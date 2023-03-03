https://ria.ru/20230303/rech-1855513611.html

"Нам приказали игнорировать это." В США раскрыли ужасную правду про Байдена

"Нам приказали игнорировать это." В США раскрыли ужасную правду про Байдена - РИА Новости, 03.03.2023

"Нам приказали игнорировать это." В США раскрыли ужасную правду про Байдена

Президент США Джо Байден теряет способность воспроизводить речь, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T03:31

2023-03-03T03:31

2023-03-03T11:02

в мире

сша

джо байден

такер карлсон

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден теряет способность воспроизводить речь, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон.По его мнению, у Байдена недостаточно умственных и физических сил, чтобы управлять страной. Карлсон уточнил, что это не информационная атака на Байдена, а лишь наблюдение."Но из-за того, что это естественный процесс, нам приказано игнорировать это", — поделился ведущий.Американский лидер, которому в ноябре прошлого года исполнилось 80 лет, часто становится поводом для шуток из-за оговорок или забывчивости.

https://ria.ru/20230303/narkotik-1855510068.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, джо байден, такер карлсон