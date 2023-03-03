Рейтинг@Mail.ru
Террористической атакой в Брянской области Киев добился своего - РИА Новости, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 03.03.2023 (обновлено: 12:23 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/rezhim-1855479374.html
Террористической атакой в Брянской области Киев добился своего
Террористической атакой в Брянской области Киев добился своего - РИА Новости, 03.03.2023
Террористической атакой в Брянской области Киев добился своего
Кодла кровавых комиков, находящаяся сейчас у власти в остатках Украины, была выбрана Западом для своего продолжительного и жестокого спектакля совершенно... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T08:00
2023-03-03T12:23
аналитика
украина
россия
сша
майк помпео
аль-каида
исламское государство
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
Кодла кровавых комиков, находящаяся сейчас у власти в остатках Украины, была выбрана Западом для своего продолжительного и жестокого спектакля совершенно неслучайно. Миром и войной на планете сейчас правят эмоции, которыми управляют создатели контента, и западные кураторы с самого начала СВО (а на самом деле задолго до этого) сделали ставку на информджихад, успешно обкатанный спецслужбами США и Европы на Аль-Каиде*, ИГИЛ* и так далее.На первый взгляд не совсем понятно: а что надеялись и на что рассчитывали украинские диверсанты, свободно зашедшие на территорию России примерно через три недели после того, как руководство Брянской области отчиталось об успешном завершении укрепления границы с Украиной, а потом спешно ретировавшиеся, убив и ранив нескольких мирных жителей.На самом деле им удалось "сделать картинку", то есть несколько видео на фоне русского села, которые стали мгновенно распространяться по каналам ЦИПСО Украины и тиражироваться нашими доморощенными "всепропальщиками". Цель "картинки" — вызвать эмоции у определенных целевых аудиторий: у россиян — страх, растерянность, неуверенность и гнев в сторону "некомпетентных властей и армии, которые не способны защитить людей на своей собственной территории", у украинцев — подъем боевого духа ("во как мы можем!"), у западной аудитории и спонсоров Украины — злорадство, облегчение и укрепление уверенности в том, что все идет хорошо и они скоро наконец задушат эту надоедливую и агрессивную бензоколонку с ядерными ракетами.При этом западные режиссеры сделали упор на том, что украинские террористы — вовсе не террористы и даже не украинские. Сразу после публикации роликов были идентифицированы их участники, каждый из которых — этнический русский из так называемого Русского добровольческого корпуса в составе ВСУ, который, оказывается, не подло убивает мирных граждан, а мужественно борется против путинского режима. Цель такого поворота — показать, что российское общество раздроблено, что как минимум его часть готова с оружием в руках выступить против антинародных властей России.Какие бы цели ни ставили перед собой лицедеи-убийцы, перед нашей властью, армией и обществом в полный рост встает необходимость наконец принять, что мы имеем дело с самым настоящим террористическим режимом, который сделает абсолютно все, что ему укажут и до чего у него дотянутся руки. Преступной халатностью будет игнорировать опасность техногенных, химических, ядерных и биологических атак, вероятность которых будет тем выше, чем ближе будет вырисовываться военное поражение Украины. Наше благородство, благодушие и апатия могут стоить жизни сотням тысяч и даже миллионам людей.Мировой опыт борьбы с терроризмом описан в неисчислимом количестве исследований и докладов. Западные эксперты сходятся в одном: борьба с террористами должна фокусироваться на поражении их "гнезд" и быстром, последовательном и непредсказуемом отсечении всех голов террористической гидры, потому что террористов невозможно перевоспитать: без сверхидеи само их существование бессмысленно. Сверхидея и религия украинского режима и ядра националистического социума Украины — уничтожение России. Отказаться от этого для них невозможно физически и теологически — а значит, они сами выбрали свою судьбу.