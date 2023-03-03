https://ria.ru/20230303/putin-1855528626.html
"Разумный подход". Офицер ЦРУ восхитился планом Путина
"Разумный подход". Офицер ЦРУ восхитился планом Путина - РИА Новости, 03.03.2023
"Разумный подход". Офицер ЦРУ восхитился планом Путина
Многополярная модель мира, предлагаемая президентом России Владимиром Путиным, лучше, чем тот миропорядок, который навязывают США, заявил в интервью... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T09:08
2023-03-03T09:08
2023-03-03T11:50
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владимир путин
филип джиральди
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в мире
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Многополярная модель мира, предлагаемая президентом России Владимиром Путиным, лучше, чем тот миропорядок, который навязывают США, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди."Путин в течение многих лет утверждает, что в мире есть разные модели и всем необходимо позволить иметь свою собственную, как и собственную культуру, собственные интересы и тому подобное. Для меня это очень разумный подход", — сказал он.Вместо этого США, по мнению Джиральди, стремятся к односторонней модели, якобы регулируемой "нормами международного права", правила и законы которой создаются на ходу. Владимир Путин не раз заявлял, что эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое, хотя Запад и не хочет этого признавать. Но, по словам российского лидера, снизить напряженность в мире и обеспечить устойчивое развитие всех стран можно только путем кардинального укрепления системы современного многополярного мира.
https://ria.ru/20230303/ukraina-1855539246.html
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россия, сша, владимир путин, филип джиральди, центральное разведывательное управление (цру), в мире
Россия, США, Владимир Путин, Филип Джиральди, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), В мире
"Разумный подход". Офицер ЦРУ восхитился планом Путина
Офицер ЦРУ Джиральди: Путин предлагает миру лучшую модель отношений, чем США