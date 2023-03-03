https://ria.ru/20230303/rech-1855513611.html
"Нам приказали игнорировать это." В США раскрыли ужасную правду про Байдена
"Нам приказали игнорировать это." В США раскрыли ужасную правду про Байдена - РИА Новости, 03.03.2023
"Нам приказали игнорировать это." В США раскрыли ужасную правду про Байдена
Президент США Джо Байден теряет способность воспроизводить речь, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T03:31
2023-03-03T03:31
2023-03-03T11:02
в мире
сша
джо байден
такер карлсон
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден теряет способность воспроизводить речь, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.По его мнению, у Байдена недостаточно умственных и физических сил, чтобы управлять страной. Карлсон уточнил, что это не информационная атака на Байдена, а лишь наблюдение."Но из-за того, что это естественный процесс, нам приказано игнорировать это", — поделился ведущий.Американский лидер, которому в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет, часто становится поводом для шуток из-за оговорок или забывчивости.
https://ria.ru/20230303/narkotik-1855510068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, такер карлсон
В мире, США, Джо Байден, Такер Карлсон
"Нам приказали игнорировать это." В США раскрыли ужасную правду про Байдена
Телеведущий Fox News Карлсон заявил, что президент США Байден теряет способность говорить
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости.
Президент США Джо Байден теряет способность воспроизводить речь, заявил
ведущий Fox News Такер Карлсон.
«
"Мы показали миллион подобных отрывков за последние годы. Можем показать еще миллион, потому что Джо Байден разговаривает так каждый день. На данный момент он вот так разговаривает. Он теряет способность говорить", — объяснил он.
По его мнению, у Байдена недостаточно умственных и физических сил, чтобы управлять страной. Карлсон уточнил, что это не информационная атака на Байдена, а лишь наблюдение.
"Но из-за того, что это естественный процесс, нам приказано игнорировать это", — поделился ведущий.
Американский лидер, которому в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет, часто становится поводом для шуток из-за оговорок или забывчивости.
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