В 1996 году директор ЦРУ Джон Дейч заявил, что главное оружие борьбы с террором — возмездие военными средствами до тех пор, пока для террористов "в мире нигде не останется безопасных мест". Но, как это постоянно бывает с западными цивилизованными демократиями, борьба против всего плохого тут же превратилась в кровавую борьбу за деньги и мировое доминирование. В 2020-м США обвинили иранского генерала Сулеймани в "заговоре с целью убийства 500 американцев", а потом убили его с дрона ракетой в Ираке. Госсекретарь США Майк Помпео буднично сообщил: "У нас была возможность ликвидировать этот заговор — и мы это сделали". Все просто. А после публикации эксперта Совета по правам человека ООН о том, что данное убийство было незаконным, а обвинения — беспочвенными, спикер Госдепартамента заявила, что "выпуск доклада, обвиняющего США в самозащите, — особое интеллектуальное бесчестье".Россия — не США и не Европа, и мы не будем заниматься политическими убийствами. Мы будем беспощадно, неустанно и всеми средствами уничтожать зло, будем делать так, чтобы террористы гарантированно платили за свои преступления максимальную цену.Если те, кто организовал террористический акт в Брянской области, хотели вызвать у нас эмоции — у них это удалось. Но это не страх и не растерянность. Это хладнокровная ярость, которая будет нас подпитывать до того момента, пока последний террорист не отправится в гости к Бандере, как отправились в свой террористический рай все до единого убийцы детей в Беслане и Буденновске.Наш президент в свое время пообещал "мочить террористов в сортире", и он свое обещание выполнил. Вчера, комментируя события на Брянщине, он сказал, что укротеррористов мы "обязательно дожмем".А значит, пришло время официально назвать укротеррористов террористами и нажать таймер обратного отсчета.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html
https://ria.ru/20230120/zaes-1846255108.html
https://ria.ru/20230302/natsionalisty-1855474579.html
https://ria.ru/20230302/razminirovanie-1855425318.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, украина, россия, сша, майк помпео, аль-каида, исламское государство, вооруженные силы украины
Аналитика, Украина, Россия, США, Майк Помпео, Аль-Каида, Исламское государство, Вооруженные силы Украины

Террористической атакой в Брянской области Киев добился своего

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Все материалы
Кодла кровавых комиков, находящаяся сейчас у власти в остатках Украины, была выбрана Западом для своего продолжительного и жестокого спектакля совершенно неслучайно. Миром и войной на планете сейчас правят эмоции, которыми управляют создатели контента, и западные кураторы с самого начала СВО (а на самом деле задолго до этого) сделали ставку на информджихад, успешно обкатанный спецслужбами США и Европы на Аль-Каиде*, ИГИЛ* и так далее.
На первый взгляд не совсем понятно: а что надеялись и на что рассчитывали украинские диверсанты, свободно зашедшие на территорию России примерно через три недели после того, как руководство Брянской области отчиталось об успешном завершении укрепления границы с Украиной, а потом спешно ретировавшиеся, убив и ранив нескольких мирных жителей.
Сотрудник Росгвардии во время проведения операции по обнаружению схронов - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Террористическая атака в Брянской области: Россия знает, что делать
Вчера, 14:04
На самом деле им удалось "сделать картинку", то есть несколько видео на фоне русского села, которые стали мгновенно распространяться по каналам ЦИПСО Украины и тиражироваться нашими доморощенными "всепропальщиками". Цель "картинки" — вызвать эмоции у определенных целевых аудиторий: у россиян — страх, растерянность, неуверенность и гнев в сторону "некомпетентных властей и армии, которые не способны защитить людей на своей собственной территории", у украинцев — подъем боевого духа ("во как мы можем!"), у западной аудитории и спонсоров Украины — злорадство, облегчение и укрепление уверенности в том, что все идет хорошо и они скоро наконец задушат эту надоедливую и агрессивную бензоколонку с ядерными ракетами.
