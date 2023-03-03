https://ria.ru/20230303/rebenok-1855754460.html
В Новгородской области из окна дома выпал четырехлетний ребенок
В Новгородской области из окна дома выпал четырехлетний ребенок - РИА Новости, 03.03.2023
В Новгородской области из окна дома выпал четырехлетний ребенок
В городе Чудово Новгородской области из окна четвертого этажа многократного дома выпал 4-летний мальчик и упал на козырек магазина, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T20:07
2023-03-03T20:07
2023-03-03T20:07
происшествия
новгородская область
чудово
чудовский район
мария молчанова
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В городе Чудово Новгородской области из окна четвертого этажа многократного дома выпал 4-летний мальчик и упал на козырек магазина, сообщает пресс-служба Прокуратуры Новгородской области. В настоящее время ребенок доставлен в медицинское учреждение с повреждениями различной степени тяжести. "Предварительно установлено, что сегодня, 3 марта, 4-летний мальчик, оставшийся без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры, расположенной на 4 этаже многоквартирного дома на ул. Некрасова в г. Чудово на козырек магазина. При этом ребенок воспитывался отцом, его мать лишена родительских прав", - уточняют в ведомстве. Прокуратура Новгородской области. организовала проверку по факту падения ребенка из окна. На месте работает прокурор Чудовского района Мария Молчанова. "Прокуратурой области будет дана оценка деятельности органов системы профилактики при организации работы с несовершеннолетним и его семьей", - сообщила пресс-служба ведомства.
https://ria.ru/20230228/shkolnik-1854812069.html
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происшествия, новгородская область, чудово, чудовский район, мария молчанова
Происшествия, Новгородская область, Чудово, Чудовский район, Мария Молчанова
В Новгородской области из окна дома выпал четырехлетний ребенок
Прокуратура: в Новгородской области из окна четвертого этажа выпал четырехлетний ребенок
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости.
В городе Чудово Новгородской области из окна четвертого этажа многократного дома выпал 4-летний мальчик и упал на козырек магазина, сообщает
пресс-служба Прокуратуры Новгородской области.
В настоящее время ребенок доставлен в медицинское учреждение с повреждениями различной степени тяжести.
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"Предварительно установлено, что сегодня, 3 марта, 4-летний мальчик, оставшийся без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры, расположенной на 4 этаже многоквартирного дома на ул. Некрасова в г. Чудово на козырек магазина. При этом ребенок воспитывался отцом, его мать лишена родительских прав", - уточняют в ведомстве.
Прокуратура Новгородской области. организовала проверку по факту падения ребенка из окна. На месте работает прокурор Чудовского района Мария Молчанова.
"Прокуратурой области будет дана оценка деятельности органов системы профилактики при организации работы с несовершеннолетним и его семьей", - сообщила пресс-служба ведомства.
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