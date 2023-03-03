https://ria.ru/20230303/putin-1855528626.html

"Разумный подход". Офицер ЦРУ восхитился планом Путина

"Разумный подход". Офицер ЦРУ восхитился планом Путина - РИА Новости, 03.03.2023

"Разумный подход". Офицер ЦРУ восхитился планом Путина

Многополярная модель мира, предлагаемая президентом России Владимиром Путиным, лучше, чем тот миропорядок, который навязывают США, заявил в интервью... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T09:08

2023-03-03T09:08

2023-03-03T11:50

россия

сша

владимир путин

филип джиральди

центральное разведывательное управление (цру)

в мире

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Многополярная модель мира, предлагаемая президентом России Владимиром Путиным, лучше, чем тот миропорядок, который навязывают США, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди."Путин в течение многих лет утверждает, что в мире есть разные модели и всем необходимо позволить иметь свою собственную, как и собственную культуру, собственные интересы и тому подобное. Для меня это очень разумный подход", — сказал он.Вместо этого США, по мнению Джиральди, стремятся к односторонней модели, якобы регулируемой "нормами международного права", правила и законы которой создаются на ходу. Владимир Путин не раз заявлял, что эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое, хотя Запад и не хочет этого признавать. Но, по словам российского лидера, снизить напряженность в мире и обеспечить устойчивое развитие всех стран можно только путем кардинального укрепления системы современного многополярного мира.

https://ria.ru/20230303/ukraina-1855539246.html

https://ria.ru/20230302/putin-1855375073.html

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россия, сша, владимир путин, филип джиральди, центральное разведывательное управление (цру), в мире