При этом западные режиссеры сделали упор на том, что украинские террористы — вовсе не террористы и даже не украинские. Сразу после публикации роликов были идентифицированы их участники, каждый из которых — этнический русский из так называемого Русского добровольческого корпуса в составе ВСУ, который, оказывается, не подло убивает мирных граждан, а мужественно борется против путинского режима. Цель такого поворота — показать, что российское общество раздроблено, что как минимум его часть готова с оружием в руках выступить против антинародных властей России.
Какие бы цели ни ставили перед собой лицедеи-убийцы, перед нашей властью, армией и обществом в полный рост встает необходимость наконец принять, что мы имеем дело с самым настоящим террористическим режимом, который сделает абсолютно все, что ему укажут и до чего у него дотянутся руки. Преступной халатностью будет игнорировать опасность техногенных, химических, ядерных и биологических атак, вероятность которых будет тем выше, чем ближе будет вырисовываться военное поражение Украины. Наше благородство, благодушие и апатия могут стоить жизни сотням тысяч и даже миллионам людей.
Советник гендиректора Росэнергоатома: Киев финансирует саботаж на ЗАЭС - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
"Росэнергоатом" обвинил Украину в ядерном терроризме против Запорожской АЭС
20 января, 14:09
Мировой опыт борьбы с терроризмом описан в неисчислимом количестве исследований и докладов. Западные эксперты сходятся в одном: борьба с террористами должна фокусироваться на поражении их "гнезд" и быстром, последовательном и непредсказуемом отсечении всех голов террористической гидры, потому что террористов невозможно перевоспитать: без сверхидеи само их существование бессмысленно. Сверхидея и религия украинского режима и ядра националистического социума Украины — уничтожение России. Отказаться от этого для них невозможно физически и теологически — а значит, они сами выбрали свою судьбу.
В 1996 году директор ЦРУ Джон Дейч заявил, что главное оружие борьбы с террором — возмездие военными средствами до тех пор, пока для террористов "в мире нигде не останется безопасных мест". Но, как это постоянно бывает с западными цивилизованными демократиями, борьба против всего плохого тут же превратилась в кровавую борьбу за деньги и мировое доминирование. В 2020-м США обвинили иранского генерала Сулеймани в "заговоре с целью убийства 500 американцев", а потом убили его с дрона ракетой в Ираке. Госсекретарь США Майк Помпео буднично сообщил: "У нас была возможность ликвидировать этот заговор — и мы это сделали". Все просто. А после публикации эксперта Совета по правам человека ООН о том, что данное убийство было незаконным, а обвинения — беспочвенными, спикер Госдепартамента заявила, что "выпуск доклада, обвиняющего США в самозащите, — особое интеллектуальное бесчестье".
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
ФСБ выдавила диверсантов на Украину, по ним нанесен массированный удар
Вчера, 19:18
Россия — не США и не Европа, и мы не будем заниматься политическими убийствами. Мы будем беспощадно, неустанно и всеми средствами уничтожать зло, будем делать так, чтобы террористы гарантированно платили за свои преступления максимальную цену.
Если те, кто организовал террористический акт в Брянской области, хотели вызвать у нас эмоции — у них это удалось. Но это не страх и не растерянность. Это хладнокровная ярость, которая будет нас подпитывать до того момента, пока последний террорист не отправится в гости к Бандере, как отправились в свой террористический рай все до единого убийцы детей в Беслане и Буденновске.
Наш президент в свое время пообещал "мочить террористов в сортире", и он свое обещание выполнил. Вчера, комментируя события на Брянщине, он сказал, что укротеррористов мы "обязательно дожмем".
А значит, пришло время официально назвать укротеррористов террористами и нажать таймер обратного отсчета.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Сотрудники Росгвардии и ФСБ - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
ФСБ работает над разминированием взрывчатки, найденной в Брянской области
Вчера, 16:48
 
АналитикаУкраинаРоссияСШАМайк ПомпеоАль-КаидаИсламское государствоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала