https://ria.ru/20230303/sanktsii-1855763624.html

СМИ: ЕС введет санкции против Китая, если будут поставки оружия в Россию

СМИ: ЕС введет санкции против Китая, если будут поставки оружия в Россию - РИА Новости, 03.03.2023

СМИ: ЕС введет санкции против Китая, если будут поставки оружия в Россию

В ЕС заявляют, что ответят санкциями, если Китай будет поставлять вооружение России, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T21:03

2023-03-03T21:03

2023-03-03T22:12

в мире

китай

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сша

дмитрий песков

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В ЕС заявляют, что ответят санкциями, если Китай будет поставлять вооружение России, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Высокопоставленный европейский чиновник заявил в пятницу, что будет абсолютной "красной чертой", если Китай предоставит оружие России, добавив, что ЕС ответит санкциями", - говорится в сообщении агентства. Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали заявила, что в Еврокомиссии рассчитывают, что Китай не будет поставлять оружие России. США и их союзники многократно заявляли об обеспокоенности возможностью поставок Китаем оружия России. На это официальный Пекин обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину. Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь уже заявлял, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы планах помощи вооружениями со стороны Китая России, заявил, что Пекин это решительно опроверг и добавить к этому нечего.

https://ria.ru/20230303/kitay-1855653871.html

https://ria.ru/20230201/es-1849063609.html

китай

россия

сша

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в мире, китай, россия, сша, дмитрий песков, евросоюз, еврокомиссия, ситуация в днр и лнр