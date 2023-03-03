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СМИ: ЕС введет санкции против Китая, если будут поставки оружия в Россию - РИА Новости, 03.03.2023
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21:03 03.03.2023 (обновлено: 22:12 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/sanktsii-1855763624.html
СМИ: ЕС введет санкции против Китая, если будут поставки оружия в Россию
СМИ: ЕС введет санкции против Китая, если будут поставки оружия в Россию - РИА Новости, 03.03.2023
СМИ: ЕС введет санкции против Китая, если будут поставки оружия в Россию
В ЕС заявляют, что ответят санкциями, если Китай будет поставлять вооружение России, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T21:03
2023-03-03T22:12
в мире
китай
россия
сша
дмитрий песков
евросоюз
еврокомиссия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В ЕС заявляют, что ответят санкциями, если Китай будет поставлять вооружение России, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Высокопоставленный европейский чиновник заявил в пятницу, что будет абсолютной "красной чертой", если Китай предоставит оружие России, добавив, что ЕС ответит санкциями", - говорится в сообщении агентства. Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали заявила, что в Еврокомиссии рассчитывают, что Китай не будет поставлять оружие России. США и их союзники многократно заявляли об обеспокоенности возможностью поставок Китаем оружия России. На это официальный Пекин обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину. Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь уже заявлял, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы планах помощи вооружениями со стороны Китая России, заявил, что Пекин это решительно опроверг и добавить к этому нечего.
https://ria.ru/20230303/kitay-1855653871.html
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в мире, китай, россия, сша, дмитрий песков, евросоюз, еврокомиссия, ситуация в днр и лнр
В мире, Китай, Россия, США, Дмитрий Песков, Евросоюз, Еврокомиссия, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: ЕС введет санкции против Китая, если будут поставки оружия в Россию

Reuters: ЕС может ввести санкции против Китая, если страна предоставит оружие России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В ЕС заявляют, что ответят санкциями, если Китай будет поставлять вооружение России, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Высокопоставленный европейский чиновник заявил в пятницу, что будет абсолютной "красной чертой", если Китай предоставит оружие России, добавив, что ЕС ответит санкциями", - говорится в сообщении агентства.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
В ЕС рассчитывают, что Китай не будет поставлять оружие России
Вчера, 15:39
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали заявила, что в Еврокомиссии рассчитывают, что Китай не будет поставлять оружие России.
США и их союзники многократно заявляли об обеспокоенности возможностью поставок Китаем оружия России. На это официальный Пекин обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину. Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь уже заявлял, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы планах помощи вооружениями со стороны Китая России, заявил, что Пекин это решительно опроверг и добавить к этому нечего.
Флаги Германии, России и ЕС - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
В Китае сделали предупреждение ЕС словами о России
1 февраля, 18:33
 
В миреКитайРоссияСШАДмитрий ПесковЕвросоюзЕврокомиссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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