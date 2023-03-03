https://ria.ru/20230303/rzhev-1855506665.html
Во Ржеве пройдут мероприятия к 80-летию освобождения
Во Ржеве пройдут мероприятия к 80-летию освобождения - РИА Новости, 03.03.2023
Во Ржеве пройдут мероприятия к 80-летию освобождения
В городе Ржев и Зубцовском районе Тверской области в пятницу пройдут мероприятия в честь 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщила... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T00:49
2023-03-03T00:49
2023-03-03T00:49
общество
ржев
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РЯЗАНЬ, 3 мар - РИА Новости. В городе Ржев и Зубцовском районе Тверской области в пятницу пройдут мероприятия в честь 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщила пресс-служба правительства региона. "Третьего марта исполнится 80 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков города Ржева и Зубцовского района. В честь знаменательной даты в муниципальных округах пройдут памятные и праздничные мероприятия", - говорится в сообщении. В 11.00 пройдет церемония возложения цветов к Ржевскому мемориалу Советскому Солдату. В 12.00 торжественные мероприятия продолжатся на Советской площади города и на мемориальном комплексе "Сишка", состоится прохождение войск Ржевского гарнизона, возложение цветов к Обелиску освободителям Ржева. Запланирована также интерактивная программа "Победный март" с участием духового оркестра, а в 15.30 на Ржевском мемориале Советскому солдату состоится патриотическая акция с развертыванием масштабной копии знамени Победы. Во Дворце культуры города Ржева пройдет концерт с участием коллективов и солистов Московской Государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Среди мероприятий, приуроченных к 80-летия освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков, в муниципалитете организованы также выставка-конкурс детского художественного творчества "Ржевская битва", часы памяти и уроки мужества "Город помнит своих героев". В школах проходит патриотическая акция фотохроники "Они сражались за Ржев". В Зубцовском округе пройдут церемонии возложения цветов к воинским захоронениям, мемориалам, памятным знакам, состоится торжественный митинг с участием ветеранских организаций, трудовых коллективов, школьников. В 21.00 планируется праздничный салют. Ржев был захвачен гитлеровцами 14 октября 1941 года и 17 месяцев находился под оккупацией. С октября 1941 года по март 1943 года на подступах к городу проходили ожесточенные бои. В конце января 1942 года в результате наступления советских войск на центральном участке советско-германского фронта образовался выступ, получивший название Ржевско-Вяземский плацдарм. Он охватывал территорию Ржева и соседних районов Калининской и Смоленской областей. Здесь развернулась Ржевская битва.
https://ria.ru/20230303/rzhev-1855505582.html
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общество, ржев
Во Ржеве пройдут мероприятия к 80-летию освобождения
Во Ржеве пройдут мероприятия к 80-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков
РЯЗАНЬ, 3 мар - РИА Новости.
В городе Ржев и Зубцовском районе Тверской области в пятницу пройдут мероприятия в честь 80-летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщила пресс-служба правительства региона
.
"Третьего марта исполнится 80 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков города Ржева и Зубцовского района. В честь знаменательной даты в муниципальных округах пройдут памятные и праздничные мероприятия", - говорится в сообщении.
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В 11.00 пройдет церемония возложения цветов к Ржевскому мемориалу Советскому Солдату. В 12.00 торжественные мероприятия продолжатся на Советской площади города и на мемориальном комплексе "Сишка", состоится прохождение войск Ржевского гарнизона, возложение цветов к Обелиску освободителям Ржева. Запланирована также интерактивная программа "Победный март" с участием духового оркестра, а в 15.30 на Ржевском мемориале Советскому солдату состоится патриотическая акция с развертыванием масштабной копии знамени Победы. Во Дворце культуры города Ржева пройдет концерт с участием коллективов и солистов Московской Государственной консерватории им. П.И. Чайковского.
Среди мероприятий, приуроченных к 80-летия освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков, в муниципалитете организованы также выставка-конкурс детского художественного творчества "Ржевская битва", часы памяти и уроки мужества "Город помнит своих героев". В школах проходит патриотическая акция фотохроники "Они сражались за Ржев".
В Зубцовском округе пройдут церемонии возложения цветов к воинским захоронениям, мемориалам, памятным знакам, состоится торжественный митинг с участием ветеранских организаций, трудовых коллективов, школьников.
«
"Во всех образовательных учреждениях муниципалитета завтра будет организован единый урок правды. О военном времени и героических страницах истории зубцовской земли школьники смогут узнать из архивных материалов и документов. Тематические беседы для самых маленьких пройдут в дошкольных учреждениях", - подчеркивается в сообщении.
В 21.00 планируется праздничный салют.
Ржев был захвачен гитлеровцами 14 октября 1941 года и 17 месяцев находился под оккупацией. С октября 1941 года по март 1943 года на подступах к городу проходили ожесточенные бои. В конце января 1942 года в результате наступления советских войск на центральном участке советско-германского фронта образовался выступ, получивший название Ржевско-Вяземский плацдарм. Он охватывал территорию Ржева и соседних районов Калининской и Смоленской областей
. Здесь развернулась Ржевская битва.
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