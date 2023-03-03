Рейтинг@Mail.ru
На Ямале выдали 25 первых реабилитационных сертификатов участникам СВО - РИА Новости, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
15:40 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/sertifikaty-1855650047.html
На Ямале выдали 25 первых реабилитационных сертификатов участникам СВО
На Ямале выдали 25 первых реабилитационных сертификатов участникам СВО - РИА Новости, 03.03.2023
На Ямале выдали 25 первых реабилитационных сертификатов участникам СВО
На Ямале выдали 25 первых реабилитационных сертификатов участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T15:40
2023-03-03T15:40
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
россия
дмитрий артюхов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1846978880_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c889ed7c63c95685074c5624ea2c9472.jpg
САЛЕХАРД, 3 мар – РИА Новости. На Ямале выдали 25 первых реабилитационных сертификатов участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба губернатора региона."На Ямале реализуется комплекс мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Он включает порядка 40 мер социальной поддержки в виде выплат и льгот в сферах социальной защиты, образования, культуры, спорта, здравоохранения. Системная поддержка оказывается по поручению губернатора региона Дмитрия Артюхова. Реабилитационный сертификат в размере 120 тысяч рублей на получение медицинских услуг является одной из таких мер поддержки. Сегодня их получили 25 граждан", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, двое ямальцев уже реализовали свои сертификаты."Обратиться за сертификатом могут мобилизованные, добровольцы, командированные военнослужащие и члены отряда "Барс" в течение пяти лет после окончания участия в СВО", - приводятся в сообщении слова директора департамента социальной защиты населения ЯНАО Оксаны Медынской.Для получения сертификата понадобится подтвердить соблюдение одного из обязательных критериев – постоянное проживание на Ямале либо наличие отметки о постановке на учет в военкомате на территории округа на дату отправки на спецоперацию, либо факт прохождения службы в органах Росгвардии, ОВД РФ и других ведомствах, отмечают власти.Использовать сертификат необходимо в течение двух лет после его получения. При этом возможны два варианта его реализации. Первый – гражданин заключает договор с медицинской организацией о предоставлении платных услуг и обращается в органы соцзащиты для направления средств сертификата на оплату стоимости планируемого лечения. В данном случае деньги будут переведены напрямую в учреждение. Второй – гражданин вправе обратиться за возмещением понесенных расходов в течение полугода после получения медицинских услуг.
https://ria.ru/20230216/spetspredstavitel-1852385448.html
ямал
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1846978880_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_01d9d8eea34febb93a21d026c2bba531.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия, дмитрий артюхов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Россия, Дмитрий Артюхов, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)

На Ямале выдали 25 первых реабилитационных сертификатов участникам СВО

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции
Читать ria.ru в
САЛЕХАРД, 3 мар – РИА Новости. На Ямале выдали 25 первых реабилитационных сертификатов участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"На Ямале реализуется комплекс мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Он включает порядка 40 мер социальной поддержки в виде выплат и льгот в сферах социальной защиты, образования, культуры, спорта, здравоохранения. Системная поддержка оказывается по поручению губернатора региона Дмитрия Артюхова. Реабилитационный сертификат в размере 120 тысяч рублей на получение медицинских услуг является одной из таких мер поддержки. Сегодня их получили 25 граждан", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, двое ямальцев уже реализовали свои сертификаты.
"Обратиться за сертификатом могут мобилизованные, добровольцы, командированные военнослужащие и члены отряда "Барс" в течение пяти лет после окончания участия в СВО", - приводятся в сообщении слова директора департамента социальной защиты населения ЯНАО Оксаны Медынской.
Для получения сертификата понадобится подтвердить соблюдение одного из обязательных критериев – постоянное проживание на Ямале либо наличие отметки о постановке на учет в военкомате на территории округа на дату отправки на спецоперацию, либо факт прохождения службы в органах Росгвардии, ОВД РФ и других ведомствах, отмечают власти.
Спецпредставитель губернатора ЯНАО по вопросам специальной военной операции Денис Санников - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Губернатор Ямала назначил спецпредставителя по вопросам СВО
16 февраля, 13:11
Использовать сертификат необходимо в течение двух лет после его получения. При этом возможны два варианта его реализации. Первый – гражданин заключает договор с медицинской организацией о предоставлении платных услуг и обращается в органы соцзащиты для направления средств сертификата на оплату стоимости планируемого лечения. В данном случае деньги будут переведены напрямую в учреждение. Второй – гражданин вправе обратиться за возмещением понесенных расходов в течение полугода после получения медицинских услуг.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)РоссияДмитрий АртюховФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала