука

космос - риа наука

луна

сергей пономарев

институт медико-биологических проблем ран

российская академия наук

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789462241_63:0:961:505_1920x0_80_0_0_3581a220b84b4ed8d731095ab16d5234.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Участники российского изоляционного эксперимента SIRIUS-23 смоделируют поиск лучшего места для космической станции на Луне, рассказал в интервью РИА Новости ответственный исполнитель проекта SIRIUS Сергей Пономарев. "День испытателя в эксперименте расписан по часам, а иногда и по минутам. Такое расписание мы называем циклограммой. Циклограмма состоит из научных методик, которые мы сейчас как раз формируем в научную программу эксперимента. Также есть триггерные, важные точки, особенные события, например, высадка на Луну, поиск оптимального места для будущей лунной станции", - сказал Пономарев. По его словам, в ходе эксперимента будет отслеживаться поведение и реакции членов экипажа во время смоделированных нештатных ситуаций. Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) проводится на базе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН и включает серию изоляционных экспериментов по имитации космических полетов. Уже проведены эксперименты продолжительностью 17 суток - в ноябре 2017 года, четыре месяца - в 2018-2019 годах, и восемь месяцев в 2021-2022 годах. Также планируется провести три годовых эксперимента, первый из которых начнется в ноябре. Набор экипажа был объявлен в начале февраля. Во время эксперимента экипаж будет выполнять задачи, связанные с операциями космического полета, и мероприятия, соответствующие сценарию долговременной лунной миссии.

https://ria.ru/20230302/cosmos-1855110341.html

https://ria.ru/20230104/itogi-1842155235.html

луна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, луна, сергей пономарев, институт медико-биологических проблем ран, российская академия наук, общество