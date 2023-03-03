https://ria.ru/20230303/sanktsii-1855739661.html
США ввели санкции против шести россиян
США ввели санкции против шести россиян - РИА Новости, 03.03.2023
США ввели санкции против шести россиян
США ввели санкции против шести граждан России в соответствии с так называемым "законом Магнитского", сообщает министерство финансов страны. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T18:52
2023-03-03T18:52
2023-03-03T18:55
сша
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владимир кара-мурза
евросоюз
санкции в отношении россии
олег свириденко
елена ленская
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. США ввели санкции против шести граждан России в соответствии с так называемым "законом Магнитского", сообщает министерство финансов страны. Среди попавших под санкции указан заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко, судья Басманного суда Москвы Елена Ленская, судья Хамовнического районного суда Диана Мищенко и другие лица, которых США связывают с делом арестованного оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы*. Вашингтон обвиняет попавших под санкции якобы в нарушении прав человека. США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека. Позднее аналогичные списки ввели ряд стран ЕС. Кара-Мурзу* обвиняют в госизмене и распространении фейков про российскую армию. В начале февраля Басманный суд Москвы продлил срок ареста Кара-Мурзы* до 12 марта.* Признан физлицом, выполняющим функции иноагента.
https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854163725.html
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сша, россия, москва, владимир кара-мурза, евросоюз, санкции в отношении россии, олег свириденко, елена ленская, политика
США, Россия, Москва, Владимир Кара-Мурза, Евросоюз, Санкции в отношении России, Олег Свириденко, Елена Ленская, Политика
США ввели санкции против шести россиян
Минфин: США ввели санкции против шести россиян законом Магнитского