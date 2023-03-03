https://ria.ru/20230303/sholts-1855508637.html

Шольц проведет с Байденом беседу за закрытыми дверями

Шольц проведет с Байденом беседу за закрытыми дверями - РИА Новости, 03.03.2023

Шольц проведет с Байденом беседу за закрытыми дверями

Канцлер Германии Олаф Шольц отправляется в Вашингтон к президенту США Джо Байдену, беседа пройдёт за закрытыми дверями на фоне сообщений о дебатах двух стран по РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T01:32

2023-03-03T01:32

2023-03-03T01:32

в мире

германия

украина

джо байден

олаф шольц

джейк салливан

министерство обороны польши

нато

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БЕРЛИН, 3 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц отправляется в Вашингтон к президенту США Джо Байдену, беседа пройдёт за закрытыми дверями на фоне сообщений о дебатах двух стран по танковому вопросу. Во второй половине февраля в Белом доме на 3 марта анонсировали встречу Байдена и Шольца в Вашингтоне. Тот факт, что со стороны Берлина данная встреча была объявлена уже после заявления со стороны США, вызвало недоумение среди журналистского сообщества Германии. Также многие СМИ обратили внимание на то, что встреча, которая продлится около двух часов, по данным правительства страны, будет носить закрытый характер, и заявления для СМИ будут сделаны лишь на полях события. В истории взаимоотношений США и Германии это непривычный формат, учитывая, что прошлые визиты немецких глав правительства почти всегда сопровождал пул журналистов. Это будет вторая встреча Шольца и Байдена. Первая состоялась 7 февраля 2022 года после вступления первого в должность канцлера. По Украине В среду официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт в рамках брифинга кабмина сообщил, что Шольц и Байден на ближайшей встрече, вероятнее всего, обсудят свои грядущие шаги по Украине - как будут проходить следующие месяцы в охваченной конфликтом стране и что это будет означать для поддержки, которую союзники и члены альянса смогут организовать для неё. Встреча пройдёт на фоне сообщений об успехе российских войск на участке фронта у города Артёмовск, боям за который в западных и преимущественно немецких СМИ придавали символизм переломного момента в конфликте. Представители правительства Германии уже несколько раз сообщали, что возлагают надежды на поставляемые Киеву танки. По данным со стороны ДНР и по заверениям министерства обороны Польши, отдельные единицы танков Leopard уже находятся на Украине. Танки раздора Поездке предшествовали длившиеся месяцами дебаты о танках, которые советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на прошлой неделе в эфире CNN и вовсе назвал "давлением" со стороны Берлина. Салливан заявил, что Вашингтон не собирался передавать Киеву свои боевые машины, а положительное решение принял лишь из-за настойчивости Берлина. В немецком правительстве это поспешили опровергнуть. Так, на брифинге кабинета министров страны в этот понедельник, спикер правительства Вольфганг Бюхнер назвал это "интерпретацией" - с точки же зрения самого правительства, Шольц и Байден "тесно согласовывали и интенсивно обсуждали многие темы и в итоге пришли к хорошим результатам". Заявления Салливана перекликаются со статьёй немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, которая ещё в январе со ссылкой на свои источники сообщала, что Шольц в одном из разговоров с президентом Байденом дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2 лишь при условии, что американская сторона направит Киеву танки Abrams. Уже тогда кабмин страны заявлял, что это не соответствует действительности. Трансатлантический рубеж В преддверии своей поездки в Вашингтон Шольц заявил в бундестаге, что "год рубежа новых времён", отсчет которого, по его мнению, начался с начала конфликта на Украине, - это и год трансатлантического партнёрства. Также он заявил, что Берлин и Вашингтон едины во мнении, что НАТО не должна становиться стороной конфликта на Украине. Речь канцлера была анонсирована под названием "Год рубежа новых времен - укрепление безопасности Германии и союзов, поддержка Украины". После выступления в бундестаге, а затем краткой встречи с премьером Армении Николом Пашиняном Шольц отправился на правительственном лайнере в Вашингтон.

https://ria.ru/20230302/sholts-1855470588.html

https://ria.ru/20230303/levye-1855508335.html

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