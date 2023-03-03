https://ria.ru/20230303/rebenok-1855681930.html

У арестованного за дискредитацию армии жителя Ефремова могут отобрать дочь

У арестованного за дискредитацию армии жителя Ефремова могут отобрать дочь - РИА Новости, 03.03.2023

У арестованного за дискредитацию армии жителя Ефремова могут отобрать дочь

Попавшего под домашний арест за дискредитацию российской армии в соцсетях жителя Тульской области, дочка которого около года назад нарисовала на уроке... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T16:36

2023-03-03T16:36

2023-03-03T18:46

тульская область

происшествия

вооруженные силы рф

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 мар — РИА Новости. Попавшего под домашний арест за дискредитацию российской армии в соцсетях жителя Тульской области, дочка которого около года назад нарисовала на уроке антивоенный рисунок и вскоре перестала ходить в школу, могут ограничить в родительских правах, соответствующий иск поступил в суд. По данным регионального управления СК, 54-летний житель Ефремова обвиняется в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС в целях защиты интересов Российской Федерации (часть 1 статьи 280.3 УК). В 2022 году мужчина уже привлекался к административной ответственности по аналогичной статье, но высказываться в соцсетях не перестал. Какое-то время, отмечают в СУ СК, обвиняемый скрывался от следствия, снимая квартиру в другом городе. По информации объединенной пресс-службы судов Тульской области, в четверг вечером мужчина помещен под домашний арест. Владимир Билиенко — адвокат мужчины, в одиночку воспитывающего дочь, — рассказал РИА Новости, что после объявления о начале военной операции на Украине девочка на уроке в школе нарисовала рисунок, который расценили как антивоенный."После этого правоохранительные органы стали изучать отца и нашли в его соцсетях то, что подпадает под дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Завели административное дело. А позже уже и уголовное", — заявил Билиенко. Адвокат добавил, что сейчас он не имеет возможности связаться с подзащитным, потому что у того нет телефона. Привезли ли ему ребенка, юрист не знает.В Министерстве труда и социальной защиты Тульской области уточнили РИА Новости, что девочка находится в социально-реабилитационном центре в Ефремове."Проводится подготовка ребенка к возвращению к нормальной учебной деятельности. Одновременно ведется поиск мамы ребенка, которая сейчас проживает отдельно от своей дочери", — заявили в ведомстве.Источник в экстренных службах региона пояснил РИА Новости, что мать девочки живет не в Тульской области. "В настоящее время в суде находится иск об ограничении родительских прав мужчины в отношении девочки", — сказал собеседник, добавив, что фигуранту проведут психиатрическую экспертизу. Он подчеркнул, что интерес у полиции вызвал тот факт, что девочка долго не посещала в школу. "При этом отец не выходил на связь с учителем, и именно по этой причине к семье и явилась полиция, а никак не из-за школьного рисунка", — утверждает собеседник агентства.В объединенной пресс-службе судов Тульской области заявили, что не имеют права комментировать подобные иски.

https://ria.ru/20230303/diskreditatsiya-1855666635.html

https://ria.ru/20230228/feyki-1854982182.html

https://ria.ru/20230227/glukhovskiy-1854719148.html

тульская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

тульская область, происшествия, вооруженные силы рф