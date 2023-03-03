https://ria.ru/20230303/sertifikaty-1855650047.html

На Ямале выдали 25 первых реабилитационных сертификатов участникам СВО

На Ямале выдали 25 первых реабилитационных сертификатов участникам СВО - РИА Новости, 03.03.2023

На Ямале выдали 25 первых реабилитационных сертификатов участникам СВО

На Ямале выдали 25 первых реабилитационных сертификатов участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T15:40

2023-03-03T15:40

2023-03-03T15:40

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

россия

дмитрий артюхов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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САЛЕХАРД, 3 мар – РИА Новости. На Ямале выдали 25 первых реабилитационных сертификатов участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба губернатора региона."На Ямале реализуется комплекс мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Он включает порядка 40 мер социальной поддержки в виде выплат и льгот в сферах социальной защиты, образования, культуры, спорта, здравоохранения. Системная поддержка оказывается по поручению губернатора региона Дмитрия Артюхова. Реабилитационный сертификат в размере 120 тысяч рублей на получение медицинских услуг является одной из таких мер поддержки. Сегодня их получили 25 граждан", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, двое ямальцев уже реализовали свои сертификаты."Обратиться за сертификатом могут мобилизованные, добровольцы, командированные военнослужащие и члены отряда "Барс" в течение пяти лет после окончания участия в СВО", - приводятся в сообщении слова директора департамента социальной защиты населения ЯНАО Оксаны Медынской.Для получения сертификата понадобится подтвердить соблюдение одного из обязательных критериев – постоянное проживание на Ямале либо наличие отметки о постановке на учет в военкомате на территории округа на дату отправки на спецоперацию, либо факт прохождения службы в органах Росгвардии, ОВД РФ и других ведомствах, отмечают власти.Использовать сертификат необходимо в течение двух лет после его получения. При этом возможны два варианта его реализации. Первый – гражданин заключает договор с медицинской организацией о предоставлении платных услуг и обращается в органы соцзащиты для направления средств сертификата на оплату стоимости планируемого лечения. В данном случае деньги будут переведены напрямую в учреждение. Второй – гражданин вправе обратиться за возмещением понесенных расходов в течение полугода после получения медицинских услуг.

https://ria.ru/20230216/spetspredstavitel-1852385448.html

ямал

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия, дмитрий артюхов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)