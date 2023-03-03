Рейтинг@Mail.ru
Re:Store не имеет данных о прекращении гарантии на Mac и iPad в России - РИА Новости, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 03.03.2023 (обновлено: 17:32 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/restore-1855688581.html
Re:Store не имеет данных о прекращении гарантии на Mac и iPad в России
Re:Store не имеет данных о прекращении гарантии на Mac и iPad в России - РИА Новости, 03.03.2023
Re:Store не имеет данных о прекращении гарантии на Mac и iPad в России
re:Store не располагает информацией о прекращении гарантии на Mac и iPad в России, выполняет обязательства перед клиентами для всей техники, купленной в сети,... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T16:53
2023-03-03T17:32
россия
apple ipad
экономика
apple
общество
mac os
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754344052_2:0:1918:1078_1920x0_80_0_0_ba6b967c2788df4ad8ef7f3724852452.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. re:Store не располагает информацией о прекращении гарантии на Mac и iPad в России, выполняет обязательства перед клиентами для всей техники, купленной в сети, сообщили РИА Новости в Inventive Retail Group, управляющей розничными сетями re:Store, Nike, Street Beat, Lego.В феврале газета "Известия" написала, что российские авторизованные сервисные центры Apple стали отказывать владельцам в ремонте устройств, купленных за границей. Со стороны компании таких распоряжений не поступало, сообщили тогда в техподдержке Apple. Теперь в Telegram-каналах появилась информация, что Apple разослала авторизованным сервисным центрам сообщение о прекращении гарантии на официальные Mac и iPad в России."У нас такой информации нет. re:Store выполнял и выполняет гарантийные обязательства перед своими клиентами в полном объеме для всей техники, купленной в сети re:Store, как этого требует законодательство", - ответили в компании на вопрос о том, действительна ли эта информация.Россия попала под жесткие западные санкции после начала в феврале прошлого года спецоперации по демилитаризации Украины, множество компаний приостановили поставки своей продукции в страну. В частности, Apple остановила поставки еще в марте. Власти РФ разрешили на 2022 год параллельный импорт, то есть ввоз товаров в страну без согласия правообладателей. Перечень такой продукции был утвержден Минпромторгом в мае, продукция Apple в него вошла.
https://ria.ru/20230227/apple-1854653831.html
https://ria.ru/20230215/igry-1852101191.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754344052_242:0:1679:1078_1920x0_80_0_0_6c8b3f24bdfeb672b0a9cffbd75af058.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, apple ipad, экономика, apple, общество, mac os
Россия, Apple iPad, Экономика, Apple, Общество, Mac OS
Re:Store не имеет данных о прекращении гарантии на Mac и iPad в России

Re:Store сообщил, что не располагает данными о прекращении гарантии на Mac и iPad в России

© РИА Новости / Кирилл КаримовApple iPad mini 6
Apple iPad mini 6 - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Apple iPad mini 6. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. re:Store не располагает информацией о прекращении гарантии на Mac и iPad в России, выполняет обязательства перед клиентами для всей техники, купленной в сети, сообщили РИА Новости в Inventive Retail Group, управляющей розничными сетями re:Store, Nike, Street Beat, Lego.
В феврале газета "Известия" написала, что российские авторизованные сервисные центры Apple стали отказывать владельцам в ремонте устройств, купленных за границей. Со стороны компании таких распоряжений не поступало, сообщили тогда в техподдержке Apple. Теперь в Telegram-каналах появилась информация, что Apple разослала авторизованным сервисным центрам сообщение о прекращении гарантии на официальные Mac и iPad в России.
Зданиие Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
ФАС подтвердила, что Apple оплатила штраф в 906 миллионов рублей
27 февраля, 17:03
"У нас такой информации нет. re:Store выполнял и выполняет гарантийные обязательства перед своими клиентами в полном объеме для всей техники, купленной в сети re:Store, как этого требует законодательство", - ответили в компании на вопрос о том, действительна ли эта информация.
Россия попала под жесткие западные санкции после начала в феврале прошлого года спецоперации по демилитаризации Украины, множество компаний приостановили поставки своей продукции в страну. В частности, Apple остановила поставки еще в марте. Власти РФ разрешили на 2022 год параллельный импорт, то есть ввоз товаров в страну без согласия правообладателей. Перечень такой продукции был утвержден Минпромторгом в мае, продукция Apple в него вошла.
Экран смартфона с заставкой игры Ферма - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
Минцифры готовит законопроект по предустановке игр на смартфоны
15 февраля, 11:05
 
РоссияApple iPadЭкономикаAppleОбществоMac OS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала