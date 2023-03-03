https://ria.ru/20230303/ranenie-1855558875.html
Власти рассказали о состоянии мальчика, раненного в Брянской области
Власти рассказали о состоянии мальчика, раненного в Брянской области - РИА Новости, 03.03.2023
Власти рассказали о состоянии мальчика, раненного в Брянской области
Раненный диверсантами в Брянской области десятилетний мальчик, который помог двум девочкам, находится в стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T11:22
2023-03-03T11:22
2023-03-03T11:41
брянская область
происшествия
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БРЯНСК, 3 мар - РИА Новости. Раненный диверсантами в Брянской области десятилетний мальчик, который помог двум девочкам, находится в стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.Ранее губернатор сообщал, что в результате действий диверсионной группы в селе Любечане ранен мальчик 2012 года рождения. СМИ писали, что 10-летнему Федору удалось помочь двум девочкам, ехавшим с ним в школу в той же машине."Стабилен, все хорошо", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о состоянии пострадавшего ребенка.Брянский губернатор утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла ДРГ. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. Силовики провели в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
https://ria.ru/20230302/sledstviya-1855498670.html
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, происшествия
Брянская область, Происшествия
Власти рассказали о состоянии мальчика, раненного в Брянской области
Мальчик, который помог девочкам после ранения в Брянской области, в стабильном состоянии
БРЯНСК, 3 мар - РИА Новости. Раненный диверсантами в Брянской области десятилетний мальчик, который помог двум девочкам, находится в стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.
Ранее губернатор сообщал, что в результате действий диверсионной группы в селе Любечане ранен мальчик 2012 года рождения. СМИ писали, что 10-летнему Федору удалось помочь двум девочкам, ехавшим с ним в школу в той же машине.
"Стабилен, все хорошо", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о состоянии пострадавшего ребенка.
Брянский губернатор утром в четверг сообщил, что с Украины
в Климовский район
проникла ДРГ. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин
назвал атаку украинских диверсантов терактом. Силовики провели в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером ФСБ
сообщила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
Бастрыкин направил следственную группу в Брянскую область