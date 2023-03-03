https://ria.ru/20230303/ranenie-1855558875.html

Власти рассказали о состоянии мальчика, раненного в Брянской области

Власти рассказали о состоянии мальчика, раненного в Брянской области - РИА Новости, 03.03.2023

Власти рассказали о состоянии мальчика, раненного в Брянской области

Раненный диверсантами в Брянской области десятилетний мальчик, который помог двум девочкам, находится в стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T11:22

2023-03-03T11:22

2023-03-03T11:41

брянская область

происшествия

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БРЯНСК, 3 мар - РИА Новости. Раненный диверсантами в Брянской области десятилетний мальчик, который помог двум девочкам, находится в стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.Ранее губернатор сообщал, что в результате действий диверсионной группы в селе Любечане ранен мальчик 2012 года рождения. СМИ писали, что 10-летнему Федору удалось помочь двум девочкам, ехавшим с ним в школу в той же машине."Стабилен, все хорошо", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о состоянии пострадавшего ребенка.Брянский губернатор утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла ДРГ. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. Силовики провели в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.

https://ria.ru/20230302/sledstviya-1855498670.html

брянская область

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

брянская область, происшествия