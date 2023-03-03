https://ria.ru/20230303/sirius-1855513939.html
"Космонавты" SIRIUS-23 вычислят лучшее место для станции на Луне
"Космонавты" SIRIUS-23 вычислят лучшее место для станции на Луне - РИА Новости, 03.03.2023
"Космонавты" SIRIUS-23 вычислят лучшее место для станции на Луне
Участники российского изоляционного эксперимента SIRIUS-23 смоделируют поиск лучшего места для космической станции на Луне, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T03:37
2023-03-03T03:37
2023-03-03T03:37
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луна
сергей пономарев
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общество
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Участники российского изоляционного эксперимента SIRIUS-23 смоделируют поиск лучшего места для космической станции на Луне, рассказал в интервью РИА Новости ответственный исполнитель проекта SIRIUS Сергей Пономарев. "День испытателя в эксперименте расписан по часам, а иногда и по минутам. Такое расписание мы называем циклограммой. Циклограмма состоит из научных методик, которые мы сейчас как раз формируем в научную программу эксперимента. Также есть триггерные, важные точки, особенные события, например, высадка на Луну, поиск оптимального места для будущей лунной станции", - сказал Пономарев. По его словам, в ходе эксперимента будет отслеживаться поведение и реакции членов экипажа во время смоделированных нештатных ситуаций. Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) проводится на базе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН и включает серию изоляционных экспериментов по имитации космических полетов. Уже проведены эксперименты продолжительностью 17 суток - в ноябре 2017 года, четыре месяца - в 2018-2019 годах, и восемь месяцев в 2021-2022 годах. Также планируется провести три годовых эксперимента, первый из которых начнется в ноябре. Набор экипажа был объявлен в начале февраля. Во время эксперимента экипаж будет выполнять задачи, связанные с операциями космического полета, и мероприятия, соответствующие сценарию долговременной лунной миссии.
https://ria.ru/20230302/cosmos-1855110341.html
https://ria.ru/20230104/itogi-1842155235.html
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космос - риа наука, луна, сергей пономарев, институт медико-биологических проблем ран, российская академия наук, общество
Наука, Космос - РИА Наука, Луна, Сергей Пономарев, Институт медико-биологических проблем РАН, Российская академия наук, Общество
"Космонавты" SIRIUS-23 вычислят лучшее место для станции на Луне
Пономарев: участники эксперимента SIRIUS-23 вычислят лучшее место для станции на Луне
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Участники российского изоляционного эксперимента SIRIUS-23 смоделируют поиск лучшего места для космической станции на Луне, рассказал в интервью РИА Новости ответственный исполнитель проекта SIRIUS Сергей Пономарев.
"День испытателя в эксперименте расписан по часам, а иногда и по минутам. Такое расписание мы называем циклограммой. Циклограмма состоит из научных методик, которые мы сейчас как раз формируем в научную программу эксперимента. Также есть триггерные, важные точки, особенные события, например, высадка на Луну, поиск оптимального места для будущей лунной станции", - сказал Пономарев.
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По его словам, в ходе эксперимента будет отслеживаться поведение и реакции членов экипажа во время смоделированных нештатных ситуаций.
Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) проводится на базе Института медико-биологических проблем (ИМБП
) РАН и включает серию изоляционных экспериментов по имитации космических полетов. Уже проведены эксперименты продолжительностью 17 суток - в ноябре 2017 года, четыре месяца - в 2018-2019 годах, и восемь месяцев в 2021-2022 годах.
Также планируется провести три годовых эксперимента, первый из которых начнется в ноябре. Набор экипажа был объявлен в начале февраля. Во время эксперимента экипаж будет выполнять задачи, связанные с операциями космического полета, и мероприятия, соответствующие сценарию долговременной лунной миссии.
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