Re:Store не имеет данных о прекращении гарантии на Mac и iPad в России
Re:Store сообщил, что не располагает данными о прекращении гарантии на Mac и iPad в России
Apple iPad mini 6. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. re:Store не располагает информацией о прекращении гарантии на Mac и iPad в России, выполняет обязательства перед клиентами для всей техники, купленной в сети, сообщили РИА Новости в Inventive Retail Group, управляющей розничными сетями re:Store, Nike, Street Beat, Lego.
В феврале газета "Известия" написала, что российские авторизованные сервисные центры Apple стали отказывать владельцам в ремонте устройств, купленных за границей. Со стороны компании таких распоряжений не поступало, сообщили тогда в техподдержке Apple. Теперь в Telegram-каналах появилась информация, что Apple разослала авторизованным сервисным центрам сообщение о прекращении гарантии на официальные Mac и iPad в России.
"У нас такой информации нет. re:Store выполнял и выполняет гарантийные обязательства перед своими клиентами в полном объеме для всей техники, купленной в сети re:Store, как этого требует законодательство", - ответили в компании на вопрос о том, действительна ли эта информация.
Россия попала под жесткие западные санкции после начала в феврале прошлого года спецоперации по демилитаризации Украины, множество компаний приостановили поставки своей продукции в страну. В частности, Apple остановила поставки еще в марте. Власти РФ разрешили на 2022 год параллельный импорт, то есть ввоз товаров в страну без согласия правообладателей. Перечень такой продукции был утвержден Минпромторгом в мае, продукция Apple в него вошла.