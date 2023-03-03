https://ria.ru/20230303/restore-1855688581.html

Re:Store не имеет данных о прекращении гарантии на Mac и iPad в России

Re:Store не имеет данных о прекращении гарантии на Mac и iPad в России - РИА Новости, 03.03.2023

Re:Store не имеет данных о прекращении гарантии на Mac и iPad в России

re:Store не располагает информацией о прекращении гарантии на Mac и iPad в России, выполняет обязательства перед клиентами для всей техники, купленной в сети,... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T16:53

2023-03-03T16:53

2023-03-03T17:32

россия

apple ipad

экономика

apple

общество

mac os

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. re:Store не располагает информацией о прекращении гарантии на Mac и iPad в России, выполняет обязательства перед клиентами для всей техники, купленной в сети, сообщили РИА Новости в Inventive Retail Group, управляющей розничными сетями re:Store, Nike, Street Beat, Lego.В феврале газета "Известия" написала, что российские авторизованные сервисные центры Apple стали отказывать владельцам в ремонте устройств, купленных за границей. Со стороны компании таких распоряжений не поступало, сообщили тогда в техподдержке Apple. Теперь в Telegram-каналах появилась информация, что Apple разослала авторизованным сервисным центрам сообщение о прекращении гарантии на официальные Mac и iPad в России."У нас такой информации нет. re:Store выполнял и выполняет гарантийные обязательства перед своими клиентами в полном объеме для всей техники, купленной в сети re:Store, как этого требует законодательство", - ответили в компании на вопрос о том, действительна ли эта информация.Россия попала под жесткие западные санкции после начала в феврале прошлого года спецоперации по демилитаризации Украины, множество компаний приостановили поставки своей продукции в страну. В частности, Apple остановила поставки еще в марте. Власти РФ разрешили на 2022 год параллельный импорт, то есть ввоз товаров в страну без согласия правообладателей. Перечень такой продукции был утвержден Минпромторгом в мае, продукция Apple в него вошла.

https://ria.ru/20230227/apple-1854653831.html

https://ria.ru/20230215/igry-1852101191.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, apple ipad, экономика, apple, общество, mac os