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Власти Брянской области опровергли информацию о сработавшей системе ПВО - РИА Новости, 03.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:50 03.03.2023 (обновлено: 21:10 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/pvo-1855761400.html
Власти Брянской области опровергли информацию о сработавшей системе ПВО
Власти Брянской области опровергли информацию о сработавшей системе ПВО - РИА Новости, 03.03.2023
Власти Брянской области опровергли информацию о сработавшей системе ПВО
В правительстве Брянской области опровергли РИА Новости информацию о сработавшей в городе системе ПВО: звук был из-за истребителя, проходившего звуковой барьер. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T20:50
2023-03-03T21:10
специальная военная операция на украине
брянская область
происшествия
советский район
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БРЯНСК, 3 мар - РИА Новости. В правительстве Брянской области опровергли РИА Новости информацию о сработавшей в городе системе ПВО: звук был из-за истребителя, проходившего звуковой барьер.Глухой хлопок прозвучал в небе над Брянском в пятницу около 20.00, передает корреспондент РИА Новости. Звук был слышен в центре и на окраине Советского района. В соцсетях предположили, что в районе аэропорта сработало ПВО.Представитель регионального правительства эту информацию не подтвердил."Нет. В УМВД сказали, что истребитель сверхзвуковой барьер проходил", - ответила собеседница агентства на вопрос, не связан ли хлопок с работой ПВО.
https://ria.ru/20230303/kolomna-1855632494.html
брянская область
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брянская область, происшествия, советский район
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Происшествия, Советский район
Власти Брянской области опровергли информацию о сработавшей системе ПВО

Власти Брянской области опровергли информацию о сработавшей в городе системе ПВО

CC BY-SA 3.0 / Rave / Брянск
Брянск - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
CC BY-SA 3.0 / Rave /
Брянск. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 3 мар - РИА Новости. В правительстве Брянской области опровергли РИА Новости информацию о сработавшей в городе системе ПВО: звук был из-за истребителя, проходившего звуковой барьер.
Глухой хлопок прозвучал в небе над Брянском в пятницу около 20.00, передает корреспондент РИА Новости. Звук был слышен в центре и на окраине Советского района. В соцсетях предположили, что в районе аэропорта сработало ПВО.
Представитель регионального правительства эту информацию не подтвердил.
"Нет. В УМВД сказали, что истребитель сверхзвуковой барьер проходил", - ответила собеседница агентства на вопрос, не связан ли хлопок с работой ПВО.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьПроисшествияСоветский район
 
 
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