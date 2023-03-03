https://ria.ru/20230303/propaganda-1855763211.html

Посольство России призвало Британию прекратить русофобскую пропаганду

Посольство России призвало Британию прекратить русофобскую пропаганду - РИА Новости, 03.03.2023

Посольство России призвало Британию прекратить русофобскую пропаганду

Посольство РФ требует от Лондона прекратить огульную русофобскую пропаганду на фоне роста числа преступлении на почве национальной ненависти против российских... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T21:00

2023-03-03T21:00

2023-03-03T21:00

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Посольство РФ требует от Лондона прекратить огульную русофобскую пропаганду на фоне роста числа преступлении на почве национальной ненависти против российских граждан в Британии. "Призываем британские власти, международные и национальные правозащитные организации не оставлять без внимания выявленную "Скай Ньюз" тенденцию к стремительному разрастанию бытовой русофобии в Великобритании. Необходимо проведение всеобъемлющего и заслуживающего доверия расследования всех имевших место инцидентов, связанных с проявлением ненависти к россиянам и русскоязычным, а также привлечение всех виновных к ответственности. Требуем от Лондона немедленного прекращения огульной антироссийской и русофобской пропаганды, способствующей дестабилизации британского общества и росту здесь межэтнических трений", - говорится в комментарии дипмиссии. Ранее британский телеканал Sky News сообщил, что в Великобритании растет число преступлений в отношении россиян на почве национальной ненависти. Подробности преступлений, о которых говорится в расследовании телеканала, носят схожий характер и сводятся к оскорблениям и угрозам на почве национальной ненависти, тем не менее эти преступления нередко сопровождались нападениями и нанесением материального ущерба. "Опубликованные 3 марта с.г. "Скай Ньюз" итоги проведенного журналистами телекомпании расследования инцидентов, связанных с преследованием и притеснением русскоязычных жителей Великобритании после начала специальной военной операции на Украине, заслуживают самого пристального внимания. Они лишний раз подтверждают то, что давно и хорошо известно Посольству России в Лондоне по нашим контактам с проживающими здесь соотечественниками. Развернутая с благословения официального Лондона разнузданная информационная кампания, в круглосуточном режиме насаждающая враждебность и подозрение к России и всему русскому, уже привела к резкому – более чем вдвое – увеличению числа инцидентов с проявлением агрессии в отношении россиян и русскоязычных местных жителей", - заявили в посольстве. "Считаем происходящее позорной страницей в современной истории Великобритании. Уверены, что все вышеперечисленное, если бы дело касалось других национальностей и этносов, было бы незамедлительно и недвусмысленно осуждено британскими властями и обществом как череда возмутительных преступлений на почве ненависти и давно вылилось бы на передовицы британских СМИ", - указали в дипмиссии. Расследование Sky News заслуживает положительной оценки, считают в посольстве. "Однако в том, что данный сюжет лишь спустя год "засветился" в местных масс-медиа, несложно усмотреть очевидное – вал агрессии против русских и русскоязычных является "побочным ущербом" сознательно избранного официальным Лондоном курса на нагнетание "гибридной" конфронтации с нашей страной во всех сферах и на всех направлениях. Между тем следствием данного тупикового курса, как мы видим, становится "стигматизация" огромного числа проживающих здесь людей, разрушение социальных связей, рост напряженности и насилия в местном обществе. Британская русофобия – не что иное, как расизм", - подчеркнули в комментарии.

https://ria.ru/20230303/otmena-1855470084.html

https://ria.ru/20230228/rusofobiya-1854910186.html

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