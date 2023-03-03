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"Нам приказали игнорировать это." В США раскрыли ужасную правду про Байдена - РИА Новости, 03.03.2023
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03:31 03.03.2023 (обновлено: 11:02 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/rech-1855513611.html
"Нам приказали игнорировать это." В США раскрыли ужасную правду про Байдена
"Нам приказали игнорировать это." В США раскрыли ужасную правду про Байдена - РИА Новости, 03.03.2023
"Нам приказали игнорировать это." В США раскрыли ужасную правду про Байдена
Президент США Джо Байден теряет способность воспроизводить речь, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T03:31
2023-03-03T11:02
в мире
сша
джо байден
такер карлсон
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден теряет способность воспроизводить речь, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.По его мнению, у Байдена недостаточно умственных и физических сил, чтобы управлять страной. Карлсон уточнил, что это не информационная атака на Байдена, а лишь наблюдение."Но из-за того, что это естественный процесс, нам приказано игнорировать это", — поделился ведущий.Американский лидер, которому в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет, часто становится поводом для шуток из-за оговорок или забывчивости.
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в мире, сша, джо байден, такер карлсон
В мире, США, Джо Байден, Такер Карлсон
"Нам приказали игнорировать это." В США раскрыли ужасную правду про Байдена

Телеведущий Fox News Карлсон заявил, что президент США Байден теряет способность говорить

© AP Photo / Charlie RiedelПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AP Photo / Charlie Riedel
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден теряет способность воспроизводить речь, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.
«
"Мы показали миллион подобных отрывков за последние годы. Можем показать еще миллион, потому что Джо Байден разговаривает так каждый день. На данный момент он вот так разговаривает. Он теряет способность говорить", — объяснил он.
По его мнению, у Байдена недостаточно умственных и физических сил, чтобы управлять страной. Карлсон уточнил, что это не информационная атака на Байдена, а лишь наблюдение.
"Но из-за того, что это естественный процесс, нам приказано игнорировать это", — поделился ведущий.
Американский лидер, которому в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет, часто становится поводом для шуток из-за оговорок или забывчивости.
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