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Власти рассказали о состоянии мальчика, раненного в Брянской области - РИА Новости, 03.03.2023
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11:22 03.03.2023 (обновлено: 11:41 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/ranenie-1855558875.html
Власти рассказали о состоянии мальчика, раненного в Брянской области
Власти рассказали о состоянии мальчика, раненного в Брянской области - РИА Новости, 03.03.2023
Власти рассказали о состоянии мальчика, раненного в Брянской области
Раненный диверсантами в Брянской области десятилетний мальчик, который помог двум девочкам, находится в стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T11:22
2023-03-03T11:41
брянская область
происшествия
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БРЯНСК, 3 мар - РИА Новости. Раненный диверсантами в Брянской области десятилетний мальчик, который помог двум девочкам, находится в стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.Ранее губернатор сообщал, что в результате действий диверсионной группы в селе Любечане ранен мальчик 2012 года рождения. СМИ писали, что 10-летнему Федору удалось помочь двум девочкам, ехавшим с ним в школу в той же машине."Стабилен, все хорошо", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о состоянии пострадавшего ребенка.Брянский губернатор утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла ДРГ. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. Силовики провели в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
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брянская область, происшествия
Брянская область, Происшествия
Власти рассказали о состоянии мальчика, раненного в Брянской области

Мальчик, который помог девочкам после ранения в Брянской области, в стабильном состоянии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БРЯНСК, 3 мар - РИА Новости. Раненный диверсантами в Брянской области десятилетний мальчик, который помог двум девочкам, находится в стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.
Ранее губернатор сообщал, что в результате действий диверсионной группы в селе Любечане ранен мальчик 2012 года рождения. СМИ писали, что 10-летнему Федору удалось помочь двум девочкам, ехавшим с ним в школу в той же машине.
"Стабилен, все хорошо", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о состоянии пострадавшего ребенка.
Брянский губернатор утром в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникла ДРГ. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. Силовики провели в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
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